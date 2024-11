Populaire auprès des utilisateurs Android et iOS, WPS Writer propose également sa solution de traitement de texte au sein de sa suite bureautique. En plus d'être sur les stores d'applications mobiles des deux systèmes déjà cités, WPS Office est disponible sur les systèmes Windows et macOS. Le module dédié au traitement de texte prend en charge de nombreux formats, dont les fichiers générés avec Microsoft Word ou LibreOffice. Bien que non directement intégré dans ce traitement de texte, WPS Office dispose d'un éditeur de PDF, qui représente un bonus non négligeable au logiciel. En addition du texte, on peut évidemment agrémenter le document d'images et de tableaux ainsi que mettre en place une table des matières et ajouter des légendes à certaines illustrations. Si WPS Office propose son propre service Cloud pour sauvegarder des documents, il est également possible d'utiliser une solution de stockage tierce comme Dropbox ou Google Drive.