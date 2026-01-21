Stocker ses fichiers en ligne est devenu indispensable, mais à quel prix pour votre vie privée ? Alors que Google Drive exploite les données de ses utilisateurs, Proton Drive propose une alternative ultra-sécurisée, chiffrée de bout en bout, aujourd’hui accessible via une offre exceptionnelle sur 200 Go. Une solution idéale pour reprendre le contrôle de vos fichiers sensibles.
Pourquoi Google Drive ne convient plus à tous les usages ?
Photos personnelles, documents administratifs, contrats, scans de passeport… Une grande partie de notre vie numérique est stockée sur Google Drive. Pourtant, peu d’utilisateurs savent que Google n’offre pas de chiffrement de bout en bout par défaut et peut analyser les fichiers stockés pour améliorer ses services, nourrir le profilage publicitaire ou entraîner des modèles d’IA.
Face à ces pratiques, de plus en plus d’utilisateurs recherchent une alternative respectueuse de la vie privée. Proton Drive, développé par l’équipe à l’origine de Proton Mail, s’impose comme une solution crédible et sécurisée.
Conçu selon une philosophie « privacy by design », il garantit que vous êtes le seul à pouvoir accéder à vos fichiers.
Trois bonnes raisons de choisir Proton Drive plutôt que Google Drive
- Chiffrement de bout en bout par défaut : tous vos fichiers sont intégralement chiffrés. Vous seul possédez les clés d’accès, même Proton ne peut pas consulter vos données.
- Aucune exploitation commerciale de vos fichiers : contrairement à Google Drive, Proton Drive ne scanne pas vos documents et n’utilise jamais vos données pour la publicité ou l’IA.
- Protection juridique suisse : basé en Suisse, Proton bénéficie de lois parmi les plus strictes au monde en matière de protection de la vie privée.
Tableau comparatif : Proton Drive vs Google Drive
|Critère clé
|Proton Drive
|Google Drive
|Chiffrement de bout en bout
|✅ Oui, par défaut
|❌ Non (chiffrement côté serveur uniquement)
|Accès aux fichiers par le service
|✅ Impossible (même Proton n’y a pas accès)
|✅ Possible pour analyse et traitement
|Utilisation des données pour la publicité
|✅ Jamais
|⚠️ Possible via l’écosystème Google
|Utilisation des données pour l’IA
|✅ Non
|⚠️ Oui, selon les conditions d’utilisation
|Lieu d’hébergement des données
|🇨🇭 Suisse (lois très strictes)
|🇺🇸 États-Unis
|Code source et chiffrement vérifiables
|✅ Oui (open source)
|❌ Non
|Contrôle du partage (mot de passe, expiration)
|✅ Oui
|⚠️ Partiel
|Restauration de fichiers
|✅ Jusqu’à 10 ans (Drive Plus)
|⚠️ Limitée
|Sauvegarde automatique des photos
|✅ Oui (iOS & Android)
|✅ Oui
|Orientation du service
|🔐 Confidentialité & contrôle utilisateur
|📊 Exploitation des données
Proton Drive domine sur la confidentialité, la transparence et le prix.
Proton Drive : un cloud sécurisé pensé pour les usages quotidiens
Proton Drive ne se contente pas d’être sécurisé, il est aussi simple à utiliser. Accessible depuis un navigateur ou via des applications dédiées sur ordinateur et mobile (iOS et Android), il permet de stocker tous types de fichiers, sans limite de taille.
La sauvegarde automatique des photos protège vos souvenirs, même en cas de perte ou de vol de votre smartphone. Le partage de fichiers est entièrement maîtrisé grâce aux liens protégés par mot de passe, aux dates d’expiration et à la possibilité de révoquer l’accès à tout moment.
Avec l’offre Drive Plus, vous bénéficiez également d’une restauration avancée, permettant de récupérer des fichiers supprimés ou modifiés jusqu’à 10 ans en arrière. Un atout majeur pour les documents importants ou professionnels.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Une offre exceptionnelle face à Google Drive
Habituellement, Google Drive facture son offre 200 Go autour de 4,99 € par mois, sans garantir une confidentialité totale.
Proton Drive propose actuellement 200 Go de stockage cloud chiffré pour seulement 1,00 € par mois, soit près de 80 % d’économie.
Avec 200 Go de stockage, Proton Drive permet de conserver jusqu’à 50 000 photos, des dizaines de vidéos en haute qualité et l’ensemble de vos documents importants, le tout dans un cloud chiffré et privé.
Mais au-delà du prix, c’est surtout la tranquillité d’esprit qui fait la différence : vos fichiers ne servent ni aux annonceurs, ni à l’entraînement de modèles d’IA, ni au profilage.
Cette promotion est limitée dans le temps et représente l’une des meilleures opportunités actuelles pour quitter Google Drive sans perdre en confort.
✅ Notre avis sur Proton Drive
Proton Drive est aujourd’hui l’une des meilleures alternatives à Google Drive pour celles et ceux qui prennent la confidentialité au sérieux. Chiffrement de bout en bout, législation suisse, transparence totale et tarif ultra-compétitif : l’offre actuelle coche toutes les cases.
À 1 € par mois pour 200 Go, il devient difficile de justifier l’utilisation d’un cloud qui exploite vos données.
Changez de cloud et reprenez le contrôle de vos fichiers.
Proton Drive est-il vraiment plus sécurisé que Google Drive ?
Oui. Proton Drive utilise un chiffrement de bout en bout par défaut, ce qui signifie que vous seul pouvez accéder à vos fichiers. Même Proton n’a pas la possibilité de les consulter. À l’inverse, Google Drive chiffre les données côté serveur, ce qui lui permet techniquement d’y accéder pour analyse ou traitement.
Où sont stockées les données sur Proton Drive ?
Les données Proton Drive sont hébergées en Suisse, un pays reconnu pour ses lois très strictes en matière de protection de la vie privée. Cette juridiction offre une protection juridique bien plus forte que les États-Unis, où est basé Google Drive.
Proton Drive peut-il remplacer Google Drive au quotidien ?
Oui, sans difficulté. Proton Drive permet de stocker, partager et sauvegarder tous types de fichiers, d’accéder à ses données depuis n’importe quel appareil et de collaborer via ses outils Docs et Sheets. Pour un usage personnel ou professionnel, Proton Drive couvre les besoins essentiels tout en offrant un niveau de confidentialité supérieur.