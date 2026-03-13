En ce moment, préparez le printemps en alliant l'utile à l'agréable. L'utile, avec un stockage en ligne suisse de 200 Go, et l'agréable, avec un prix poids plume à saisir.
Pour célébrer la fin de l'hiver, Proton vous permet donc de préparer au mieux la belle saison avec un vaste espace de stockage en ligne intégrant, notamment, 200 Go à votre main.
Pour l'obtenir, vous pouvez choisir l'une des deux souscriptions suivantes.
La première vous permet d'obtenir Proton Drive Plus, avec 200 Go de stockage cloud, à 1 € le premier mois, puis 4,99 €/mois tant que vous renouvelez l'abonnement. Ce premier mois de souscription vous permet donc d'obtenir une réduction de -80 % par rapport au prix de renouvellement.
La seconde est une première année d'abonnement à 2,99€/mois, toujours pour 200 Go de stockage cloud sur Proton Drive Plus. Une fois ces 12 premiers mois écoulés, vous obtenez un prix de renouvellement fixé à 3,99€/mois.
La réduction est donc de -40 % dans le second cas, mais lissée à long terme, elle en devient largement plus intéressante pour votre budget, c'est pourquoi nous vous recommandons de jouer la carte de la fidélité avec Proton Drive.
Bonne nouvelle, le service client de Proton AG se tient à votre entière disposition, par chat comme par mail, et vous pouvez notamment le contacter en français. Une fois votre achat conclu, 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus.
Les points forts de Proton Drive Plus :
- 200Go de stockage en ligne
- Chiffrement de bout en bout
- Un outil au service de votre vie privée
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage200 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Proton Drive Plus optimise bien davantage que votre seul stockage en ligne
Un service taillé pour répondre à vos besoins les plus variés
Proton Drive Plus est l'un des meilleurs services de stockage en ligne après son évaluation complète au cours d'un test indépendant réalisé par Clubic.
Et parmi les raisons qui font de cette solution l'une des plus recommandables dans son domaine, il y a notamment le vaste espace de stockage cloud que vous propose Proton dans Proton Drive Plus.
Avec 200 Go à votre main, vous pouvez enregistrer un très grand nombre de fichiers aux formats variés. Que ce soit vos archives, des documents professionnels, vos photos de vacances, ou quelques-uns de vos films préférés, conservez-les en toute sérénité sur votre espace Proton Drive Plus.
Un accès multiplateforme efficace
En plus, vous bénéficiez d'une absence de limite de transfert, ce qui vous permet donc d'envisager de charger le fichier de votre choix sur votre espace Proton Drive Plus.
Grâce à la synchronisation incluse, vous obtenez un accès à vos fichiers depuis vos différents appareils connectés, avec des applications intuitives pour votre ordinateur (macOS, Windows) mais aussi votre smartphone (Android, iOS) notamment.
Une politique de non-journalisation au service de votre vie privée
La cybersécurité, c'est la matrice de Proton. Ainsi, avec votre suite Proton Drive Plus, vous bénéficiez d'un chiffrement de bout en bout de vos fichiers.
Concrètement, ni Proton, ni aucun autre tiers, n'a accès à votre fichier, grâce à un chiffrement de ce dernier depuis votre appareil, jusqu'aux serveurs de Proton.
Ces derniers, situés en Suisse, sont au top pour un plein respect de votre vie privée. À l'image de la politique de non-journalisation appliquée par Proton, vous profitez d'un plein respect de votre confidentialité en ligne en utilisant votre suite Proton Drive Plus.
En somme, vous obtenez non seulement un stockage en ligne performant et volumineux, mais en plus, dans un contexte où la cybersécurité doit être l'une de vos priorités, vous optimisez votre confidentialité en ligne.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage200 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Proton Drive est un service de stockage cloud prometteur et qui évolue dans le bon sens, notamment grâce à une série de mise à jour WIndows, Mac et sur le Web. Sa sécurité est irréprochable mais nous attendons encore quelques éléments pour finir de. nous convaincre et notamment des outils permettant de mieux gérer ses photos. Nul doute en tout cas que Proton Drive arrivera à s'imposer parmi les plus grands.
- Politique de confidentialité irréprochable de Proton
- Chiffrement de bout en bout
- Interface simple
- Pas de limite d'envoi
- Accès à tout l'écosystème Proton avec le forfait Proton Unlimited
- Seulement 5 Go pour le forfait gratuit