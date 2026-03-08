Bonne nouvelle si vous êtes à la recherche d'un service complet et multiplateforme pour votre activité professionnelle. Grâce à Google Workspace, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour travailler efficacement.
Avec Google Workspace dans sa version Business Standard, vous passez notamment de 15Go de stockage en ligne, dans la version gratuite de Google Drive, à pas moins de 2To.
Autant dire qu'en tenant compte de ce vaste espace cloud, avec une facilité certaine à partager vos fichiers mais aussi à les modifier avec d'autres personnes, Google Workspace est bien utile sur votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette.
Plus encore, de nombreuses fonctionnalités sont incluses pour optimiser votre activité au quotidien, l'organiser avec Google Agenda, tout comme bénéficier d'une assistance au top en compagnie de Gemini AI.
Et grâce au code promo disponible en ce moment, obtenez tout simplement -20% de réduction sur vos 6 premiers mois de souscription à la version Business Standard de Google Workspace.
Les points forts de Google Workspace :
- 2 To de stockage cloud inclus dans Google Drive
- Version professionnelle de Gmail
- NotebookLM pour faciliter votre réflexion
Passez à la vitesse supérieure grâce à Google Workspace
Et profitez-en pour tirer le meilleur de Google Drive
L'édition Business Standard de Google Workspace s'adresse aux professionnels, avec un objectif clair, qui est celui de vous permettre de travailler plus agréablement, comme efficacement.
C'est la synthèse qui ressort de l'avis indépendant de Clubic sur cette suite, et vous pouvez, selon votre souhait, consulter à tout instant ce test complet de Google Workspace.
Alors, pour commencer, l'une des premières différences faites par Google Workspace est votre accès à Google Drive. Avec une simple adresse Gmail, vous pouvez donc passer des 15Go inclus dans la version gratuite, à 2 To grâce à votre abonnement à l'édition Business Standard.
Et un espace de stockage cloud, ça a de nombreux intérêts. Le premier est l'espace inclus, car avec 2To disponibles, ce sont de très nombreux fichiers, qu'il s'agisse de documents, photos et autres vidéos, qui peuvent être enregistrés.
Cela est d'autant plus pertinent sur le plan professionnel. Par exemple, les mails reçus sont souvent plus lourds, riches en pièces jointes, et en conséquence, il devient vraiment agréable de pouvoir compter sur ce vaste espace de 2To dans Google Drive.
Le rangement est pour autant aisé, que ce soit par des dossiers, des libellés, dans votre boite Gmail, comme dans Google Drive.
La dimension collaborative n'est pas en reste, et l'on n'en attend pas moins d'une suite professionnelle digne de ce nom.
Aussi, pour partager un document avec d'autres personnes, cliquez tout simplement sur le bouton « Partager » et envoyez un lien aux personnes concernées en renseignant tout simplement leur adresse mail.
On fait difficilement plus intuitif, et il en est de même pour les niveaux d'ouverture du document partagé, allant de la simple lecture, au commentaire, voire à la modification, selon votre souhait.
Avec plus de 100 types de fichiers pris en charge, vous avez en plus la possibilité d'héberger des éléments particulièrement variés.
Un service élaboré pour œuvrer en sécurité
Les fichiers que vous enregistrez dans votre espace Google Drive sont tous chiffrés avec l'algorithme AES-256 bits, une norme de niveau militaire que même les pirates en ligne les plus assidus peineront à vaincre.
Comme pour tous les services Google, vous pouvez facilement activer une authentification multifacteur (2FA). Lorsque vous souhaitez vous connecter à votre Workspace depuis votre ordinateur, vous devrez simplement confirmer à la réception d'un mail sur votre smartphone qu'il s'agit bien de vous.
Ce n'est bien évidemment pas le niveau le plus avancé de cybersécurité, mais cela permet de gagner largement en sérénité, surtout lorsqu'il s'agit d'une activité comme de documents professionnels.
