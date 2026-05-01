Les promotions à deux chiffres sur les abonnements cloud se multiplient, mais rares sont celles qui touchent des plans à vie sur une suite aussi complète. Internxt propose aujourd’hui ses trois formules lifetime avec 90% de remise : on a épluché l’offre pour vous dire si elle vaut vraiment le coup.
Internxt s’est taillé une solide réputation dans le segment du cloud sécurisé, notamment grâce à son chiffrement post-quantique et son architecture zero-knowledge.
La marque espagnole va plus loin que ses concurrents en intégrant désormais une suite complète autour de son stockage : VPN, antivirus, outil de nettoyage, visioconférence chiffrée et bientôt messagerie et IA privée. Cette offre lifetime à 90% de remise s’adresse avant tout aux particuliers soucieux de leur vie privée numérique, fatigués de payer chaque mois pour des services qui exploitent leurs données.
Pour aller plus loin sur la qualité du service, notre avis complet sur Internxt 2026 sur Clubic détaille chaque aspect, des performances aux certifications.
Pourquoi choisir Internxt ?
- Trois plans à vie disponibles : Essential 1 To à 190 €, Premium 3 To à 290 €, Ultimate 5 To à 390 €, tous avec 90% de remise affichée
- Chaque plan inclut le chiffrement post-quantique Kyber 512, l’architecture zero-knowledge, le VPN et l’antivirus ; les plans supérieurs ajoutent la gestion des versions, Cleaner, Meet et le support WebDAV/NAS
- Internxt est certifié ISO 27001 et HIPAA, son code est open source et régulièrement audité par Securitum, ce qui en fait l’un des rares services grand public à ce niveau de transparence
Une suite privacy complète, bien au-delà du simple stockage
Internxt n’est plus un simple concurrent de Google Drive : c’est une plateforme de confidentialité numérique qui regroupe six services sous un même abonnement. Le Drive chiffré reste le cœur du réacteur, avec synchronisation multi-appareils, sauvegarde automatique des dossiers PC et partage de fichiers protégé par mot de passe.
Le plan Premium ajoute la collaboration, la gestion des versions de fichiers et l’outil Cleaner pour libérer de l’espace sur votre machine ; le plan Ultimate monte encore d’un cran avec Meet (visioconférence chiffrée), le support NAS et Rclone, et promet une messagerie Mail et des fonctionnalités photos dans les prochains mois.
Selon l’analyse de la rédaction, le service obtient une note de 7/10, avec un 5/5 en sécurité et en tarification, ce qui confirme l’intérêt de la proposition valeur pour les profils axés confidentialité.
Internxt face à la concurrence : que vaut vraiment ce positionnement ?
Sur le marché du cloud sécurisé, Internxt se distingue notamment de pCloud (sans chiffrement E2E par défaut), de Proton Drive (sans plan lifetime) et de MEGA (sans suite intégrée) grâce à la combinaison chiffrement post-quantique natif, plans à vie et écosystème multi-services.
Le revers de la médaille est connu : les transferts sont parmi les plus lents du marché, conséquence directe du chiffrement côté client, et les intégrations avec les suites bureautiques comme Google Workspace ou Microsoft 365 sont inexistantes.
✅ Les points forts
- Chiffrement post-quantique Kyber 512 et architecture zero-knowledge activés par défaut, sans manipulation technique
- Certifications ISO 27001 et HIPAA rares sur le marché grand public, idéales pour les profils sensibles (santé, juridique, journalisme)
- Code open source audité par Securitum, résultat 2025 : aucune faille grave détectée
- Paiement unique à vie sans frais récurrents, avec option de paiement en plusieurs fois via Klarna
- Suite complète (Drive, VPN, Antivirus, Cleaner, Meet) pour un seul abonnement
- Serveurs européens décentralisés, conformes au RGPD
❌ Les limites
- Vitesse de transfert clairement en retrait face à pCloud ou MEGA, notamment sur les gros fichiers
- Pas d’intégrations natives avec les outils bureautiques (Google Workspace, Microsoft 365, Slack)
- Pas de synchronisation sélective ni en temps réel disponible pour l’instant
- Pas de prévisualisation vidéo : les fichiers doivent être téléchargés pour être lus
- Mail et galerie Photos encore annoncés comme “bientôt disponibles” sur les plans Ultimate
- Plan gratuit limité à 1 Go, l’un des plus restrictifs du secteur
Cette promotion à 90% sur les plans lifetime Internxt constitue une opportunité sérieuse pour les utilisateurs qui placent la confidentialité en tête de leurs priorités numériques. Pour 190 € une fois, l’offre Essential couvre un usage individuel solide avec 1 To de stockage chiffré, un VPN et un antivirus intégrés, là où la plupart des services équivalents vous factureront indéfiniment.
Cette offre s’adresse avant tout aux particuliers technophiles, aux professionnels des secteurs sensibles ou à quiconque cherche à reprendre le contrôle de ses données sans dépendre des géants américains. En revanche, si vous avez besoin de synchroniser quotidiennement des dizaines de gigaoctets ou de collaborer en temps réel sur des documents d’équipe, tournez-vous plutôt vers pCloud ou Proton Drive. Si le prix d’entrée vous convient, mieux vaut ne pas laisser cette fenêtre se refermer.
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