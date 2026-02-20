Le stockage en ligne devient un incontournable pour assurer vos arrières et ne plus perdre vos fichiers les plus essentiels, mais aussi optimiser votre organisation personnelle comme professionnelle. Et, bonne nouvelle, un service avec comme fondement la sécurité de vos données, ne cesse d'étoffer son offre.
Internxt est en mesure de vous accompagner vers un stockage en ligne européen, respectueux de votre vie privée, et sûr du côté de la cybersécurité. Pour obtenir ses services, deux possibilités s'offrent à vous. D'un côté, des abonnements annuels, et de l'autre, des achats définitifs.
Avant de revenir en détails sur les fonctionnalités incluses dans ces différentes souscriptions, voici comment économiser jusqu'à -87% sur votre abonnement à Internxt :
- Forfait Essential dès 16€/an au lieu de 120€/an
- Forfait Premium dès 31€/an au lieu de 240€/an
- Forfait Ultimate dès 47€/an au lieu de 360€/an
Si vous préférez opter pour un achat définitif de l'une des solutions d'Internxt, voici les tarifs en réduction disponibles :
- Forfait Essential dès 247€ au lieu de 1900€
- Forfait Premium dès 377€ au lieu de 2900€
- Forfait Ultimate dès 507€ au lieu de 3900€
Votre souscription vous permet donc de profiter du code promo DRIVE87 et d'un prix plus bas à court comme à long terme. Prenez en compte, selon l'endroit où vous résidez, que la TVA peut s'appliquer lors de votre achat. Le service client reste joignable, en anglais comme en espagnol, et vous disposez d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours une fois votre achat conclu.
Les points forts d'Internxt :
- Jusqu'à 5 To de stockage cloud
- Service européen basé sur le RGPD
- Evolution vers une suite de cybersécurité tout-en-un
Un stockage en ligne avec comme priorité votre cybersécurité
En compagnie d'Internxt, vous optimisez non seulement votre budget, avec un service abordable et parmi les meilleurs rapports qualité/prix du marché, mais aussi votre cybersécurité au quotidien. Et cela, notamment, pour vos fichiers en ligne.
Internxt joue la carte d'un stockage cloud de très haute sécurité, et dans cette perspective, répond notamment aux normes de sécurité HIPAA et ISO27001, ce qui rend l'emploi de ce service compatible avec les secteurs les plus sensibles.
Tout commence dès la création de votre compte, avec l'activation d'une authentification multifactorielle comme premier verrou. Ensuite, concernant vos fichiers, avec des forfaits permettant d'enregistrer de 1 To à 5 To de données en ligne, Internxt applique un chiffrement de bout en bout. Cela signifie qu'à aucun moment, la structure ne peut avoir accès à vos fichiers, que ce soit du transfert depuis votre appareil jusqu'à ses serveurs.
Internxt innove également, dans le cadre de son Drive, avec une protection contre les attaques post-quantiques. Plus largement, l'intégralité de vos données est chiffré avec l'algorithme AES-256 bits, de niveau militaire.
Fondée en Espagne, Internxt est des plus soucieuses du respect de votre vie privée, et, dans cette perspective, applique pleinement une ferme politique de non-journalisation tout en se basant, côté réglementation, sur le RGPD.
Antivirus, stockage cloud, VPN… Internxt passe à la vitesse supérieure
Internxt est une solution encore jeune, et parmi les prochaines fonctionnalités à débarquer sur vos applications pour ordinateur comme smartphone sur le plan d'abonnement Ultimate, se trouvent un lecteur photo intégré à votre Drive, de même qu'un lecteur vidéo.
Une fois encore, la cybersécurité est au premier plan. Lors du transfert de vos fichiers vers votre Drive, ces derniers sont fragmentés et répartis entre différents serveurs. C'est une excellente nouvelle pour votre confidentialité, même si cela a tendance à ralentir un peu les vitesses de transfert.
Internxt a vocation à devenir une suite très complète, tout-en-un, accueillant notamment, du côté de votre cybersécurité, un antivirus, un réseau virtuel privé (VPN), une sauvegarde manuelle du contenu de votre ordinateur et le partage de fichiers avec mot de passe.
La version Ultimate vous permet également de compter, en plus d'un stockage cloud à vie de 5To avec l'achat définitif, sur un système de vidéoconférence, Meet, mais aussi un Cleaner pour votre appareil, ou encore un outil de collaboration entre différents utilisateurs.
A terme, un service de messagerie, Mail, sera même ajouté à votre suite pour en faire un véritable environnement professionnel sécurisé.
