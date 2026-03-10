Internxt a pour ambition première de vous proposer un service de stockage cloud premium, et surtout, 100% européen. Comme objectif principal, se place le respect de votre confidentialité en ligne, et là n'est pas la seule bonne nouvelle.
Internxt vous propose diverses offres avec plus ou moins de fonctionnalités. Vous pouvez donc passer d'un stockage en ligne à une véritable suite professionnelle, selon votre besoin, votre budget, et vos perspectives.
La première possibilité est d'opter pour un abonnement, avec une souscription annuelle en réduction, jusqu'à -87% appliqués par Internxt :
- Forfait Essential (1To) dès 16€/an au lieu de 120€/an
- Forfait Premium (3To) dès 31€/an au lieu de 240€/an
- Forfait Ultimate (5To) dès 47€/an au lieu de 360€/an
Il est également possible de vous engager vers un achat définitif avec également les 3 mêmes solutions disponibles, comportant du stockage en ligne, ainsi que d'autres fonctionnalités :
- Forfait Essential (1To) dès 247€ au lieu de 1900€
- Forfait Premium (3To) dès 377€ au lieu de 2900€
- Forfait Ultimate (5To) dès 507€ au lieu de 3900€
Dans tous les cas, c'est le code promo DRIVE87 qui vous permet d'obtenir les prix les plus bas pouvant être proposés par Internxt.
Prenez en compte, selon l'endroit où vous résidez, que la TVA peut s'appliquer lors de votre paiement. Le service client anglo-espagnol d'Internxt reste joignable au besoin, 24/7, et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours s'applique dans la foulée de votre achat.
Les points forts d'Internxt Ultimate :
- 5To de stockage cloud
- Antivirus inclus
- Vers une suite professionnelle très complète
Choisir Internxt, c'est optimiser le respect de votre vie privée
Vous le lisez (trop) régulièrement chez Clubic, les fuites de données, les entreprises peu scrupuleuses de la confidentialité de vos informations numériques, ou encore les erreurs humaines, sont autant d'enjeux pour votre cyberconfidentialité.
Cependant, des solutions innovent pour vous proposer un service efficace, où le respect de votre vie privée devient le point névralgique.
Internxt est un service 100 % européen, créé en Espagne, et désireux de vous accompagner vers un monde numérique plus sûr. Et le stockage cloud n'y fait pas exception.
Choisissez ainsi l'un des forfaits proposés par Internxt pour bénéficier d'un espace de stockage en ligne plus ou moins vaste. Prenez le temps de la réflexion pour comparer les différentes offres et anticiper l'avenir.
De fait, avec les achats définitifs, vous pouvez bénéficier d'un véritable coffre-fort pour vos fichiers à très long terme.
Si la cybersécurité n'est pas en reste, et permet d'ailleurs à Internxt d'être reconnu comme compatible avec le traitement de données sensibles, c'est notamment parce que ce service respecte donc pleinement votre confidentialité en ligne.
Aucune journalisation de vos activités, une pleine application du règlement européen sur la protection des données (RGPD), un chiffrement de votre compte avec l'algorithme AES-256 bits de niveau militaire, ou encore une authentification multifacteur, sont compris.
Et si vous souhaitez davantage qu'un seul stockage cloud…
…Internxt a également ce qu'il vous faut. De fait, avec sa version Ultimate, Internxt inclut 5To de stockage en ligne, mais aussi une suite pensée pour vous accompagner dans votre activité personnelle, comme professionnelle.
De nouvelles fonctionnalités sont progressivement déployées, comme un lecteur interne de photos au sein de votre stockage en ligne, ou encore un client mail pour profiter de votre messagerie. L'objectif, c'est que tout, ou presque, soit, à terme, inclus dans votre suite Internxt Ultimate.
Convenons que le service soit encore relativement jeune sur le marché, et propose donc progressivement de nouvelles fonctionnalités. Mais à terme, tout est pensé pour proposer une expérience vraiment complète, avec votre cybersécurité au cœur de ce projet commun.
C'est pour cela que vous retrouvez dès à présent, dans votre suite Internxt Ultimate, un antivirus, un optimisateur d'appareil, ou encore un réseau virtuel privé (VPN).
Alors, n'hésitez pas à croiser les différentes fonctionnalités incluses et trouvez la solution Internxt la plus à même de répondre à votre besoin maintenant, comme dans les années à venir.
- mood1 Go d'espace gratuit
- upload5 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs décentralisés
Internxt Drive est une solution de stockage cloud axée sur la sécurité et la confidentialité des données. Avec son chiffrement de bout en bout et son architecture à connaissance nulle, Internxt Drive garantit que seuls les utilisateurs ont accès à leurs fichiers, sans que l'entreprise puisse y accéder. Le service respecte également des normes de conformité strictes comme HIPAA et ISO 27001, ce qui le rend adapté aux secteurs sensibles. Disponible sur plusieurs plateformes, il propose des fonctionnalités telles que la collaboration sécurisée et des sauvegardes automatiques. En plus de son engagement envers la durabilité, Internxt Drive offre un plan gratuit et des options payantes, répondant ainsi aux besoins variés des utilisateurs.
- Une sécurité exemplaire
- Une simplicité d'utilisation inédite
- Une grande compatibilité de supports
- Des tarifs avantageux
- Gestion des versions de fichiers
- Manque quelques fonctionnalités
- Pas de galerie ni de prévisualisation de vidéos
- Pas de réelles intégrations tierces