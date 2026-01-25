À l’occasion de la Journée de la protection des données, pCloud propose 20 Go de stockage cloud gratuits pour stocker, sauvegarder et partager vos fichiers en toute sécurité. Une solution suisse reconnue pour sa confidentialité, son contrôle total des données et sa compatibilité multi-appareils.
Pourquoi de plus en plus d’utilisateurs veulent reprendre le contrôle de leurs données ?
La protection des données personnelles est devenue une priorité pour de nombreux internautes. Entre les fuites d’informations, le pistage publicitaire et les changements de règles chez les géants du cloud, beaucoup cherchent aujourd’hui une alternative plus transparente et plus sécurisée.
C’est dans ce contexte que pCloud, solution cloud suisse, tire son épingle du jeu. À l’occasion d’un événement dédié à la confidentialité, le service propose 20 Go gratuits, accessibles immédiatement, pour tester toutes les fonctionnalités essentielles.
Trois bonnes raisons de choisir pCloud pour stocker vos fichiers
- Confidentialité maximale : hébergement suisse, respect strict des normes de protection des données et absence totale de suivi.
- Accès partout, tout le temps : synchronisation sur PC, Mac, iOS, Android et via navigateur web.
- Simplicité et polyvalence : stockage, sauvegarde automatique, partage et lecture de médias réunis dans une seule interface.
Et si vous repreniez enfin le contrôle de vos fichiers ?
Avec pCloud, vous ne vous contentez pas de stocker des fichiers. Le service a été conçu pour centraliser toute votre vie numérique. Documents professionnels, photos, vidéos, musiques : tout est accessible depuis un seul espace, organisé et sécurisé.
La plateforme permet également de sauvegarder automatiquement vos contenus depuis Dropbox, Google Drive, Google Photos, OneDrive ou même Facebook. Pratique pour regrouper vos données sans effort.
Côté multimédia, pCloud intègre un lecteur audio et vidéo performant : vous pouvez écouter votre musique et regarder vos vidéos directement en ligne, sans téléchargement préalable. Pour les photos, un espace dédié classe automatiquement vos images par date, avec un éditeur intégré pour retoucher et appliquer des filtres en quelques clics.
Enfin, le partage de fichiers est flexible : liens sécurisés, gestion des droits d’accès et contrôle total sur ce que vous décidez de montrer ou non.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
20 Go gratuits : une opportunité idéale pour tester un cloud sécurisé
L’offre actuelle permet d’obtenir 20 Go de stockage gratuit, sans carte bancaire et sans engagement. Habituellement, ce niveau d’espace est réservé à des formules payantes chez de nombreux concurrents.
Avec cette offre, vous bénéficiez exactement du même niveau de sécurité que les utilisateurs Premium : chiffrement TLS/SSL, serveurs certifiés, et choix de la localisation des données (Europe ou États-Unis).
C’est l’occasion parfaite de tester un cloud différent des solutions grand public, tout en économisant immédiatement sur un abonnement de stockage. Et si vos besoins évoluent, pCloud propose ensuite des forfaits Premium, y compris des offres à vie, pour augmenter votre espace sans contrainte mensuelle.
✅ Notre avis sur pCloud
pCloud s’impose comme une excellente alternative aux clouds traditionnels. Son approche axée sur la confidentialité, la transparence et le contrôle utilisateur fait clairement la différence. Les 20 Go gratuits permettent de tester l’ensemble de l’écosystème sans risque, avec une vraie valeur ajoutée dès le départ.
Si vous cherchez un cloud fiable, sécurisé et simple à utiliser, cette offre est clairement à saisir.
pCloud est-il plus sécurisé que Google Drive ou Dropbox ?
Oui. pCloud se distingue par son hébergement suisse et le respect de normes de protection des données parmi les plus strictes au monde. Les fichiers sont protégés par un chiffrement TLS/SSL lors des transferts, sans exploitation des données à des fins publicitaires. Contrairement à certains services concurrents, pCloud ne pratique aucun suivi utilisateur.
Comment obtenir les 20 Go gratuits sur pCloud ?
Il suffit de créer un compte pCloud gratuitement pendant la période de l’offre. Une fois inscrit, l’espace de 20 Go est immédiatement disponible, sans carte bancaire et sans obligation de passer à un abonnement payant. L’activation se fait en quelques minutes.
Où sont stockées les données pCloud et peut-on choisir leur emplacement ?
pCloud permet de choisir la localisation de ses données, soit en Europe, soit aux États-Unis. Les centres de données sont certifiés et conçus pour offrir une protection maximale contre les accès non autorisés, garantissant un haut niveau de confidentialité.
