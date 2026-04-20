Les tarifs des grands services cloud ont grimpé ces deux dernières années, et la facture mensuelle commence à peser pour qui stocke sérieusement ses données. Koofr propose une alternative nette : 1 To à vie pour un paiement unique de 159,99$ avec le code KOOFR, on fait le point sur ce que ça vaut vraiment.
Le principe est simple : vous payez une fois, vous stockez pour toujours. Là où iCloud+ facture 9,99 €/mois pour 1 To (soit 120 € par an) et Google One 9,99€/mois pour un volume équivalent, Koofr propose via StackSocial un accès permanent à 1 To de stockage pour 159,99 $ (environ 136 €) avec le code promo KOOFR (au lieu de 199,99 $). Au cours actuel, le seuil de rentabilité face à iCloud+ se situe autour de 16 mois. Pour tout le reste de votre vie numérique, c'est gratuit.
Pourquoi choisir cette offre ?
- L'offre porte sur 1 To de stockage cloud à vie, accessible pour 159,99 $ (environ 136 €) avec le code promo KOOFR (prix affiché sans coupon : 199,99 $).
- Koofr est hébergé en Europe (Slovénie), soumis au RGPD, et compatible avec Google Drive, Dropbox, OneDrive et Amazon Drive pour centraliser vos espaces existants.
- Plus de 540 avis utilisateurs valident le service, une base installée qui témoigne d'une fiabilité réelle dans la durée.
Ce que Koofr propose concrètement au quotidien
Koofr n'est pas un simple espace de stockage en ligne : c'est un hub de gestion documentaire. La plateforme permet de connecter vos comptes Google Drive, Dropbox, OneDrive et Amazon Drive pour les consulter et les organiser depuis une interface unique, sans migration de données. C'est particulièrement utile si vous jonglez entre plusieurs services selon vos usages, personnel, professionnel, créatif.
L'accès est disponible via navigateur, application mobile (iOS et Android) et application desktop, avec synchronisation automatique et partage de fichiers sécurisé par lien chiffré. La rédaction cite régulièrement Koofr dans son comparatif des meilleurs services de stockage cloud pour son positionnement fiabilité/prix, notamment sur les offres à vie.
Face à iCloud, Google One et Dropbox, le calcul devient vite parlant
Les trois acteurs dominants ont tous augmenté leurs tarifs en 2024-2025, et aucun ne propose d'option à paiement unique. À 9,99 €/mois pour 1 To chez iCloud+ ou Google One, vous atteignez le prix de cette offre Koofr en moins de 16 mois, tout ce qui suit est une économie nette.
Koofr ne remplace pas forcément votre service actuel pour la synchronisation automatique des photos iPhone ou l'intégration native Google Workspace, mais il constitue une base de stockage permanente idéale pour les archives, les sauvegardes et les documents de référence.
✅ Les points forts
- Un paiement unique sans engagement ni renouvellement : zéro risque d'augmentation tarifaire après souscription.
- Hébergement européen soumis au RGPD : un argument de poids face aux solutions américaines soumises au Cloud Act.
- Connexion native aux principaux services cloud du marché (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon Drive) depuis une seule interface.
- Partage de fichiers par lien sécurisé avec options de protection par mot de passe.
- Plus de 540 avis utilisateurs, une base d'expérience réelle qui limite les doutes sur la pérennité du service.
❌ Les limites
- L'intégration dans l'écosystème Apple (synchronisation automatique des photos, Handoff, etc.) est moins fluide qu'iCloud+ : Koofr ne se substitue pas à votre cloud natif.
- Pas de client desktop natif aussi intégré que Dropbox ou OneDrive pour la synchronisation en arrière-plan sur macOS/Windows.
Koofr convient en priorité à ceux qui cherchent un espace de stockage stable, sécurisé en Europe, et déconnecté des hausses tarifaires annuelles des grandes plateformes. L'argument du paiement unique reste le plus fort du dossier : à 159,99 $ avec le code KOOFR, le retour sur investissement face à iCloud+ ou Google One est atteint avant la fin de la deuxième année.
En revanche, si vous êtes profondément ancré dans l'écosystème Apple ou Google (Photos, Workspace, synchronisation automatique) Koofr ne remplace pas votre cloud natif, il le complète. Pour les profils hybrides qui veulent un espace archive indépendant et pérenne, c'est précisément là que l'offre prend tout son sens. N'oubliez pas le code KOOFR au moment du paiement : sans lui, la remise ne s'applique pas.
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