Deux possibilités s'offrent à vous avec Internxt. Vous pouvez aussi bien opter pour un abonnement annuel, ou bien passer directement à l'achat définitif pour une sérénité optimisée à long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, vous pouvez profiter d'une souscription en réduction, jusqu'à -87% :

Forfait Essential dès 16€/an au lieu de 120€/an

Forfait Premium dès 31€/an au lieu de 240€/an

Forfait Ultimate dès 47€/an au lieu de 360€/an

Comme annoncé, vous pouvez aussi choisir un achat définitif de l'une des solutions d'Internxt, avec également 3 solutions disponibles avec plus ou moins de stockage en ligne et de fonctionnalités incluses :

Forfait Essential dès 247€ au lieu de 1900€

Forfait Premium dès 377€ au lieu de 2900€

Forfait Ultimate dès 507€ au lieu de 3900€

Pour profiter du meilleur prix disponible chez Internxt, c'est le code promo DRIVE87 qui vous accompagne lors de votre achat. Les prix affichés n'incluent pas la TVA, variable selon l'endroit où vous résidez.

Enfin, en plus de 30 jours de garantie satisfait ou remboursé, Internxt met à votre disposition son service client, joignable en anglais comme en espagnol au besoin.