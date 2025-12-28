Le pack Family 3-en-1 a été conçu pour simplifier la gestion du cloud au quotidien. Il permet de créer plusieurs utilisateurs au sein d’un même compte, chacun avec ses propres identifiants, droits et espaces de stockage.

L’interface est intuitive, accessible depuis ordinateur, smartphone ou tablette, et compatible avec tous les principaux systèmes. Sauvegarde automatique des photos, synchronisation des dossiers importants, partage sécurisé de fichiers volumineux : tout est pensé pour un usage familial fluide.

Contrairement aux services concurrents qui imposent un abonnement annuel ou mensuel, pCloud mise sur un modèle à vie, particulièrement intéressant pour celles et ceux qui souhaitent investir une fois et être tranquilles durablement. C’est aussi une solution idéale pour centraliser les données d’un couple, d’une famille ou même d’un petit groupe proche.