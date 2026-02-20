Internxt est en mesure de vous accompagner vers un stockage en ligne européen, respectueux de votre vie privée, et sûr du côté de la cybersécurité. Pour obtenir ses services, deux possibilités s'offrent à vous. D'un côté, des abonnements annuels, et de l'autre, des achats définitifs.

Avant de revenir en détails sur les fonctionnalités incluses dans ces différentes souscriptions, voici comment économiser jusqu'à -87% sur votre abonnement à Internxt :

Forfait Essential dès 16€/an au lieu de 120€/an

Forfait Premium dès 31€/an au lieu de 240€/an

Forfait Ultimate dès 47€/an au lieu de 360€/an

Si vous préférez opter pour un achat définitif de l'une des solutions d'Internxt, voici les tarifs en réduction disponibles :

Forfait Essential dès 247€ au lieu de 1900€

Forfait Premium dès 377€ au lieu de 2900€

Forfait Ultimate dès 507€ au lieu de 3900€

Votre souscription vous permet donc de profiter du code promo DRIVE87 et d'un prix plus bas à court comme à long terme. Prenez en compte, selon l'endroit où vous résidez, que la TVA peut s'appliquer lors de votre achat. Le service client reste joignable, en anglais comme en espagnol, et vous disposez d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours une fois votre achat conclu.