Cette dimension sécuritaire est équivalente sur tous vos appareils connectés, qu'il s'agisse de votre ordinateur, votre smartphone, ou encore votre tablette.
A noter, avec Google Drive, que vous pouvez en plus sauvegarder le contenu de votre smartphone sous Android dans votre espace Google Drive. Voilà qui est bien pratique, par exemple, pour conserver le journal d'appels et de messages à portée de main.
De l'agenda à la visio, tout est prévu dans Google Workspace
L'intelligence artificielle est à votre service
La firme de Mountain View place également son intelligence artificielle, incarnée par Gemini AI, partout dans votre abonnement à l'édition Business Standard de Google Workspace.
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire appel à votre assistant IA, mais celui-ci pourra s'avérer aussi utile pour, par exemple, vous générer un prompt, que vous synthétiser le contenu d'un document dans Google Docs.
En continuité, la fonctionnalité NotebookLM est un outil bien pratique pour émettre des réflexions quand bon vous semble.
Une fonction de synthèse des réunions dans Google Meet est également inclus, et cela fait une sacrée différence. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'animation de votre réunion, et reprendre la synthèse proposée plus tard au besoin.
Une mise en page de courriel dans Gmail, une image générée artificielle dans Google Slides, une inspiration pour votre rapport d'activité dans Google Sheets, tout est pensé pour stimuler votre réflexion et vous faire gagner du temps.
En bref, peu importe le logiciel de votre suite Google Workspace, Gemini AI est prêt à vous aider dès qu'il reçoit votre sollicitation.
Une organisation facilitée au quotidien
Un autre point fort de Google Workspace, c'est assurément votre bonne organisation au quotidien. Planifiez des rendez-vous et tenez votre calendrier facilement avec Google Agenda.
Vous souhaitez laisser des possibilités ouvertes ? Avec Votre abonnement à Google Workspace en édition Business Standard, vous pouvez, en quelques clics, ouvrir une page de rendez-vous.
Comme dans Google Drive, vous disposez d'options de partage avec autrui facilitées. Votre réunion ne peut entièrement se dérouler en compagnie de personnes présentes physiquement ?
Aucun problème, seulement une solution avec Google Meet. Grâce à votre souscription à l'abonnement Business Standard, ce sont jusqu'à 150 personnes qui peuvent prendre part à votre visioconférence.
Pratique, vous pouvez également dialoguer, durant cette réunion comme au quotidien, tout aussi facilement avec Google Chat.
Une suite complète et, bonne nouvelle, moins chère en ce moment
Toutes les possibilités qui vous sont offertes par Google Workspace ne sont pas détaillées dans cet article.
Vous retrouvez, par exemple, une fonctionnalité professionnelle de signature électronique, un outil IA permettant de générer jusqu'à 20 synthèses de textes par jour, ou encore, un service de migration des données avec Google Workspace Migrate.
Et comme annoncé précédemment, vous pouvez pleinement profiter de tous les logiciels inclus dans votre suite Google Workspace à prix réduit pour vos 6 premiers mois d'abonnement.
De fait, ce code promo vous permet d'obtenir une réduction de -20% pour vos 6 prochains mois de souscription à l'édition Business Standard de Google Workspace.
Cela vous permet d'obtenir un prix mensuel de 10,88€/mois au lieu de 13,60€/mois, soit 16,32€ économisés.
Ensuite, vous pourrez conserver votre abonnement Business Standard à Google Workspace au prix en vigueur, à savoir 13,60€/mois. A toutes fins utiles, un essai gratuit de 14 jours est également disponible.
Google Workspace multiplie les applications de gestion et de productivité pour venir en aide aux entreprises, de la plus petite à la plus grande. Complète et bien pensée, cette suite bureautique aurait tout à gagner à proposer une version logicielle pour faire de l'ombre à Microsoft 365.
- Applications gratuites et disponibles sur mobile
- Fonctionnalités de partage et de collaboration
- Création d'adresses mail personnalisées
- Absence d'applications desktop
- Ergonomie du service de visio