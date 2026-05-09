Internxt Drive n’est pas un simple répertoire en ligne : c’est une suite de confidentialité numérique à part entière. Le service répond aux normes HIPAA et ISO 27001, ce qui le positionne légitimement du côté des outils professionnels et des secteurs où la protection des données est critique. Clubic a attribué la note de 7/10 à Internxt Drive 3 To dans son évaluation, saluant notamment une sécurité exemplaire, une prise en main intuitive et une compatibilité multiplateforme solide.

Avec 1 To, vous avez largement de quoi archiver vos photos de vacances, vos films et vos documents personnels. En passant à 3 To, le service devient pertinent pour un usage en duo ou une activité freelance. Le forfait Ultimate à 5 To, lui, s’apparente à un véritable coffre-fort familial connecté, avec en prime la gestion des versions de fichiers et la visioconférence intégrée.