Après plus de dix ans d'existence, pCloud continue d'attirer, en ajustant de temps à autre ses tarifs, mais surtout en consolidant son succès et en lançant divers services complémentaires. Récemment, le fournisseur a lancé des initiatives telles que pCloud Pass, son gestionnaire de mots de passe, qui a renforcé sa sécurité en introduisant la double authentification en juillet 2023. De plus, pCloud a innové en proposant une offre plus compétitive pour les entreprises, appelée pCloud Business Pro, qui offre aux professionnels un accès à toutes les fonctionnalités de pCloud avec un espace de stockage "à vie".

Ainsi, pCloud ne s'est pas reposé sur ses lauriers ; l'entreprise évolue constamment pour rester dans la course dans un marché en constante mutation et surtout de plus en plus concurrentiel. Avec des offres de plus en plus attrayantes, la question se pose : pCloud parvient-il à maintenir sa position impressionnante en 2025 ?