Koofr n'est pas un simple espace de stockage en ligne : c'est un hub de gestion documentaire. La plateforme permet de connecter vos comptes Google Drive, Dropbox, OneDrive et Amazon Drive pour les consulter et les organiser depuis une interface unique, sans migration de données. C'est particulièrement utile si vous jonglez entre plusieurs services selon vos usages, personnel, professionnel, créatif.

L'accès est disponible via navigateur, application mobile (iOS et Android) et application desktop, avec synchronisation automatique et partage de fichiers sécurisé par lien chiffré. La rédaction cite régulièrement Koofr dans son comparatif des meilleurs services de stockage cloud pour son positionnement fiabilité/prix, notamment sur les offres à vie.