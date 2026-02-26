Il est grand temps de vous occuper, de votre cybersécurité. Et dans cette perspective, ce service de stockage en ligne européen, hautement respectueux de votre vie privée, a de belles offres à vous proposer.
Deux possibilités s'offrent à vous avec Internxt. Vous pouvez aussi bien opter pour un abonnement annuel, ou bien passer directement à l'achat définitif pour une sérénité optimisée à long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, vous pouvez profiter d'une souscription en réduction, jusqu'à -87% :
- Forfait Essential dès 16€/an au lieu de 120€/an
- Forfait Premium dès 31€/an au lieu de 240€/an
- Forfait Ultimate dès 47€/an au lieu de 360€/an
Comme annoncé, vous pouvez aussi choisir un achat définitif de l'une des solutions d'Internxt, avec également 3 solutions disponibles avec plus ou moins de stockage en ligne et de fonctionnalités incluses :
- Forfait Essential dès 247€ au lieu de 1900€
- Forfait Premium dès 377€ au lieu de 2900€
- Forfait Ultimate dès 507€ au lieu de 3900€
Pour profiter du meilleur prix disponible chez Internxt, c'est le code promo DRIVE87 qui vous accompagne lors de votre achat. Les prix affichés n'incluent pas la TVA, variable selon l'endroit où vous résidez.
Enfin, en plus de 30 jours de garantie satisfait ou remboursé, Internxt met à votre disposition son service client, joignable en anglais comme en espagnol au besoin.
Les points forts d'Internxt :
- Un service 100% européen
- Un plein respect de votre vie privée
- Jusqu'à 5 To de stockage cloud
Internxt, une solution au service de votre cybersécurité
Un stockage en ligne synonyme de cyberconfidentialité
Depuis l'Espagne, Internxt a un objectif clair, celui de mettre le respect de votre vie privée au cœur de ses priorités. Et pour cela, ce service 100% européen se base sur un socle sain, à savoir tabler sur une pleine application du Règlement Général européen sur la Protection des Données.
Internxt va droit au but avec son Drive. Pour accéder à votre espace de stockage en ligne, une connexion basée sur une authentification multifactorielle (2FA) vous est proposée, afin de rendre l'accès simplifié et sécurisé pour vous, bien plus complexe pour un tiers malintentionné.
Internxt est également dans l'innovation, comme constaté dans l'avis indépendant de la rédaction de Clubic sur ce service. En plus de chiffrer votre espace de stockage cloud avec un algorithme de niveau militaire, AES-256 bits, ses développeurs se tournent vers l'avenir en anticipant divers scenarii de cybersécurité. Cela se traduit, concrètement, par une protection de votre espace cloud contre les attaques post-quantiques.
Bonne nouvelle, Internxt est donc un service aussi bien recommandable pour un usage personnel que professionnel. Par exemple, avec le chiffrement de bout en bout, vous seul avez accès à vos fichiers.
Même Internxt ne peut rien consulter ; tous les éléments sont chiffrés de votre appareil jusqu'à votre espace de stockage en ligne.
Cela permet à Internxt de répondre aux normes HIPAA comme ISO27001 et donc d'être suffisamment robuste pour héberger vos données et autres fichiers les plus sensibles.
Une évolution vers une véritable suite tout-en-un à votre service
3 solutions vous sont proposées chez Internxt avec un stockage cloud allant de 1 à 5 To. Vous pouvez donc, avant toute chose, vous questionner sur votre besoin, mais aussi anticiper l'avenir, grâce aux achats définitifs possibles.
Et pour cause, Internxt ne cesse d'étoffer ses services. Ainsi, dès sa solution Essential, vous bénéficiez, en plus d'1 To de stockage en ligne, d'une fonctionnalité de sauvegarde de votre ordinateur, d'un service de partage de fichiers protégé par un mot de passe, mais également de concrets compagnons de cybersécurité, avec un antivirus et un réseau virtuel privé (VPN).
Internxt va donc bien plus loin que les services traditionnellement proposés pour le seul stockage cloud. Avec sa solution Ultimate, c'est un véritable environnement de travail qui se propose à vous, comme en illustrent les solutions Mail, pour disposer d'une messagerie complète, ou encore le service de visioconférence Meet.
A vous de définir la souscription répondant le mieux à votre besoin, et cela, toujours avec une perspective vraiment saine de cybersécurité pour vous, vos interlocuteurs et vos appareils connectés.
- mood1 Go d'espace gratuit
- storage2 To d'espace en option
- upload5 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs décentralisés
- Une sécurité exemplaire
- Une simplicité d'utilisation inédite
- Une grande compatibilité de supports
- Des tarifs avantageux
- Gestion des versions de fichiers
- Manque quelques fonctionnalités
- Pas de galerie ni de prévisualisation de vidéos
- Pas de réelles intégrations tierces