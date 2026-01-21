À l’occasion de la Journée de la protection des données, pCloud propose une offre exceptionnelle : 20 Go de stockage cloud gratuit pour reprendre le contrôle de vos fichiers. Sécurité de niveau militaire, confidentialité suisse et accès sur tous vos appareils : une opportunité idéale pour protéger vos données personnelles, disponible dès maintenant en avant-première.
Stockage en ligne et vie privée : une priorité en 2026
Entre photos personnelles, documents administratifs, souvenirs numériques et données sensibles, notre vie digitale ne cesse de s’étendre. Pourtant, les scandales liés à la confidentialité et à l’exploitation des données sont de plus en plus fréquents. À l’approche du 28 janvier, Journée de la protection des données, de nombreux utilisateurs cherchent des solutions fiables pour stocker leurs fichiers sans compromis.
C’est précisément dans ce contexte que pCloud se distingue. Ce service de stockage cloud européen, basé en Suisse, met la confidentialité et la sécurité au cœur de son offre. Et pour sensibiliser à l’importance du contrôle des données, pCloud permet dès maintenant de démarrer gratuitement avec 20 Go de stockage.
Trois bonnes raisons de choisir pCloud dès maintenant
- 20 Go offerts sans carte bancaire : un espace généreux pour sauvegarder photos, documents et vidéos sans engagement.
- Sécurité et confidentialité de haut niveau : chiffrement TLS/SSL, normes suisses strictes et aucune exploitation de vos données.
- Accès partout, sur tous vos appareils : synchronisation fluide sur ordinateur, smartphone et tablette, où que vous soyez.
Que propose concrètement pCloud avec ses 20 Go gratuits ?
Avec pCloud, vous bénéficiez d’un cloud privé, pensé pour une utilisation simple mais ultra-sécurisée. Dès l’inscription, vos fichiers sont protégés grâce au chiffrement TLS/SSL lors des transferts vers les serveurs. Contrairement à de nombreux concurrents, pCloud ne pratique ni suivi publicitaire, ni accès tiers à vos données.
L’offre inclut également de nombreuses fonctionnalités avancées :
- Partage de fichiers flexible, via liens sécurisés ou dossiers partagés
- Accès multiplateforme, avec des applications disponibles sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS
- Sauvegardes automatiques depuis Dropbox, Google Drive, Google Photos, OneDrive ou même Facebook
Côté multimédia, pCloud va plus loin qu’un simple espace de stockage. Vous profitez d’un lecteur audio et vidéo intégré, permettant de lire vos contenus directement depuis le cloud, sans téléchargement préalable. Les photos et vidéos sont automatiquement organisées par date, avec un éditeur intégré pour retoucher vos images en quelques clics.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Une offre gratuite stratégique avant la Journée de la protection des données
Habituellement, accéder à un espace cloud sécurisé et respectueux de la vie privée implique un abonnement payant. Avec cette offre spéciale, pCloud permet de tester gratuitement 20 Go, sans limite de temps, et sans obligation de souscription.
C’est une opportunité idéale pour :
- Centraliser vos fichiers sensibles
- Tester la qualité du service avant de passer à un forfait Premium
- Comparer pCloud à Google Drive ou Dropbox en conditions réelles
L’offre est mise en avant à l’occasion de la Journée de la protection des données, mais elle est déjà disponible en avant-première. Une fois votre espace créé, vous pouvez ensuite évoluer vers des forfaits Premium si vous avez besoin de plus de capacité, tout en conservant le même niveau de sécurité.
✅ Notre avis sur pCloud
pCloud est clairement l’une des meilleures alternatives européennes aux géants du cloud. Son positionnement axé sur la confidentialité, la sécurité suisse et l’absence totale de suivi en fait une solution idéale pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie numérique. Les 20 Go gratuits sont parfaits pour démarrer sans risque et découvrir un service fiable, rapide et intuitif. Une excellente porte d’entrée vers un cloud plus respectueux de vos données.
Qu’est-ce que le stockage en ligne pCloud et à quoi sert-il ?
pCloud est un service de stockage en ligne sécurisé qui permet de sauvegarder, organiser et accéder à ses fichiers (photos, vidéos, documents) depuis n’importe quel appareil. Il sert à centraliser ses données tout en gardant le contrôle total sur leur confidentialité.
Le stockage en ligne pCloud est-il vraiment sécurisé ?
Oui. pCloud utilise un chiffrement TLS/SSL lors du transfert des fichiers et applique des normes de sécurité suisses parmi les plus strictes au monde. Les données ne sont ni revendues ni exploitées à des fins publicitaires, et aucun accès tiers n’est autorisé.
Les 20 Go de stockage en ligne gratuits sont-ils limités dans le temps ?
Non. Les 20 Go gratuits proposés par pCloud ne sont pas limités dans le temps. Une fois le compte créé, l’espace reste accessible sans abonnement obligatoire, ce qui permet de tester le service durablement.