WPS Office est une autre suite bureautique qui s'est fait initialement connaître par ses versions mobiles. Cette suite gratuite offre des outils tels qu'un assistant CV, un système de collecte de fichiers, et des modes de lecture et de protection des yeux pour améliorer le confort d'utilisation. Elle se démarque également par ses capacités avancées de gestion de documents, incluant la fusion et la division de fichiers, la conversion d'image en texte via OCR, et un enregistreur d'écran intégré. WPS Office facilite la productivité avec des fonctionnalités comme la comparaison de données, le filtrage avancé dans les feuilles de calcul, et l'intégration de WPS AI pour la génération et l'analyse de contenu. La suite propose aussi des outils de collaboration en temps réel, 20 Go de stockage cloud gratuit avec la version premium, et des applications mobiles performantes pour iOS et Android.