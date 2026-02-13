Alors que la plupart des services cloud vous emprisonnent dans des mensualités qui augmentent chaque année, pCloud maintient sa philosophie : le paiement unique.

La sécurité Suisse : Contrairement aux services soumis au Cloud Act américain, pCloud est basé en Suisse. Vous choisissez votre centre de données (Luxembourg pour l'Europe) et bénéficiez d'une protection de la vie privée parmi les plus strictes au monde.

Nouveau : pCloud Photos & Éditeur intégré : Ce n'est plus seulement un disque dur distant. La nouvelle fonction Souvenirs organise intelligemment vos clichés par chronologie. Mieux encore, un éditeur professionnel intégré vous permet d'ajuster vos photos (8 filtres pro, contraste, recadrage) directement depuis le cloud, sans logiciel tiers.

Libérez votre smartphone : Grâce à l'application mobile et au téléchargement automatique, pCloud devient une extension réelle de votre téléphone. Dès qu'une photo est prise, elle est sécurisée, et vous pouvez supprimer l'original pour gagner de la place.