Google One, Dropbox ou iCloud coûtent entre 100 et 120 € par an pour 2 To, et le compteur tourne chaque mois sans jamais s'arrêter. pCloud propose une alternative radicalement différente avec ses offres Family à vie : un paiement unique, un stockage partagé entre 5 membres, un gestionnaire de mots de passe inclus, et c'est terminé.

Pour Pâques, les tarifs sont réduits jusqu'à 68%, ce qui ramène le plan Family 2 To à vie à 449 € au lieu de 1 289 €. Sur 5 ans, un abonnement Google One 2 To revient à 500 € avec rien à la fin. Ici, c'est 449 € une seule fois, pour toujours !