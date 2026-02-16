À l’heure où les données personnelles sont souvent exploitées par les grandes plateformes américaines, la kSuite Pro d’Infomaniak s’impose comme une solution européenne et éthique, de choix pour remplacer Google Workspace ou Microsoft 365. Développée et hébergée exclusivement en Suisse, cette suite collaborative réunit tous les outils essentiels du quotidien : assistant IA souverain, Mail sécurisé, Drive collaboratif, messagerie instantanée et visioconférences, le tout sans publicité et sans exploitation de vos données.

Dans notre test complet publié sur Clubic, kSuite Pro a obtenu la note de 8/10, saluée pour son interface claire, son respect de la vie privée et la cohérence de son offre cloud éthique. L’ajout récent d’un assistant IA souverain et le passage de 15 Go à 50 Go par utilisateur ne peut que nous inciter à vous encourager d’essayer cette solution qui devient chaque mois de plus en plus puissante.