Proton Drive frappe fort avec sa promotion de fin d’année à –60 % sur son espace de stockage cloud chiffré. Conçu pour protéger vos fichiers personnels, photos et documents sensibles, ce service suisse met la confidentialité au cœur de son offre.
Pourquoi Proton Drive est devenu indispensable pour protéger vos fichiers ?
Entre la multiplication des fuites de données, l’exploitation des fichiers par l’IA et la publicité ciblée intrusive, stocker ses documents sur un cloud classique n’est plus anodin. De plus en plus d’utilisateurs cherchent une alternative aux géants du numérique, capable d’offrir sécurité, contrôle et respect de la vie privée.
C’est précisément dans ce contexte que Proton Drive s’impose comme une solution crédible et rassurante. Grâce à son chiffrement de bout en bout et à son modèle sans publicité, ce service vous permet de reprendre le contrôle sur vos données personnelles. En ce moment, la réduction exceptionnelle de 60 % rend l’offre encore plus attractive.
Trois bonnes raisons de choisir Proton Drive
- Confidentialité maximale : tous vos fichiers sont chiffrés de bout en bout, y compris leurs noms. Personne ne peut y accéder, pas même Proton.
- Simplicité au quotidien : sauvegardes automatiques, synchronisation en temps réel et accès sur ordinateur, mobile et web.
- Offre ultra compétitive : 200 Go de stockage sécurisé à un tarif rarement proposé pour un service respectueux de la vie privée.
Proton Drive en détail : un cloud pensé pour la vie privée
Proton Drive est bien plus qu’un simple espace de stockage en ligne. Chaque fichier est chiffré directement sur votre appareil avant d’être envoyé sur les serveurs, ce qui garantit que vous êtes le seul à posséder les clés de déchiffrement. Cette approche protège vos documents sensibles comme vos papiers d’identité, dossiers médicaux, photos personnelles ou fichiers professionnels.
Le service inclut également des sauvegardes automatiques des photos, une synchronisation fluide entre appareils et un partage sécurisé grâce à des liens protégés par mot de passe ou date d’expiration. Vous pouvez même collaborer en temps réel avec Proton Docs, un éditeur de documents en ligne respectueux de la confidentialité, ou gérer des données structurées via Proton Sheets.
Autre point fort : aucune limite de taille de fichier, un avantage rare face à la concurrence. Proton Drive fonctionne sans publicité et appartient à la Proton Foundation, une organisation suisse à but non lucratif dont la mission est claire : protéger votre vie privée, pas monétiser vos données.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Comparaison : Proton Drive vs Google Drive vs OneDrive
|Fonctionnalités clés
|Proton Drive
|Google Drive
|OneDrive
|Chiffrement de bout en bout
|✅ Oui (par défaut)
|❌ Non
|❌ Non
|Modèle sans publicité
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
|Liens protégés (mot de passe / expiration)
|✅ Oui
|❌ Non
|✅ Oui
|Limite de taille de fichier
|❌ Aucune
|⚠️ Oui
|⚠️ Oui
|Respect de la vie privée
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐
|⭐⭐
|Basé en Suisse
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
Proton Drive se distingue clairement pour les utilisateurs qui privilégient la confidentialité et le contrôle total de leurs données.
Réduction de 60 % et vraie économie sur le long terme
En temps normal, un espace de stockage cloud sécurisé de ce niveau représente un certain investissement. Mais grâce à la promotion de fin d’année, Proton Drive Plus passe à 1,99 €/mois pour 200 Go, soit une économie de 60 % sur le tarif habituel.
Cette offre vous permet de stocker jusqu’à 50 000 photos, d’accéder à des fonctionnalités premium avancées et de sécuriser l’ensemble de vos fichiers sans compromis. La promotion est limitée dans le temps, ce qui en fait une opportunité rare pour passer à un cloud réellement respectueux de la vie privée.
✅ Notre avis sur Proton Drive
Proton Drive est aujourd’hui l’une des meilleures alternatives aux clouds traditionnels. Son chiffrement de bout en bout, son modèle sans publicité et son ancrage suisse en font une solution idéale pour ceux qui veulent protéger leurs données personnelles. Avec la réduction de 60 %, le rapport qualité-prix devient tout simplement excellent. Si vous cherchez un cloud sécurisé, fiable et éthique, c’est clairement le bon moment pour franchir le pas.
Proton Drive est-il vraiment plus sécurisé que Google Drive ou OneDrive ?
Oui. Proton Drive utilise un chiffrement de bout en bout par défaut, ce qui signifie que seuls vous et les personnes que vous autorisez pouvez accéder à vos fichiers. Contrairement à Google Drive ou OneDrive, ni Proton ni des tiers ne peuvent lire vos données, même sur leurs serveurs.
Proton Drive peut-il être utilisé pour stocker des documents sensibles ?
Absolument. Proton Drive est particulièrement adapté pour stocker des documents sensibles comme des papiers d’identité, dossiers médicaux, fichiers financiers ou documents professionnels. Les fichiers, leurs noms et les métadonnées sont tous chiffrés, garantissant une confidentialité maximale.
Peut-on partager des fichiers Proton Drive avec des personnes qui n’ont pas de compte ?
Oui. Proton Drive permet de partager des fichiers ou dossiers via des liens sécurisés, même avec des non-utilisateurs. Vous pouvez ajouter un mot de passe, définir une date d’expiration et révoquer l’accès à tout moment pour garder le contrôle total.