Avec pCloud, vous ne vous contentez pas de stocker des fichiers. Le service a été conçu pour centraliser toute votre vie numérique. Documents professionnels, photos, vidéos, musiques : tout est accessible depuis un seul espace, organisé et sécurisé.

La plateforme permet également de sauvegarder automatiquement vos contenus depuis Dropbox, Google Drive, Google Photos, OneDrive ou même Facebook. Pratique pour regrouper vos données sans effort.

Côté multimédia, pCloud intègre un lecteur audio et vidéo performant : vous pouvez écouter votre musique et regarder vos vidéos directement en ligne, sans téléchargement préalable. Pour les photos, un espace dédié classe automatiquement vos images par date, avec un éditeur intégré pour retoucher et appliquer des filtres en quelques clics.

Enfin, le partage de fichiers est flexible : liens sécurisés, gestion des droits d’accès et contrôle total sur ce que vous décidez de montrer ou non.