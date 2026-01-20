Le plan Premium FileLu inclut 1 To de stockage cloud à vie, sans limite de taille de fichier ni restriction sur le nombre de dossiers. Vous pouvez téléverser des milliers de fichiers simultanément et profiter d’une vitesse de transfert illimitée, optimisée par un CDN mondial.

FileLu se distingue par ses options de transfert avancées : chargement via navigateur, FTP/FTPS, WebDAV, URL distante, FileLuSync, API, CLI ou encore Rclone. Pour les utilisateurs techniques, le stockage objet compatible S3 (FileLu S5) permet une intégration fluide dans des infrastructures existantes.

Côté sécurité, vos données sont stockées chiffrées, avec la possibilité de protéger plusieurs dossiers en chiffrement de bout en bout. Même FileLu ne peut pas accéder à vos fichiers. Le service fait aussi office de solution de sauvegarde cloud, avec des sauvegardes automatiques programmables depuis ordinateurs ou serveurs.

Le partage est tout aussi puissant : espaces collaboratifs pour équipes ou familles, commentaires sur dossiers, liens directs, FileDrop pour collecter des fichiers externes… le tout sans publicité et accessible sur un nombre illimité d’appareils.