Avis Google Workspace : 14 ans plus tard, la stratégie cloud de Google tient-elle la route ?

L’application Google Sheets permet quant à elle de créer des feuilles de calcul et propose à cet effet différents modèles spécialement pensés pour suivre ses dépenses et investissements, planifier des événements, établir une liste de tâches, concevoir un planning etc. Tout cela est rendu possible grâce à son vaste panel de fonctions, filtres, formules et modules additionnels pour gérer les dates, la logique, la recherche, les statistiques et le contenu texte de chaque document.



Sheets tire aussi son épingle du jeu grâce à ses hautes performances de gestion de bases de données (y compris celles-ci contenant des dizaines de colonnes et milliers de lignes) et de création de graphiques d’analyse. L’historique des versions est un autre point fort du tableur et permet de consulter toutes les modifications effectuées pour éventuellement retourner en arrière et corriger les erreurs.



Toutes les feuilles de calcul créés à l’aide Google Sheets peuvent être téléchargées aux formats :