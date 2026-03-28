Voici une bonne manière de commencer à reprendre en main le respect de votre vie privée en ligne. Internxt Drive, un service 100 % européen, vous propose, désormais, bien plus que du stockage en ligne pour vous accompagner quotidien.
Avant d’en apprendre plus sur le fonctionnement d’Internxt Drive et ses fonctionnalités, voici deux possibilités qui s’offrent à vous. La première vous permet d’obtenir un abonnement annuel avec une réduction de -87 % :
- Forfait Essential (1To) dès 16 €/an au lieu de 120 €/an
- Forfait Premium (3To) dès 31 €/an au lieu de 240 €/an
- Forfait Ultimate (5To) dès 47 €/an au lieu de 360 €/an
La seconde possibilité est de vous offrir Internxt Drive à long terme, incluant les mises à jour, avec un achat définitif :
- Forfait Essential (1To) dès 247 € au lieu de 1900 €
- Forfait Premium (3To) dès 377 € au lieu de 2900 €
- Forfait Ultimate (5To) dès 507 € au lieu de 3900 €
Profitez ainsi de la campagne promotionnelle en cours avec le code promo DRIVE87. Au besoin, le service client d'Internxt Drive répond à vos sollicitations en anglais ou en espagnol par chat, 24/7, comme par mail. Notez que la TVA peut s’appliquer en fonction de l’endroit où vous résidez.
Les points forts d’Internxt Drive :
- Des forfaits comprenant jusqu'à 5 To de stockage cloudApp’ pour ordinateur, smartphone et tablette
- Solution aisée à prendre en main
Internxt Drive vous permet d’enregistrer vos données en ligne sereinement
Pour celles et ceux qui sont à la recherche d’une solution de stockage en ligne aisée à prendre en main et hautement sécurisée, vous êtes à la bonne adresse.
De fait, Internxt Drive est né à Valence, en Espagne, avec pour objectif de vous proposer un service de stockage cloud respectueux de votre vie privée.
Cela commence dès l’accès à votre compte, avec, sur l’application disponible pour ordinateur (Linux, macOS, Windows), smartphone (Android, iOS), comme tablette, une authentification multifacteur.
Ensuite, concernant les données enregistrées sur votre compte, celles-ci ne sont pas contenues sur un seul serveur, mais fragmentées entre plusieurs d’entre eux. Ainsi, toute tentative de piratage potentielle devient bien plus complexe.
Cela, en ajoutant que votre compte est chiffré avec un algorithme de niveau militaire, AES-256 bits. Même les hackers les mieux équipés peineront à porter atteinte à votre compte, et cela explique notamment pourquoi Internxt Drive répond aux normes HIPAA et ISO27001.
Que ce soit pour un usage personnel comme professionnel, Internxt Drive est donc à la page sur le plan de la cybersécurité, en appliquant par ailleurs une ferme politique de non-journalisation de vos activités lorsque vous utilisez ses services.
Le tout, reposant sur le Règlement général sur la protection des données (RGPD). En somme, tout est mis en œuvre, ou presque, pour vous permettre d’enregistrer jusqu’à 5To de données en ligne, en fonction du forfait que vous sélectionnez.
Des fonctionnalités déjà disponibles efficaces !
Selon l’offre d’abonnement ou l’achat définitif que vous sélectionnez, Internxt Drive devient votre compagnon de route avec plus ou moins de fonctionnalités.
Parmi les fondamentaux du côté du stockage en ligne, on trouve notamment un outil de partage à définir par vos soins. Comme l’ensemble des fonctionnalités d’Internxt Drive, c’est aisé à prendre en main pour vous.
Choisissez ainsi, dans un fichier voire un dossier partagé, qui peut y accéder, pour quelle temporalité, voire avec un nombre de visites maximal.
Du côté de votre smartphone (Android, iOS), une fonctionnalité de synchronisation de votre galerie avec Internxt Drive est disponible. Cela vous permet d’économiser de la place sur votre mobile, et cela est toujours bon à prendre face, notamment, à des applications toujours plus volumineuses.
En bref, la cybersécurité est au cœur des outils compris dans votre suite Internxt Drive. Cela est également incarné par un antivirus et un réseau virtuel privé (VPN), qui sont notamment inclus dans toutes les suites qui vous sont proposées.
À vous de définir votre choix de suite Internxt Drive selon votre besoin, sachant que de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement déployées. À titre d'exemple, dans Internxt Drive Ultimate, un client de messagerie, sobrement baptisé Mail, fera bientôt son arrivée.
- mood1 Go d'espace gratuit
- storage3 To d'espace en option
- upload5 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs décentralisés
Internxt Drive est une solution de stockage cloud axée sur la sécurité et la confidentialité des données. Avec son chiffrement de bout en bout et son architecture à connaissance nulle, Internxt Drive garantit que seuls les utilisateurs ont accès à leurs fichiers, sans que l'entreprise puisse y accéder. Le service respecte également des normes de conformité strictes comme HIPAA et ISO 27001, ce qui le rend adapté aux secteurs sensibles. Disponible sur plusieurs plateformes, il propose des fonctionnalités telles que la collaboration sécurisée et des sauvegardes automatiques. En plus de son engagement envers la durabilité, Internxt Drive offre un plan gratuit et des options payantes, répondant ainsi aux besoins variés des utilisateurs.
- Une sécurité exemplaire
- Une simplicité d'utilisation inédite
- Une grande compatibilité de supports
- Des tarifs avantageux
- Gestion des versions de fichiers
- Manque quelques fonctionnalités
- Pas de galerie ni de prévisualisation de vidéos
- Pas de réelles intégrations tierces