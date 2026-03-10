Internxt vous propose diverses offres avec plus ou moins de fonctionnalités. Vous pouvez donc passer d'un stockage en ligne à une véritable suite professionnelle, selon votre besoin, votre budget, et vos perspectives.

La première possibilité est d'opter pour un abonnement, avec une souscription annuelle en réduction, jusqu'à -87% appliqués par Internxt :

Forfait Essential (1To) dès 16€/an au lieu de 120€/an

Forfait Premium (3To) dès 31€/an au lieu de 240€/an

Forfait Ultimate (5To) dès 47€/an au lieu de 360€/an

Il est également possible de vous engager vers un achat définitif avec également les 3 mêmes solutions disponibles, comportant du stockage en ligne, ainsi que d'autres fonctionnalités :

Forfait Essential (1To) dès 247€ au lieu de 1900€

Forfait Premium (3To) dès 377€ au lieu de 2900€

Forfait Ultimate (5To) dès 507€ au lieu de 3900€

Dans tous les cas, c'est le code promo DRIVE87 qui vous permet d'obtenir les prix les plus bas pouvant être proposés par Internxt.

Prenez en compte, selon l'endroit où vous résidez, que la TVA peut s'appliquer lors de votre paiement. Le service client anglo-espagnol d'Internxt reste joignable au besoin, 24/7, et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours s'applique dans la foulée de votre achat.