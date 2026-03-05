Internxt vous permet donc d'adopter l'une de ses solutions à votre guise, soit par un abonnement à l'année, soit par un achat définitif. Dans tous les cas, en ce moment, grâce aux -87% de réduction appliquée, vous obtenez une souscription moins chère :

Forfait Essential dès 16€/an au lieu de 120€/an

Forfait Premium dès 31€/an au lieu de 240€/an

Forfait Ultimate dès 47€/an au lieu de 360€/an

Si vous préférez opter pour un achat définitif de l'une des solutions d'Internxt, vous disposez également de prix attractifs à votre main :

Forfait Essential dès 247€ au lieu de 1900€

Forfait Premium dès 377€ au lieu de 2900€

Forfait Ultimate dès 507€ au lieu de 3900€

Pour profiter des prix les plus bas chez Internxt, c'est le code promo DRIVE87 qui est à renseigner avant de conclure votre achat. Prenez en compte que la TVA peut s'appliquer selon l'endroit où vous résidez.

Le service client d'Internxt, joignable en anglais comme en espagnol, répond à vos sollicitations. En conclusion, 30 jours de garantie satisfait ou remboursé vous accompagnent dans la foulée de votre achat.