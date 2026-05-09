Le marché du stockage en ligne reste dominé par les géants américains, mais une alternative européenne sérieuse s’impose de plus en plus dans les radars des utilisateurs soucieux de leur vie privée. Internxt Drive affiche en ce moment une réduction de 87% sur l’ensemble de ses forfaits annuels et à vie : on a analysé l’offre pour vous aider à décider si elle vaut vraiment le détour.
Voici Internxt Drive Essential (1 To) à 16 €/an au lieu de 120 €/an, ou en version à vie dès 247 € au lieu de 1 900 €
Difficile de passer à côté quand un service cloud sérieux brade ses tarifs de 87%. Internxt Drive, hébergé en Espagne et donc soumis au droit européen, propose aujourd’hui trois niveaux de stockage (1 To, 3 To et 5 To) à des prix qui chamboulent sérieusement les équilibres du marché.
L’offre s’adresse aussi bien aux particuliers qui veulent sécuriser leurs photos et documents qu’aux profils semi-professionnels cherchant un cloud conforme RGPD et certifié ISO 27001. Pour en profiter, il suffit de saisir le code DRIVE87 au moment du paiement pour activer la réduction sur le site d’Internxt.
Pourquoi choisir Internxt Drive ?
- Prix agressif : dès 16 €/an pour 1 To (au lieu de 120 €) ou 247 € en achat définitif, le rapport espace/coût est difficile à battre en Europe
- Confidentialité by design : chiffrement de bout en bout, architecture à connaissance zéro et protection post-quantique incluse dans tous les forfaits
- Suite complète : antivirus, VPN, sauvegarde automatique et même visioconférence (Meet) selon le forfait choisi
Ce que vous faites vraiment avec 1 To, 3 To ou 5 To
Internxt Drive n’est pas un simple répertoire en ligne : c’est une suite de confidentialité numérique à part entière. Le service répond aux normes HIPAA et ISO 27001, ce qui le positionne légitimement du côté des outils professionnels et des secteurs où la protection des données est critique. Clubic a attribué la note de 7/10 à Internxt Drive 3 To dans son évaluation, saluant notamment une sécurité exemplaire, une prise en main intuitive et une compatibilité multiplateforme solide.
Avec 1 To, vous avez largement de quoi archiver vos photos de vacances, vos films et vos documents personnels. En passant à 3 To, le service devient pertinent pour un usage en duo ou une activité freelance. Le forfait Ultimate à 5 To, lui, s’apparente à un véritable coffre-fort familial connecté, avec en prime la gestion des versions de fichiers et la visioconférence intégrée.
Face à Google Drive ou iCloud, que vaut vraiment Internxt ?
Internxt se distingue clairement sur le terrain de la confidentialité, là où Google Drive et iCloud ne proposent pas de chiffrement à connaissance zéro par défaut.
En revanche, il faut garder en tête que l’écosystème d’intégrations tierces reste plus limité que chez les mastodontes américains, et que certaines fonctionnalités comme la galerie de photos ou la prévisualisation vidéo sont absentes à ce jour.
✅ Les points forts
- Chiffrement de bout en bout et architecture zero-knowledge, personne d’autre que vous n’accède à vos fichiers
- Conformité RGPD, HIPAA et ISO 27001, idéal pour les usages sensibles
- Audit de sécurité indépendant réalisé par Securitum, leader européen des tests de pénétration
- Option d’achat à vie pour s’affranchir définitivement des abonnements récurrents
- Paiement fractionnable sans intérêt via Klarna
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
- Antivirus, VPN et outils de nettoyage inclus selon le forfait
❌ Les limites
- Pas de galerie photo ni de prévisualisation vidéo native, un manque notable pour les usages multimédia
- Intégrations avec des outils tiers (Google Workspace, Microsoft 365…) quasi inexistantes
- Le prix affiché peut être augmenté par la TVA selon votre pays de résidence
- Les forfaits annuels se renouvellent au tarif plein à l’issue de la première année promotionnelle
- L’offre à vie, séduisante sur le papier, est liée à la pérennité de l’entreprise
Profitez du code DRIVE87 pour activer vos 87% de réduction sur le forfait Internxt Drive de votre choix
Internxt Drive coche des cases que peu de services concurrents cochent au même prix : chiffrement sérieux, hébergement européen, conformité réglementaire et une suite d’outils bien pensée. L’offre à -87% est particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui veulent rompre avec l’hégémonie des clouds américains sans exploser leur budget. Si vous êtes freelance, professionnel de santé, ou simplement soucieux de ce qu’il advient de vos fichiers personnels, Internxt Drive mérite vraiment votre attention.
En revanche, si vous avez besoin d’une intégration poussée avec des outils collaboratifs type Google Docs ou d’une galerie multimédia avancée, vous risquez de vous sentir limité. Pour les autres, cette fenêtre tarifaire est une opportunité concrète de prendre le contrôle de son cloud, une bonne fois pour toutes.
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