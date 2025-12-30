Proton Drive est bien plus qu’un simple espace de stockage en ligne. Chaque fichier est chiffré directement sur votre appareil avant d’être envoyé sur les serveurs, ce qui garantit que vous êtes le seul à posséder les clés de déchiffrement. Cette approche protège vos documents sensibles comme vos papiers d’identité, dossiers médicaux, photos personnelles ou fichiers professionnels.

Le service inclut également des sauvegardes automatiques des photos, une synchronisation fluide entre appareils et un partage sécurisé grâce à des liens protégés par mot de passe ou date d’expiration. Vous pouvez même collaborer en temps réel avec Proton Docs, un éditeur de documents en ligne respectueux de la confidentialité, ou gérer des données structurées via Proton Sheets.

Autre point fort : aucune limite de taille de fichier, un avantage rare face à la concurrence. Proton Drive fonctionne sans publicité et appartient à la Proton Foundation, une organisation suisse à but non lucratif dont la mission est claire : protéger votre vie privée, pas monétiser vos données.