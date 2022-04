Avis Office.com - Que vaut vraiment la suite bureautique en ligne de Microsoft ?

Microsoft 365 (ex Office 365) est en quelque sorte la version premium d'Office.com.

Accessible sous forme d'abonnement, elle comprend (entre autres) 1 To de stockage OneDrive, les versions complètes des applications de productivité, leur installation et utilisation sur les Windows, Mac, smartphones (Android et iPhone) et tablettes (Android et iPad) ainsi qu'une avalanche de fonctionnalités avancées.

Il existe actuellement différents types d'abonnements adaptés aux particuliers, aux entreprises et au milieu scolaire, dont le prix se situe entre 4,20€ et 10,50€ par utilisateur et par mois.