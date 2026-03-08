L'édition Business Standard de Google Workspace s'adresse aux professionnels, avec un objectif clair, qui est celui de vous permettre de travailler plus agréablement, comme efficacement.

C'est la synthèse qui ressort de l'avis indépendant de Clubic sur cette suite, et vous pouvez, selon votre souhait, consulter à tout instant ce test complet de Google Workspace.

Alors, pour commencer, l'une des premières différences faites par Google Workspace est votre accès à Google Drive. Avec une simple adresse Gmail, vous pouvez donc passer des 15Go inclus dans la version gratuite, à 2 To grâce à votre abonnement à l'édition Business Standard.

Et un espace de stockage cloud, ça a de nombreux intérêts. Le premier est l'espace inclus, car avec 2To disponibles, ce sont de très nombreux fichiers, qu'il s'agisse de documents, photos et autres vidéos, qui peuvent être enregistrés.

Cela est d'autant plus pertinent sur le plan professionnel. Par exemple, les mails reçus sont souvent plus lourds, riches en pièces jointes, et en conséquence, il devient vraiment agréable de pouvoir compter sur ce vaste espace de 2To dans Google Drive.

Le rangement est pour autant aisé, que ce soit par des dossiers, des libellés, dans votre boite Gmail, comme dans Google Drive.