À l'approche du 14 juillet, pCloud relance ses offres de stockage à vie avec une remise pouvant grimper jusqu'à 70 % et le chiffrement pCloud Encryption offert. De 1 To à 10 To, ces formules à paiement unique permettent de sortir des abonnements mensuels, mais méritent un vrai temps de réflexion avant de valider l'achat.
pCloud profite de la période du 14 juillet pour remettre en avant ses forfaits Lifetime, disponibles en paiement unique et sans engagement mensuel. Basé en Suisse, avec des centres de données situés dans l'Union européenne, notamment au Luxembourg, le service revendique plus de 24 millions d'utilisateurs à travers le monde. Trois capacités sont proposées durant cette opération, du 2 au 15 juillet 2026 : 1 To, 2 To et 10 To, chacune accompagnée de pCloud Encryption offert. Ceux que la formule intéresse peuvent consulter le détail de cette offre de stockage à vie directement chez le marchand.
Habituellement facturé jusqu'à 150 € en supplément, ce module de chiffrement à connaissance nulle permet de verrouiller les fichiers les plus sensibles, sans que pCloud lui-même puisse y accéder. Son inclusion gratuite change sensiblement l'équation budgétaire de cette promotion pour qui envisageait déjà cette option.
Pourquoi choisir le pCloud Lifetime ?
- Un paiement unique : à partir de 199 €, l'utilisateur accède à son espace de stockage sans frais récurrents pendant 99 ans.
- pCloud Encryption inclus : le chiffrement zero knowledge, habituellement vendu séparément, est offert sur les trois formules de l'opération.
- Un hébergement européen : les données peuvent être stockées au Luxembourg, dans le respect du RGPD et de la législation suisse sur la protection de la vie privée.
À qui s'adresse ce stockage à vie ?
Le forfait 1 To conviendra aux particuliers qui veulent centraliser leurs photos, vidéos et documents sans repasser à la caisse chaque année. Les créateurs de contenu ou les familles qui accumulent des fichiers lourds se tourneront plutôt vers le palier 2 To, généralement considéré comme le meilleur compromis entre capacité et prix. Pour les professionnels ou les gros producteurs de données, la formule 10 To reste la plus rentable au gigaoctet.
Dans son test consacré au service, la rédaction de Clubic a attribué la note de 9,1/10 à pCloud, le désignant meilleur service de stockage en ligne de son comparatif, notamment pour la richesse de ses fonctionnalités de synchronisation et de sauvegarde.
pCloud face aux abonnements cloud classiques
Face à des offres mensuelles comme Google One ou iCloud+, le paiement unique de pCloud s'amortit généralement en trois à quatre ans d'utilisation, avant de devenir une économie nette année après année. Il ne remplace cependant pas un outil bureautique complet ni une suite collaborative, puisqu'il se concentre avant tout sur le stockage, la synchronisation et la sauvegarde de fichiers.
✅ Les points forts
- Paiement unique sans abonnement à renouveler
- pCloud Encryption offert pendant la durée de l'opération
- Jusqu'à 10 To disponibles pour les gros volumes de données
- Hébergement possible en Europe, conforme au RGPD
- Lecteur multimédia et synchronisation sélective intégrés
❌ Les limites
- Un investissement de départ plus élevé qu'un abonnement mensuel classique
- Aucun essai gratuit propre à la formule Lifetime avant l'achat
- Le chiffrement redevient payant une fois l'opération terminée sur les autres offres
- Un engagement financier qui suppose de faire confiance à la pérennité de l'entreprise sur le long terme
Le stockage pCloud Lifetime avec chiffrement offert reste disponible jusqu'au 15 juillet 2026 chez pCloud !
Cette opération autour du 14 juillet a le mérite de la clarté : un paiement unique, une capacité fixée dès l'achat et un chiffrement habituellement payant intégré sans surcoût. Elle s'adresse avant tout à celles et ceux qui savent déjà qu'ils utiliseront leur espace de stockage sur plusieurs années, condition nécessaire pour amortir réellement l'investissement. Le palier 2 To reste le choix le plus équilibré pour la majorité des usages, tandis que le 10 To se justifie surtout pour de gros volumes de données.
Les personnes qui préfèrent garder de la flexibilité, ou qui ne sont pas certaines de leurs besoins à long terme, resteront plus à l'aise avec un abonnement mensuel classique, plus facile à ajuster ou à résilier. Pour les autres, cette fenêtre de dix jours mérite d'être regardée de près avant de trancher.
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