Photos personnelles, documents administratifs, contrats, scans de passeport… Une grande partie de notre vie numérique est stockée sur Google Drive. Pourtant, peu d’utilisateurs savent que Google n’offre pas de chiffrement de bout en bout par défaut et peut analyser les fichiers stockés pour améliorer ses services, nourrir le profilage publicitaire ou entraîner des modèles d’IA.

Face à ces pratiques, de plus en plus d’utilisateurs recherchent une alternative respectueuse de la vie privée. Proton Drive, développé par l’équipe à l’origine de Proton Mail, s’impose comme une solution crédible et sécurisée.

Conçu selon une philosophie « privacy by design », il garantit que vous êtes le seul à pouvoir accéder à vos fichiers.