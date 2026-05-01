Internxt s’est taillé une solide réputation dans le segment du cloud sécurisé, notamment grâce à son chiffrement post-quantique et son architecture zero-knowledge.

La marque espagnole va plus loin que ses concurrents en intégrant désormais une suite complète autour de son stockage : VPN, antivirus, outil de nettoyage, visioconférence chiffrée et bientôt messagerie et IA privée. Cette offre lifetime à 90% de remise s’adresse avant tout aux particuliers soucieux de leur vie privée numérique, fatigués de payer chaque mois pour des services qui exploitent leurs données.

Pour aller plus loin sur la qualité du service, notre avis complet sur Internxt 2026 sur Clubic détaille chaque aspect, des performances aux certifications.