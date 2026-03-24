Quels sont les moyens pour vous offrir les services d’Internxt Drive ? Cette campagne promotionnelle vous permet de profiter d’un abonnement annuel, disponible à -87 %, pour les 3 forfaits suivants :

Forfait Essential (1To) dès 16 €/an au lieu de 120 €/an

Forfait Premium (3To) dès 31 €/an au lieu de 240 €/an

Forfait Ultimate (5To) dès 47 €/an au lieu de 360 €/an

A plus long terme, vous pouvez également sécuriser l’avenir à tarif attractif, grâce à l’achat définitif :

Forfait Essential (1To) dès 247 € au lieu de 1900 €

Forfait Premium (3To) dès 377 € au lieu de 2900 €

Forfait Ultimate (5To) dès 507 € au lieu de 3900 €

Dans tous les cas, c’est le code promo DRIVE87 qui vous permet de tirer les meilleurs prix de cette campagne promotionnelle chez Internxt Drive.

Au besoin, le service client anglo-espagnol d'Internxt Drive reste disponible pour vous répondre, 24/7. Prenez en compte que la TVA peut s’appliquer selon l’endroit où vous résidez, et, au besoin, 30 jours de garantie satisfait ou remboursé vous accompagnent consécutivement à votre achat.