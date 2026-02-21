Entre les photos haute définition, les pièces jointes volumineuses, les fichiers personnels ou encore les sauvegardes automatiques des smartphones, l’espace de stockage gratuit dans le cloud s’épuise rapidement. Souvent, cela commence par une simple notification : « votre espace de stockage est presque saturé ». S’ensuit alors une phase de tri improvisé, jusqu’au moment où la saturation devient inévitable.

Si vous êtes confronté à cette situation, l’offre proposée par Google tombe à point nommé. Pendant six mois, Google Workspace Business Standard bénéficie d’une réduction de 20 %. Une opportunité pour libérer de l’espace tout en réalisant des économies. Mais résumer Google Workspace à un simple « disque dur en ligne » serait une erreur.

La suite bureautique n’a cessé d’évoluer, intégrant des fonctionnalités toujours plus complètes. Outre les incontournables Docs, Sheets, Slides, Gmail, Calendar ou encore Drive et Meet pour la visioconférence, Google a enrichi son écosystème avec ses derniers outils d’intelligence artificielle.