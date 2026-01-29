La question de la protection des données personnelles dépasse largement le cadre des mots de passe ou des réseaux sociaux. Le stockage de fichiers en ligne est souvent un angle mort, alors qu’il concerne des informations sensibles comme des documents d’identité, des contrats ou des sauvegardes personnelles.

Dans ce contexte, disposer de 20 Go gratuits permet de tester un service de stockage en ligne sans compromis immédiat, tout en réfléchissant à la manière dont ses données sont hébergées et protégées. L’absence de limite de durée rend cette offre intéressante pour un usage réel, et pas uniquement pour un essai ponctuel.