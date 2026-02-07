À l’occasion de la Saint-Valentin 2026, pCloud remet en avant ses formules de stockage cloud à vie avec plus de 50 % de réduction. Une offre qui interpelle à l’heure où les abonnements mensuels se multiplient, et qui mérite un vrai temps d’analyse avant de se décider.
pCloud est un service de stockage cloud d’origine suisse qui se distingue par une approche radicalement différente du marché : un paiement unique pour un accès à vie.
Dans le cadre de son opération Saint-Valentin, la marque applique des remises rarement vues sur ses plans les plus populaires, une opportunité qui peut faire sens pour celles et ceux qui veulent sécuriser leurs fichiers sur le long terme
L'essentiel en bref :
- Jusqu’à -58 % sur les plans de stockage cloud à vie
- Paiement unique, sans abonnement mensuel
- Plans disponibles : 1 To, 2 To et 10 To
- Données hébergées en Europe ou aux États-Unis, au choix
Offre valable jusqu’au 17 février 2026
Un cloud pensé pour conserver et revivre ses souvenirs
pCloud ne se limite pas à stocker des fichiers : il cherche à créer un espace numérique durable pour les photos, vidéos et documents importants. Le service propose des applications complètes sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, avec synchronisation instantanée et accès hors ligne. Dans notre test Clubic du service pCloud, la rédaction soulignait la simplicité d’utilisation et la cohérence de l’écosystème, notamment grâce au disque virtuel pCloud Drive qui n’encombre pas le stockage local.
La nouveauté pCloud Photos renforce cette orientation “souvenirs”, avec une organisation chronologique automatique, une navigation par années et un éditeur photo intégré. Un vrai plus pour les utilisateurs qui accumulent des milliers de clichés et souhaitent les retrouver facilement, sans dépendre d’un service tiers supplémentaire.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Un positionnement à part face aux géants du cloud
Face à Google Drive, iCloud ou OneDrive, pCloud joue une carte différente. Ici, pas d’abonnement récurrent ni d’écosystème fermé, mais un contrôle accru sur ses données et une vision à long terme. En revanche, ce modèle demande un investissement initial plus élevé et s’adresse avant tout à ceux qui savent qu’ils utiliseront ce stockage pendant de nombreuses années.
Ce qu’il faut vraiment attendre au quotidien
Sur le terrain, pCloud se montre particulièrement adapté aux usages de sauvegarde automatique, de centralisation des fichiers et de partage ponctuel. La possibilité de sauvegarder des contenus depuis Google Drive, Dropbox ou Google Photos facilite la transition, tandis que les options de partage restent accessibles même à des non-utilisateurs.
✅ Les points forts
❌ Les limites
- Paiement unique réellement rentable sur le long terme
- Hébergement des données conforme aux standards suisses de confidentialité
- Applications multiplateformes complètes et bien suivies
- Organisation intelligente des photos et éditeur intégré
- Partage de fichiers simple, même avec des contacts externes
- Coût initial élevé sans promotion
- Chiffrement côté client avancé proposé en option
- Moins d’outils collaboratifs que certaines suites bureautiques cloud
✅ Verdict de la rédaction :
Cette offre Saint-Valentin de pCloud s’adresse clairement aux utilisateurs qui veulent sortir de la logique d’abonnement et sécuriser leurs données sur le long terme. Photographes amateurs, familles très connectées ou indépendants à la recherche d’un cloud pérenne y trouveront un intérêt réel, surtout à ces tarifs.
En revanche, ceux qui ont des besoins ponctuels ou très orientés travail collaboratif pourront préférer des solutions plus classiques. Pour les profils concernés, cette fenêtre promotionnelle constitue néanmoins un moment pertinent pour franchir le pas.
Où sont stockées les données avec pCloud ?
pCloud permet de choisir l’emplacement de stockage de ses fichiers : Europe (Luxembourg) ou États-Unis. L’entreprise est basée en Suisse et applique des standards stricts en matière de protection des données, un point régulièrement mis en avant dans les analyses de la rédaction Clubic.
Mes fichiers sont-ils vraiment sécurisés ?
Les transferts de données sont protégés par un chiffrement TLS/SSL, garantissant la sécurité des fichiers lors de l’envoi et de la synchronisation. pCloud met également en avant une politique claire de respect de la vie privée, sans exploitation commerciale des données stockées.
Peut-on accéder à pCloud sur tous ses appareils ?
pCloud est compatible avec Windows, macOS, Linux, ainsi qu’avec des applications mobiles sur Android et iOS. La synchronisation est instantanée et le disque virtuel pCloud Drive permet d’accéder aux fichiers sans saturer le stockage local.
