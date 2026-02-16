L’offre éthique du moment : kSuite Pro d’Infomaniak, la suite collaborative souveraine développée et hébergée au cœur de l’Europe, passe de 15 à 50 Go, avec un prix la première année à -50 %, soit 0,79 € par mois. Une occasion rare de sécuriser vos fichiers, e-mails et réunions avec une solution respectueuse du RGPD et de la vie privée qui intègre à présent Euria, un assistant IA souverain qui respecte la vie privée.
Un cloud éthique et souverain face aux géants du numérique
À l’heure où les données personnelles sont souvent exploitées par les grandes plateformes américaines, la kSuite Pro d’Infomaniak s’impose comme une solution européenne et éthique, de choix pour remplacer Google Workspace ou Microsoft 365. Développée et hébergée exclusivement en Suisse, cette suite collaborative réunit tous les outils essentiels du quotidien : assistant IA souverain, Mail sécurisé, Drive collaboratif, messagerie instantanée et visioconférences, le tout sans publicité et sans exploitation de vos données.
Dans notre test complet publié sur Clubic, kSuite Pro a obtenu la note de 8/10, saluée pour son interface claire, son respect de la vie privée et la cohérence de son offre cloud éthique. L’ajout récent d’un assistant IA souverain et le passage de 15 Go à 50 Go par utilisateur ne peut que nous inciter à vous encourager d’essayer cette solution qui devient chaque mois de plus en plus puissante.
Quatre bonnes raisons de choisir kSuite Pro
- 🇨🇭 Sécurité suisse & conformité RGPD : vos données sont exclusivement stockées dans des data centers suisses, protégés par la législation locale et le RGPD européen.
- 🤖 IA souveraine & productivité boostée : transcription audio, recherche web avancée, assistant de rédaction, rappels intelligents, traduction automatique, possibilité de poser des questions à ses documents… bref des outils vraiment puissants et totalement intégrés à ses applications quotidiennes, sans fuite de données vers les GAFAM.
- 🌱 Éthique et écologie : énergie 100% renouvelable, data centers non climatisés, réutilisation de l’énergie sous forme de chaleur pour chauffer des milliers de logements, Infomaniak est une entreprise indépendante et entièrement contrôlée par ses collaborateurs.
- 📲Applications mobiles de qualité : que ce soit pour gérer ses e-mails, échanger en direct avec les utilisateurs de son organisation, accéder à ses documents en déplacement ou poser des questions et faire des recherches sur le web via l’assistant IA souverain, la kSuite Pro d’Infomaniak est livrée avec des apps mobiles intuitives et plaisantes à utiliser au quotidien qui garantissent de rester dans un écosystème sécurisé et respectueux de la confidentialité de bout en bout.
Travaillez, collaborez et partagez en toute confiance
Avec kSuite Pro, Infomaniak met à disposition un écosystème complet pour travailler efficacement, seul ou en équipe :
- Euria : un assistant IA souverain connecté à Internet et capable de retranscrire des fichiers mp3, interpréter des images, traiter des documents Microsoft et résoudre des problèmes complexes.
- Infomaniak Mail : une messagerie sécurisée, avec chiffrement intégré, stockage illimité pour les e-mails et traitement des e-mails par l’IA.
- kDrive : jusqu’à 6 To de Cloud par utilisateur pour les fichiers, photos et documents, synchronisés sur tous vos appareils, avec recherche OCR et la possibilité de poser des questions à un document via l’IA.
- kChat : un espace de discussion et de collaboration instantanée pour vos équipes.
- kMeet : la visioconférence simple et fluide, sans inscription obligatoire ni limite cachée.
À la différence de Microsoft 365 ou Google Workspace, kSuite Pro garantit une souveraineté totale : infrastructure, serveurs, support client tout est en Suisse au coeur de l’Europe, et sans aucune exploitation commerciale des données. C’est une solution que nous recommandons aux entrepreneurs, associations, grandes organisations et collectivités françaises cherchant à allier sécurité, efficacité et indépendance numérique.
Une offre à prix mini pour un service premium
L’offre du moment est particulièrement attractive :
- Prix promo : 0,79 € / mois la première année (soit 9,50 € / an), puis 1,58 € / mois (19 € / an) ;
- Stockage Mail illimité + 50 Go par utilisateur sur kDrive inclus.
Le tarif standard est habituellement supérieur, mais cette promotion permet de découvrir kSuite Pro à prix réduit, tout en profitant d’un niveau de service comparable aux solutions des géants américains.
✅ Notre avis sur Infomaniak kSuite
Après notre test complet, Clubic attribue la note de 8/10 à kSuite, soulignant sa cohérence, sa transparence et son rapport qualité/prix exceptionnel.
Cette suite cloud suisse coche toutes les cases : assistant IA souveraine, respect du RGPD, interface fluide et offre claire.
Pour celles et ceux qui veulent protéger leurs données sans sacrifier la productivité, c’est clairement le bon plan du moment.