Avant d’en apprendre plus sur le fonctionnement d’Internxt Drive et ses fonctionnalités, voici deux possibilités qui s’offrent à vous. La première vous permet d’obtenir un abonnement annuel avec une réduction de -87 % :

Forfait Essential (1To) dès 16 €/an au lieu de 120 €/an

Forfait Premium (3To) dès 31 €/an au lieu de 240 €/an

Forfait Ultimate (5To) dès 47 €/an au lieu de 360 €/an

La seconde possibilité est de vous offrir Internxt Drive à long terme, incluant les mises à jour, avec un achat définitif :

Forfait Essential (1To) dès 247 € au lieu de 1900 €

Forfait Premium (3To) dès 377 € au lieu de 2900 €

Forfait Ultimate (5To) dès 507 € au lieu de 3900 €

Profitez ainsi de la campagne promotionnelle en cours avec le code promo DRIVE87. Au besoin, le service client d'Internxt Drive répond à vos sollicitations en anglais ou en espagnol par chat, 24/7, comme par mail. Notez que la TVA peut s’appliquer en fonction de l’endroit où vous résidez.