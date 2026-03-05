Pour vous comme pour vos proches, la cybersécurité est une excellente priorité à adopter en 2026. Dans cette perspective, Internxt vous propose ses services basés sur le RGPD pour le stockage en ligne, et bien plus encore !
Internxt vous permet donc d'adopter l'une de ses solutions à votre guise, soit par un abonnement à l'année, soit par un achat définitif. Dans tous les cas, en ce moment, grâce aux -87% de réduction appliquée, vous obtenez une souscription moins chère :
- Forfait Essential dès 16€/an au lieu de 120€/an
- Forfait Premium dès 31€/an au lieu de 240€/an
- Forfait Ultimate dès 47€/an au lieu de 360€/an
Si vous préférez opter pour un achat définitif de l'une des solutions d'Internxt, vous disposez également de prix attractifs à votre main :
- Forfait Essential dès 247€ au lieu de 1900€
- Forfait Premium dès 377€ au lieu de 2900€
- Forfait Ultimate dès 507€ au lieu de 3900€
Pour profiter des prix les plus bas chez Internxt, c'est le code promo DRIVE87 qui est à renseigner avant de conclure votre achat. Prenez en compte que la TVA peut s'appliquer selon l'endroit où vous résidez.
Le service client d'Internxt, joignable en anglais comme en espagnol, répond à vos sollicitations. En conclusion, 30 jours de garantie satisfait ou remboursé vous accompagnent dans la foulée de votre achat.
Les points forts d'Internxt:
- La cybersécurité comme priorité
- Jusqu'à 5 To de stockage cloud
- Service hautement respectueux de votre vie privée
Un stockage cloud placé sous le signe de votre cybersécurité
Internxt a vocation à placer votre cybersécurité en priorité. Pour commencer et vous authentifier, une vérification multifactorielle est adoptée.
Votre compte, chiffré avec l'algorithme AES-256, bénéficie d'une protection solide contre les hackers les plus assidus. Et comme Internxt anticipe, une barrière contre les attaques post-quantiques a également été mise au point, ce qui est novateur sur ce marché.
Internxt n'enregistre aucune de vos données, pas même votre mot de passe. L'objectif, c'est que vos données et vos fichiers soient entre vos mains. Basée sur le RGPD, la politique de non-journalisation d'Internxt est hautement respectueuse de votre vie privée.
Enfin, grâce au chiffrement de bout-en-bout, un tunnel crypté entre votre appareil et votre espace de stockage en ligne confère une couche de cybersécurité supplémentaire indéniable.
Vous pouvez donc vous concentrer sur l'espace cloud proposé selon votre besoin, tout en n'hésitant pas à anticiper à l'avenir. Avec de 1 To à 5 To disponibles, vous avez donc l'embarras du choix, y compris pour des besoins professionnels.
Avec Internxt Ultimate, disposez d'une suite très complète
La bonne nouvelle pour vous si vous recherchez bien plus qu'un stockage en ligne, c'est qu'Internxt Ultimate se présente comme une solution d'avenir afin de répondre à des besoins variés.
Tout d'abord, sur le plan du stockage, avec 5 To d'espace cloud inclus dans votre souscription. Mais Internxt Ultimate, c'est aussi un plan de cybersécurité pour votre appareil connecté, avec notamment un antivirus, de même qu'un VPN inclus.
Internxt Ultimate ne se contente de vous aider à accroitre le respect de votre vie privée sur son seul Drive, mais à chacun de vos navigations en ligne.
Bon point du côté des besoins professionnels, vous pouvez optimiser votre ordinateur en faisant de la place grâce à la fonctionnalité Cleaner, organiser des visioconférences avec Meet, tandis que sera prochainement déployé une message électronique avec Mail. La dimension collaborative n'est pas en reste, grâce au partage de fichiers sécurisé par mot de passe.
A vous de définir quelle solution proposée par Internxt répond le mieux à votre besoin, tout en faisant de potentielles économies à moyen, comme à long terme !
- mood1 Go d'espace gratuit
- upload5 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs décentralisés
Internxt Drive est une solution de stockage cloud axée sur la sécurité et la confidentialité des données. Avec son chiffrement de bout en bout et son architecture à connaissance nulle, Internxt Drive garantit que seuls les utilisateurs ont accès à leurs fichiers, sans que l'entreprise puisse y accéder. Le service respecte également des normes de conformité strictes comme HIPAA et ISO 27001, ce qui le rend adapté aux secteurs sensibles. Disponible sur plusieurs plateformes, il propose des fonctionnalités telles que la collaboration sécurisée et des sauvegardes automatiques. En plus de son engagement envers la durabilité, Internxt Drive offre un plan gratuit et des options payantes, répondant ainsi aux besoins variés des utilisateurs.
- Une sécurité exemplaire
- Une simplicité d'utilisation inédite
- Une grande compatibilité de supports
- Des tarifs avantageux
- Gestion des versions de fichiers
- Manque quelques fonctionnalités
- Pas de galerie ni de prévisualisation de vidéos
- Pas de réelles intégrations tierces