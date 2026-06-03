Trouver un hébergement web fiable à moins de 2 € HT par mois, avec nom de domaine inclus et ressources illimitées, reste rare dans ce segment de marché. L'Offre Cloud d'o2switch est aujourd'hui disponible à 1,86 € HT/mois sur 12 mois, et un code exclusif Clubic permet d'aller encore plus loin sur le tarif : voici ce que vaut vraiment cette offre.
Voici l'Offre Cloud d'o2switch à 1,86 € HT/mois au lieu de 16,00 € HT/mois chez o2switch !
L'hébergement mutualisé traîne parfois une réputation mitigée, entre ressources insuffisantes, renouvellements en hausse et options facturées séparément. O2switch prend le contre-pied avec son Offre Cloud, conçue comme une formule tout compris, sans paliers ni coût caché. Disponible à 1,86 € HT/mois sur 12 mois, retrouvez l'offre directement sur le site d'o2switch au lieu de 16 € HT/mois au tarif standard, la proposition s'adresse aussi bien aux créateurs de sites individuels qu'aux freelances gérant plusieurs projets sous un même abonnement.
En complément, le code promo exclusif CLUBIC, à renseigner au moment de la commande, offre 15 % de remise supplémentaire, ce qui fait descendre le tarif mensuel à un peu moins de 1,60 € HT sur la première année.
Pourquoi choisir l'Offre Cloud d'o2switch ?
- Un tarif tout compris sans mauvaise surprise : à 1,86 € HT/mois, le nom de domaine, la migration depuis un hébergeur existant et un stockage NVMe illimité sont inclus d'emblée, sans option cachée ni facturation surprise.
- Des ressources techniques bien au-dessus du mutualisé classique : 12 CPU threads, 48 Go de RAM et un débit I/O de 42 MB/s permettent de faire tourner des boutiques en ligne ou des sites WordPress à trafic modéré sans compromis sur la vitesse.
- Un hébergement 100 % français avec support permanent : o2switch opère ses serveurs en France, avec une équipe disponible 24h/24 et 7 jours sur 7, et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester l'offre sans engagement financier immédiat.
Un hébergement pensé pour les projets web polyvalents et autonomes
O2switch a construit son Offre Cloud autour d'un principe simple : une seule formule, suffisamment dotée pour couvrir la quasi-totalité des usages courants du web. Sites vitrines, blogs WordPress, boutiques PrestaShop ou WooCommerce et projets associatifs s'installent en quelques clics via Softaculous, avec le cache LiteSpeed activé nativement pour améliorer les temps de chargement. Le système des Lunes, propre à la plateforme, permet de cloisonner jusqu'à 8 projets distincts sous un même hébergement, chacun disposant de ses propres fichiers, bases de données et adresses e-mail.
Dans son test complet mis à jour en 2026 et noté 9,5/10, la rédaction souligne la fiabilité de l'infrastructure et l'accessibilité de l'interface cPanel, que l'on soit développeur confirmé ou néophyte en matière d'hébergement web.
Face à la concurrence : ce qu'o2switch apporte, et ce qu'il ne propose pas
Sur un marché où Hostinger mise sur des tarifs d'entrée bas mais des ressources progressivement limitées, et où Infomaniak joue la carte du premium suisse, o2switch se distingue par son ancrage 100 % français, sa transparence tarifaire et une formule unique sans segmentation complexe. Ce positionnement convient aux projets qui n'ont pas besoin de scalabilité extrême, à condition d'anticiper le retour au tarif standard de 16 € HT/mois dès la deuxième année.
✅ Les points forts
- Ressources généreuses incluses d'emblée : 12 CPU threads, 48 Go de RAM et stockage NVMe illimité sans supplément
- Nom de domaine et migration d'hébergement offerts, sans démarche supplémentaire ni frais cachés
- Système des Lunes pour héberger jusqu'à 8 projets cloisonnés sous un seul et même abonnement
- Infrastructure certifiée Tier 4, hébergée exclusivement en France, conforme au RGPD
- Code CLUBIC cumulable pour ramener le tarif mensuel à moins de 1,60 € HT sur la première année
❌ Les limites
- Tarif promotionnel valable 12 mois uniquement : le renouvellement revient au prix standard de 16 € HT/mois
- Aucune offre VPS ni serveur dédié dans la gamme, ce qui limite les projets à très fort trafic
- Ressources CPU et RAM allouées mais mutualisées avec d'autres utilisateurs malgré les quotas affichés
- Interface cPanel uniquement, perçue comme moins moderne que celle proposée par certains hébergeurs concurrents
L'Offre Cloud d'o2switch à 1,86 € HT/mois est toujours disponible avec le code CLUBIC pour 15 % de remise en plus : vérifiez la disponibilité avant la fin de la promotion.
L'Offre Cloud d'o2switch présente un rapport qualité/prix qui mérite l'attention : ressources techniques généreuses, domaine offert, migration prise en charge, infrastructure 100 % française et un code exclusif CLUBIC pour abaisser encore le tarif dès la première commande. Avec une note de 9,5/10 attribuée par la rédaction dans son test 2026, l'hébergeur constitue une référence sérieuse sur le marché mutualisé français. Cette offre s'adresse en priorité aux créateurs de sites, freelances et petites structures qui recherchent un hébergement fiable, prévisible et sans mauvaise surprise à la facturation.
En revanche, si votre projet nécessite une infrastructure dédiée, une montée en charge importante ou un environnement VPS, o2switch ne dispose pas de ces services et il faudra vous tourner vers d'autres acteurs. Pensez également à anticiper le retour au tarif de 16 € HT/mois dès la deuxième année, un paramètre à intégrer dans votre budget dès le départ. Pour tous les autres profils, l'Offre Cloud d'o2switch à ce tarif représente une opportunité concrète à saisir avant la fin de la promotion.
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