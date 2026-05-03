Du stockage cloud, et bien plus encore. Pour vous permettre de disposer d’un vaste espace en ligne pour y enregistrer de nombreux fichiers, la suite Internxt Drive est un compagnon de choix. A l'occasion des French Days, ce service européen profite d'une remise de 90%, uniquement chez Clubic.
Avec, Internxt Drive, vous pouvez en profiter pour renforcer votre cybersécurité avec une suite tout-en-un, ou presque. En fonction du forfait que vous choisissez, ce sont également un antivirus, une solution de visioconférence ou encore un VPN, qui sont inclus dans votre abonnement.
Internxt Drive place le respect de votre confidentialité au cœur de l’expérience avec un service 100 % européen. Présentation de cette solution à -90% pour les French Days 2026 grâce au code promo CLUBIC.
Pourquoi passer à Internxt :
- De nouvelles fonctionnalités disponibles
- De 1 To à 5 To de stockage en ligne
- Une cybersécurité de niveau professionnel
Combinez de nombreux services avec Internxt
Un stockage cloud souverain à votre main
L’un des principaux points forts de la suite Internxt, pour laquelle Clubic vous propose un avis 100 % indépendant régulièrement mis à jour, c’est à coup sûr sa solution de stockage en ligne.
Et pour cause, il y a tout d’abord l’espace disponible. Selon votre plan d’abonnement, vous pouvez compter sur 1 To, 3 To et 5 To d’espace disponible.
Fichiers divers, archives personnelles, dossiers de travail ou même votre vidéothèque, vous pouvez tout enregistrer sur Internxt selon votre besoin.
Avec Internxt, vous pouvez facilement organiser vos fichiers en différents dossiers et sous-dossiers. L’objectif, c’est de rendre vos documents accessibles tout en permettant, au besoin, de les partager avec des tiers comme bon vous semble.
Vous pouvez définir un mot de passe d’accès, choisir des seuils de visibilité, et disposer, de statistiques pour en savoir plus sur la consultation du fichier.
La cybersécurité est un point central pour Internxt
Autre point d’intérêt notable, surtout si vous êtes à la recherche d’un gain de cybersécurité, Internxt mise sur le cloud souverain, pour poursuivre son développement. Ainsi, l’entreprise, née à Valence en Espagne, se base entièrement sur le Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et fait du respect de votre vie privée son socle.
Votre espace en ligne est chiffré avec l’algorithme AES-256, de niveau militaire, tandis qu’Internxt accueille nativement un chiffrement côté client. Une protection contre les attaques post-quantiques ainsi qu’une authentification multifacteur sont comprises.
Ainsi, vous seul pouvez accéder à vos contenus, et de son côté, Internxt s’engage à appliquer une politique de non-journalisation ferme, pour n’enregistrer aucune donnée relative à votre activité lorsque vous utilisez ses services.
Une suite appréciable pour la vie personnelle comme professionnelle
De nombreux outils sont à votre disposition, d’autres arrivent bientôt
Internxt ne se contente pas de vous proposer un seul stockage en ligne. Dans une optique perso comme pro, le fait que l’entreprise réponde à des normes aussi strictes que HIPAA ou encore ISO 27001 est un point fort pour une confidentialité de niveau professionnel.
De fait, dans tous ses plans d’abonnement, Internxt inclut un antivirus pour protéger vos appareils contre les menaces en ligne. Une protection en temps réel, des analyses paramétrables, et un logiciel facile à prendre en main, sont également disponibles.
De même, un réseau virtuel privé (VPN), avec un parc de serveurs hébergé en Europe, est aussi accessible pour renforcer votre vie privée à chaque navigation en ligne.
Internxt poursuit le développement de ses fonctionnalités, à l’image d’un client de messagerie (Mail), tout comme un logiciel pour lire vos prises de vue (Photos) prochainement déployés.
Dans la formule Ultimate, un outil de visioconférence (Meet), tout comme une IA personnalisable, sont inclus.
Mon offre à - 90 % pour les French Days 2026 est à saisir dès à présent
Que vous choisissiez un plan d’abonnement annuel ou un achat définitif, l’optimisation de votre achat passe par le code promo CLUBIC avant de procéder au règlement.
Alors, pour ces French Days 2026, choisissez la solution en réduction qui va vous accompagner, soit pour l’année à venir :
- Forfait Essential (1To) dès 12 €/an au lieu de 120 €/an
- Forfait Premium (3To) dès 24 €/an au lieu de 240 €/an
- Forfait Ultimate (5To) dès 36 €/an au lieu de 360 €/an
Ces mêmes solutions disponibles pour un achat à vie :
- Forfait Essential (1To) dès 190 € au lieu de 1900 €
- Forfait Premium (3To) dès 290 € au lieu de 2900 €
- Forfait Ultimate (5To) dès 390 € au lieu de 3900 €
Avec ce code promo, ce sont - 90 % de réduction qui vous sont appliqués pour ces French Days 2026 chez Internxt. Son service client reste joignable par chat et mail, 24/7, en anglais ou en espagnol. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé s’appliquent dans la foulée de votre achat.
- mood1 Go d'espace gratuit
- storage3 To d'espace en option
- upload5 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs décentralisés
Internxt Drive est une solution de stockage cloud axée sur la sécurité et la confidentialité des données. Avec son chiffrement de bout en bout et son architecture à connaissance nulle, Internxt Drive garantit que seuls les utilisateurs ont accès à leurs fichiers, sans que l'entreprise puisse y accéder. Le service respecte également des normes de conformité strictes comme HIPAA et ISO 27001, ce qui le rend adapté aux secteurs sensibles. Disponible sur plusieurs plateformes, il propose des fonctionnalités telles que la collaboration sécurisée et des sauvegardes automatiques. En plus de son engagement envers la durabilité, Internxt Drive offre un plan gratuit et des options payantes, répondant ainsi aux besoins variés des utilisateurs.
- Une sécurité exemplaire
- Une simplicité d'utilisation inédite
- Une grande compatibilité de supports
- Des tarifs avantageux
- Gestion des versions de fichiers
- Manque quelques fonctionnalités
- Pas de galerie ni de prévisualisation de vidéos
- Pas de réelles intégrations tierces