La Samsung PRO Ultimate microSDXC 512 Go est une carte mémoire UHS-I conçue pour offrir à la fois capacité, rapidité et durabilité, ce qui la rend adaptée à une grande variété d’appareils :

Smartphones et tablettes : pour stocker photos, vidéos, applications et contenus lourds.

: pour stocker photos, vidéos, applications et contenus lourds. Consoles portables ou action cams : pour des jeux volumineux ou des vidéos en 4K UHD.

: pour des jeux volumineux ou des vidéos en 4K UHD. Appareils photo et drones : prise de vue continue sans ralentissement grâce à la vitesse.

Comparée à des cartes mémoire standards, elle offre des vitesses élevées, ce qui améliore la réactivité lors de l’enregistrement ou du transfert de fichiers.