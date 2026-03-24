On ne le répètera jamais assez, le respect de votre vie privée doit devenir votre priorité en 2026. Dans cette perspective, s’attacher les services d’un stockage en ligne européen, fondé sur le RGPD, est une bonne solution.
Quels sont les moyens pour vous offrir les services d’Internxt Drive ? Cette campagne promotionnelle vous permet de profiter d’un abonnement annuel, disponible à -87 %, pour les 3 forfaits suivants :
- Forfait Essential (1To) dès 16 €/an au lieu de 120 €/an
- Forfait Premium (3To) dès 31 €/an au lieu de 240 €/an
- Forfait Ultimate (5To) dès 47 €/an au lieu de 360 €/an
A plus long terme, vous pouvez également sécuriser l’avenir à tarif attractif, grâce à l’achat définitif :
- Forfait Essential (1To) dès 247 € au lieu de 1900 €
- Forfait Premium (3To) dès 377 € au lieu de 2900 €
- Forfait Ultimate (5To) dès 507 € au lieu de 3900 €
Dans tous les cas, c’est le code promo DRIVE87 qui vous permet de tirer les meilleurs prix de cette campagne promotionnelle chez Internxt Drive.
Au besoin, le service client anglo-espagnol d'Internxt Drive reste disponible pour vous répondre, 24/7. Prenez en compte que la TVA peut s’appliquer selon l’endroit où vous résidez, et, au besoin, 30 jours de garantie satisfait ou remboursé vous accompagnent consécutivement à votre achat.
Les points forts d’Internxt Drive :
- De 1To à 5To de stockage en ligne
- Solution fondée sur le respect de votre vie privée (RGPD)
- Outils de cybersécurité (antivirus, VPN) inclus
Voici pourquoi vous avez tout intérêt à passer au cloud 100 % européen
Internxt Drive a pour ambition de vous permettre de reprendre la main sur vos données et le respect de votre vie privée. Or, c’est rarement la première chose à laquelle on pense lorsque l’on s’attache les services d’un stockage en ligne.
De fait, selon les solutions proposées et les lieux d’implantation des datacenters, vos informations sont, malheureusement, plus ou moins bien respectées.
Avec Internxt Drive, une suite née en Espagne, vous faites le choix d'un service fondé sur le Règlement général européen sur la protection des données (RGPD). Ses serveurs, également situés sur le sol européen, vous garantissent un plein respect de votre vie privée, sans collecte tierce, sans revente à des publicitaires.
Internxt Drive est si bien sécurisé qu’il répond aux normes HIPAA et ISO27001. Ainsi, que ce soit pour votre usage personnel, mais également pour répondre à un besoin professionnel, Internxt Drive est donc une solution pleinement recommandable.
Vous pouvez à présent comparer les différentes offres disponibles pour choisir celle qui répond le mieux à votre besoin présent, mais également pour l’avenir.
Jusqu’à 5To de stockage en ligne sont à votre main
Le grand avantage de la situation actuelle, c’est qu’avec cette campagne promotionnelle, vous pouvez parfaitement anticiper et choisir un espace de stockage plus vaste, à prix réduit.
Ces 3 forfaits, comprenant respectivement 1To, 2To et même 5To, sont des garanties pour vous permettre d’enregistrer vos fichiers les plus divers. Archives familiales, dossiers de travail, photos et vidéos, vous ne prenez plus le risque d’égarer vos données sur une clé USB ou autre disque dur.
À ce titre, Internxt Drive vous permet également d’aller plus loin en dépassant la simple solution de stockage en ligne. Selon la suite pour laquelle vous optez, diverses fonctionnalités sont incluses, notamment, du côté de la cybersécurité.
Cela se matérialise, d’un côté, par un antivirus, pour lutter contre les menaces en ligne. De l’autre, un réseau virtuel privé (VPN) pour éviter le tracking et faire en sorte que vous soyez intraçable, même sur un réseau public.
Enfin, du côté professionnel, Internxt Drive continue d’étoffer ses propositions à votre égard avec un service de visioconférence, Meet, la possibilité de gérer différentes versions d'un même fichier dans Drive, ou encore, le déploiement prochain de son client de messagerie Mail.
- mood1 Go d'espace gratuit
- storage3 To d'espace en option
- upload5 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs décentralisés
Internxt Drive est une solution de stockage cloud axée sur la sécurité et la confidentialité des données. Avec son chiffrement de bout en bout et son architecture à connaissance nulle, Internxt Drive garantit que seuls les utilisateurs ont accès à leurs fichiers, sans que l'entreprise puisse y accéder. Le service respecte également des normes de conformité strictes comme HIPAA et ISO 27001, ce qui le rend adapté aux secteurs sensibles. Disponible sur plusieurs plateformes, il propose des fonctionnalités telles que la collaboration sécurisée et des sauvegardes automatiques. En plus de son engagement envers la durabilité, Internxt Drive offre un plan gratuit et des options payantes, répondant ainsi aux besoins variés des utilisateurs.
- Une sécurité exemplaire
- Une simplicité d'utilisation inédite
- Une grande compatibilité de supports
- Des tarifs avantageux
- Gestion des versions de fichiers
- Manque quelques fonctionnalités
- Pas de galerie ni de prévisualisation de vidéos
- Pas de réelles intégrations tierces