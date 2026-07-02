pCloud profite de la période du 14 juillet pour remettre en avant ses forfaits Lifetime, disponibles en paiement unique et sans engagement mensuel. Basé en Suisse, avec des centres de données situés dans l'Union européenne, notamment au Luxembourg, le service revendique plus de 24 millions d'utilisateurs à travers le monde. Trois capacités sont proposées durant cette opération, du 2 au 15 juillet 2026 : 1 To, 2 To et 10 To, chacune accompagnée de pCloud Encryption offert. Ceux que la formule intéresse peuvent consulter le détail de cette offre de stockage à vie directement chez le marchand.

Habituellement facturé jusqu'à 150 € en supplément, ce module de chiffrement à connaissance nulle permet de verrouiller les fichiers les plus sensibles, sans que pCloud lui-même puisse y accéder. Son inclusion gratuite change sensiblement l'équation budgétaire de cette promotion pour qui envisageait déjà cette option.