FileLu propose une offre rare : un abonnement à vie de stockage cloud Premium avec un paiement unique. Sécurité avancée, confidentialité totale, performances élevées et accès illimité sur tous vos appareils sont au cœur de cette solution pensée pour durer.
Un stockage cloud nouvelle génération, pensé pour durer
Entre le télétravail, la création de contenu et la multiplication des appareils, le stockage cloud est devenu indispensable. Pourtant, les abonnements mensuels finissent par coûter cher sur le long terme et soulèvent souvent des questions de confidentialité.
Avec son plan Premium à vie, FileLu répond précisément à ces problématiques. Cette solution cloud sécurisée permet de stocker, sauvegarder et partager l’ensemble de vos fichiers, documents, photos, vidéos ou projets professionnels, sans jamais repayer. L’offre s’adresse aussi bien aux professionnels, créateurs, familles qu’aux utilisateurs avancés cherchant une alternative fiable aux géants du cloud traditionnels.
Trois bonnes raisons de choisir FileLu Cloud Storage
- Confidentialité absolue : chiffrement avancé E2EE et Secure-SoloCypher, vous êtes le seul à détenir les clés de vos fichiers.
- Flexibilité maximale : Web, mobile, FTP, WebDAV, API, Rclone, S3… FileLu s’adapte à tous les usages.
- Zéro abonnement, zéro stress : un paiement unique pour un stockage cloud permanent, sans frais cachés.
Une offre cloud complète et ultra-performante
Le plan Premium FileLu inclut 1 To de stockage cloud à vie, sans limite de taille de fichier ni restriction sur le nombre de dossiers. Vous pouvez téléverser des milliers de fichiers simultanément et profiter d’une vitesse de transfert illimitée, optimisée par un CDN mondial.
FileLu se distingue par ses options de transfert avancées : chargement via navigateur, FTP/FTPS, WebDAV, URL distante, FileLuSync, API, CLI ou encore Rclone. Pour les utilisateurs techniques, le stockage objet compatible S3 (FileLu S5) permet une intégration fluide dans des infrastructures existantes.
Côté sécurité, vos données sont stockées chiffrées, avec la possibilité de protéger plusieurs dossiers en chiffrement de bout en bout. Même FileLu ne peut pas accéder à vos fichiers. Le service fait aussi office de solution de sauvegarde cloud, avec des sauvegardes automatiques programmables depuis ordinateurs ou serveurs.
Le partage est tout aussi puissant : espaces collaboratifs pour équipes ou familles, commentaires sur dossiers, liens directs, FileDrop pour collecter des fichiers externes… le tout sans publicité et accessible sur un nombre illimité d’appareils.
Stockage cloud sans abonnement : une offre rentable
Contrairement aux services cloud classiques facturés chaque mois, FileLu propose ici un accès à vie avec un paiement unique de 128 €. À titre de comparaison, un abonnement cloud de 1 To coûte généralement plusieurs dizaines d’euros par an. Sur 5 à 10 ans, l’économie devient très significative.
Autre avantage clé : les forfaits sont cumulables. Acheter deux plans permet d’obtenir 2 To de stockage à vie, sans complexité. L’activation est immédiate : vous recevez votre code d’activation et vos instructions juste après l’achat (à utiliser dans les 30 jours).
👉 C’est une offre idéale pour celles et ceux qui veulent investir une fois et ne plus jamais dépendre d’un abonnement cloud.
✅ Notre avis sur FileLu Cloud Storage
FileLu propose une alternative sérieuse, sécurisée et durable aux solutions cloud traditionnelles. Son modèle à vie, sa confidentialité renforcée et ses outils avancés en font un excellent choix pour les utilisateurs exigeants. À 128 €, l’investissement est rapidement rentabilisé et garantit une tranquillité numérique sur le long terme. Une offre rare, pertinente et clairement orientée vers l’avenir du stockage cloud.
En quoi FileLu est-il différent des services cloud classiques comme Google Drive ou Dropbox ?
Contrairement aux solutions traditionnelles basées sur des abonnements récurrents, FileLu mise sur un modèle à vie, une confidentialité renforcée et des outils avancés (FTP, WebDAV, API, Rclone, S3). De plus, FileLu n’analyse pas vos données et ne diffuse aucune publicité.
Les fichiers stockés sur FileLu sont-ils réellement sécurisés et privés ?
Oui. FileLu utilise le chiffrement de bout en bout (E2EE) et le système Secure-SoloCypher (SSCE), garantissant que vous seul détenez les clés de déchiffrement. Même FileLu ne peut pas accéder à vos fichiers, ce qui assure une confidentialité totale.
Le plan FileLu à vie est-il rentable sur le long terme ?
Oui, clairement. Comparé aux abonnements cloud facturés chaque mois, le plan FileLu est rentabilisé en quelques années seulement. Sur 5 à 10 ans, l’économie est importante, tout en bénéficiant d’un stockage performant, sécurisé et sans contrainte d’abonnement.