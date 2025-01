pCloud, Proton Drive, NordLocker : quel est le plus sécurisé ?

Sécuriser ses données en matière de stockage cloud est le nerf de la guerre. Les échanges en ligne et la technologie évoluent très rapidement et il devient crucial de savoir ses données protégées contre les menaces en ligne pour protéger votre vie privée, éviter les cyberattaques, sauvegarder vos données ou encore pour se conformer aux réglementations en vigueur.

Parce que tout le monde ne possède pas les mêmes données et n'accorde pas la même importance à leur stockage en ligne, et ne dispose pas non plus du même budget, les fournisseurs se sont adaptés. Pour vous aider à y voir plus clair et choisir en connaissance de cause, nous avons choisi de comparer 3 solutions sécurisées de stockage cloud que nous avons testés pour vous : Proton Drive, NordLocker et pCloud.