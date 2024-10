Lancé en 2006, le logiciel de présentation Google Slides fait partie de Google Workspace. De nombreux outils issus de cette suite bureautique en ligne sont proposés gratuitement (les plans payants démarrent, quant à eux, au tarif de 5,75 euros par personne et par mois avec 1 an d'engagement). Fluide, moderne et interactif, ce logiciel de présentation s'inspire beaucoup des fonctions de Powerpoint mais s'avère plus poussé sur certains aspects, notamment celui de la collaboration. Il est, en effet, possible d'ouvrir l'outil de visioconférence Meet directement au sein des documents, des curseurs en direct permettent de suivre en temps réel le travail de ses collaborateurs au sein d'une diapositive, etc.