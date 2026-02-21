Google Workspace Business Standard bénéficie d’une remise de 20 %, l’occasion de profiter d’un espace de stockage étendu et de fonctionnalités avancées, y compris les outils d’intelligence artificielle intégrés à la suite Google Workspace.
Entre les photos haute définition, les pièces jointes volumineuses, les fichiers personnels ou encore les sauvegardes automatiques des smartphones, l’espace de stockage gratuit dans le cloud s’épuise rapidement. Souvent, cela commence par une simple notification : « votre espace de stockage est presque saturé ». S’ensuit alors une phase de tri improvisé, jusqu’au moment où la saturation devient inévitable.
Si vous êtes confronté à cette situation, l’offre proposée par Google tombe à point nommé. Pendant six mois, Google Workspace Business Standard bénéficie d’une réduction de 20 %. Une opportunité pour libérer de l’espace tout en réalisant des économies. Mais résumer Google Workspace à un simple « disque dur en ligne » serait une erreur.
La suite bureautique n’a cessé d’évoluer, intégrant des fonctionnalités toujours plus complètes. Outre les incontournables Docs, Sheets, Slides, Gmail, Calendar ou encore Drive et Meet pour la visioconférence, Google a enrichi son écosystème avec ses derniers outils d’intelligence artificielle.
Un espace de stockage… mais pas seulement
Cette suite offre un espace de stockage en ligne sur lequel vous pouvez vous appuyer en permanence, que ce soit pour un usage professionnel ou personnel.
Avec Google Workspace Business Standard, l’utilisateur dispose de 2 To, une capacité confortable qui transforme radicalement l’usage quotidien du cloud : fini le tri permanent, les arbitrages entre certains fichiers ou les suppressions de dernière minute pour récupérer quelques mégaoctets d’espace.
Cette espace supplémentaire permet de conserver l’intégralité de ses photos sans compression, d’archiver ses e-mails professionnels ou personnels, de stocker des vidéos, projets créatifs ou encore des documents administratifs en toute sécurité. Qui plus est, ces éléments sont accessibles à distance, depuis n’importe quel appareil connecté à votre compte.
Des outils collaboratifs qui simplifient le travail
L’abonnement à Google Workspace inclut des outils collaboratifs qui sont conçus pour simplifier le travail ainsi que l’organisation personnelle. Mais la suite donne également accès à un ensemble de services qui ne sont pas présents au sein des applications Google grand public.
Parmi ces services :
- Une messagerie professionnelle personnalisée @votreentreprise ;
- Une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7, par téléphone et par e-mail ;
- L’interopérabilité avec Microsoft Outlook pour simplifier l’intégration.
Google Workspace Business Standard, offre également des fonctionnalités pratiques au quotidien, comme la signature électronique dans les documents Docs et les PDF. À cela s’ajoute l’intégration de l’assistant IA Gemini dans Gmail, Docs et Meet. Ce petit génie facilite la rédaction d’e-mails professionnels, la recherche rapide d’informations dispersées et le résumé de fils de discussion interminables. Pendant les visioconférences, Gemini prend des notes et génère des comptes rendus. En d’autres termes, il agit comme un véritable assistant personnel pour vous permettre de rester concentré sur le plus important.
L’excellent Google NotebookLM fait également partie de l’écosystème. Il suffit de lui fournir des documents pour qu’il résume instantanément des informations complexes. Et il devient rapidement incontournable lorsqu’il s’agit de traiter des dossiers volumineux de plusieurs dizaines de pages. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il peut également générer des résumés audios ou même des vidéos afin de les partager avec ses collaborateurs.
Google Workspace à -20 % : une opportunité
Que vous soyez entrepreneur, salarié ou simplement à la recherche d’un espace pour stocker vos données, l’offre Google Workspace à -20 % représente une belle opportunité. C’est aussi l’occasion de se familiariser avec les outils d’intelligence artificielle, d’autant que Google propose des tutoriels pour accompagner la prise en main.