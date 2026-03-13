Pour célébrer la fin de l'hiver, Proton vous permet donc de préparer au mieux la belle saison avec un vaste espace de stockage en ligne intégrant, notamment, 200 Go à votre main.

Pour l'obtenir, vous pouvez choisir l'une des deux souscriptions suivantes.

La première vous permet d'obtenir Proton Drive Plus, avec 200 Go de stockage cloud, à 1 € le premier mois, puis 4,99 €/mois tant que vous renouvelez l'abonnement. Ce premier mois de souscription vous permet donc d'obtenir une réduction de -80 % par rapport au prix de renouvellement.

La seconde est une première année d'abonnement à 2,99€/mois, toujours pour 200 Go de stockage cloud sur Proton Drive Plus. Une fois ces 12 premiers mois écoulés, vous obtenez un prix de renouvellement fixé à 3,99€/mois.

La réduction est donc de -40 % dans le second cas, mais lissée à long terme, elle en devient largement plus intéressante pour votre budget, c'est pourquoi nous vous recommandons de jouer la carte de la fidélité avec Proton Drive.

Bonne nouvelle, le service client de Proton AG se tient à votre entière disposition, par chat comme par mail, et vous pouvez notamment le contacter en français. Une fois votre achat conclu, 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus.