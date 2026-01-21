Entre photos personnelles, documents administratifs, souvenirs numériques et données sensibles, notre vie digitale ne cesse de s’étendre. Pourtant, les scandales liés à la confidentialité et à l’exploitation des données sont de plus en plus fréquents. À l’approche du 28 janvier, Journée de la protection des données, de nombreux utilisateurs cherchent des solutions fiables pour stocker leurs fichiers sans compromis.

C’est précisément dans ce contexte que pCloud se distingue. Ce service de stockage cloud européen, basé en Suisse, met la confidentialité et la sécurité au cœur de son offre. Et pour sensibiliser à l’importance du contrôle des données, pCloud permet dès maintenant de démarrer gratuitement avec 20 Go de stockage.