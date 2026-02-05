Miser sur un stockage cloud sans abonnement, c’est le pari que propose pCloud depuis plusieurs années, et l’éditeur suisse profite de la Saint-Valentin 2026 pour frapper fort. Jusqu’au 17 février, ses plans de stockage en ligne à vie bénéficient de plus de 50 % de réduction, avec une mise en avant claire du forfait 1 To affiché à 199 € au lieu de 435 €.

Une approche qui peut séduire les utilisateurs lassés des paiements récurrents et soucieux de garder la main sur leurs données personnelles. Pour ceux qui envisagent ce type d’investissement sur la durée, l’offre est accessible directement depuis le site officiel de pCloud.