L'hébergement mutualisé traîne parfois une réputation mitigée, entre ressources insuffisantes, renouvellements en hausse et options facturées séparément. O2switch prend le contre-pied avec son Offre Cloud, conçue comme une formule tout compris, sans paliers ni coût caché. Disponible à 1,86 € HT/mois sur 12 mois, retrouvez l'offre directement sur le site d'o2switch au lieu de 16 € HT/mois au tarif standard, la proposition s'adresse aussi bien aux créateurs de sites individuels qu'aux freelances gérant plusieurs projets sous un même abonnement.

En complément, le code promo exclusif CLUBIC, à renseigner au moment de la commande, offre 15 % de remise supplémentaire, ce qui fait descendre le tarif mensuel à un peu moins de 1,60 € HT sur la première année.