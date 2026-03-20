Le point important, ce n’est pas uniquement la réduction de 20% pendant six mois, mais le fait qu’elle s’applique à Business Standard, la formule qui marque un vrai palier par rapport à un usage Google gratuit ou très basique. Le tarif passe ainsi de 13,60 € à 10,88 € par utilisateur et par mois sur cette période, avec une économie totale de 16,32 € sur six mois, avant retour au prix standard.

Ce timing peut donc être pertinent si vous êtes à un moment de bascule : création d’activité, montée en charge d’une petite équipe, ou accumulation de documents qui rendent les 15 Go gratuits trop serrés au quotidien.