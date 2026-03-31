À l'occasion de Pâques, pCloud propose ses offres Family à vie avec jusqu'à 68% de remise : stockage cloud sécurisé pour 5 membres, gestionnaire de mots de passe inclus et paiement unique, sans aucun abonnement mensuel à payer ensuite.
Google One, Dropbox ou iCloud coûtent entre 100 et 120 € par an pour 2 To, et le compteur tourne chaque mois sans jamais s'arrêter. pCloud propose une alternative radicalement différente avec ses offres Family à vie : un paiement unique, un stockage partagé entre 5 membres, un gestionnaire de mots de passe inclus, et c'est terminé.
Pour Pâques, les tarifs sont réduits jusqu'à 68%, ce qui ramène le plan Family 2 To à vie à 449 € au lieu de 1 289 €. Sur 5 ans, un abonnement Google One 2 To revient à 500 € avec rien à la fin. Ici, c'est 449 € une seule fois, pour toujours !
Pourquoi choisir pCloud Family ?
- Un paiement unique à vie sans abonnement mensuel, avec un espace partagé entre 5 membres disposant chacun d'un compte privé et d'une allocation de stockage flexible, sans mélange des données personnelles.
- pCloud Pass Family inclus dans chaque offre, le gestionnaire de mots de passe maison qui sécurise les identifiants de toute la famille sur tous les appareils, sans abonnement séparé.
- Une infrastructure suisse avec chiffrement côté client, conformité RGPD et choix du centre de données entre Luxembourg et États-Unis, pour garder le contrôle total sur l'emplacement de ses données.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Un cloud familial qui couvre tous les usages du quotidien
pCloud Family est un service de stockage cloud hébergé en Suisse par pCloud AG, accessible depuis PC, Mac, Linux, Android, iOS et navigateur web avec synchronisation instantanée sur tous les appareils. Chaque membre de la famille dispose d'un compte individuel privé, d'un accès à pCloud Photos pour l'organisation intelligente des albums, d'une chronologie automatique et d'un éditeur photo intégré. Le partage de fichiers entre membres est simplifié avec des dossiers communs, et l'accès hors ligne est disponible sur mobile pour les fichiers favoris. La sauvegarde automatique des photos et vidéos depuis smartphone, la gestion des versions de fichiers et la corbeille prolongée complètent une offre pensée pour remplacer définitivement les solutions d'abonnement classiques.
La formule à vie, pourquoi c'est l'argument qui change tout ?
Là où pCloud prend une longueur d'avance décisive sur Google One, Dropbox ou iCloud, c'est sur son modèle économique. Avec pCloud Family 2 To à vie à 449 €, le coût est fixé une fois pour toutes, sans mauvaise surprise tarifaire, sans résiliation à gérer, sans donnée prise en otage si on arrête de payer. Pour une famille de 5 qui stocke des photos, des documents, des vidéos et des mots de passe, le retour sur investissement est atteint en moins de 5 ans, et le service continue ensuite gratuitement pour toujours. C'est précisément ce modèle qui a convaincu plus de 22 millions d'utilisateurs de faire confiance à pCloud pour leurs données.
Jusqu'à 68% de remise sur les 3 formules Family disponibles
L'offre de Pâques pCloud couvre trois paliers selon les besoins de stockage de la famille :
|Offre
|Prix promo
|Prix normal
|Remise
|Family 2 To à vie + pCloud Pass Family
|449 €
|1 289 €
|'-65%
|Family 5 To à vie + pCloud Pass Family
|599 €
|1 868 €
|'-68%
|Family 10 To à vie + pCloud Pass Family
|1 099 €
|2 648 €
|'-58%
La formule 5 To à 599 € est la plus intéressante en termes de rapport capacité/remise, avec 68% de réduction et 1 To par membre si l'espace est réparti équitablement entre les 5 comptes. À titre de comparaison, Microsoft 365 Famille qui inclut 1 To par personne coûte environ 99 €/an, soit 495 € sur 5 ans et 990 € sur 10 ans, sans aucun accès à vie.
Notre verdict sur l'offre de Pâques pCloud
Avec jusqu'à 68% de remise pour Pâques et un modèle à vie sans abonnement mensuel, pCloud Family est aujourd'hui l'une des offres de stockage cloud les plus cohérentes du marché pour les familles qui veulent arrêter de payer chaque mois pour leurs données.
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