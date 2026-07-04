Le weekend est souvent le bon moment pour ranger ses fichiers numériques accumulés durant la semaine. pCloud maintient jusqu'au 15 juillet sa promotion de stockage cloud à vie, avec jusqu'à 70 % de remise et le chiffrement pCloud Encryption inclus.
Plutôt que de laisser s'accumuler photos, vidéos et documents sur un disque dur externe qui finit toujours par manquer de place, pCloud propose une alternative à vie, en paiement unique et sans frais mensuels. L'entreprise suisse, forte de plus de 24 millions d'utilisateurs, héberge une partie de ses serveurs au Luxembourg, dans le respect du RGPD. Jusqu'au 15 juillet 2026, trois formules sont accessibles, 1 To, 2 To et 10 To, toutes accompagnées du module de chiffrement pCloud Encryption offert. Un week-end sans contrainte peut être l'occasion d'étudier calmement ce type d'offre de stockage à vie avant de se décider.
Ce module de chiffrement à connaissance nulle coûte habituellement jusqu'à 150 € en supplément lorsqu'il est acheté séparément. Son intégration gratuite dans les trois formules de l'opération représente donc une économie additionnelle, au delà de la seule remise affichée sur le prix du stockage.
Pourquoi choisir le pCloud Lifetime ?
- Un seul paiement : le stockage est acquis pour 99 ans, sans réabonnement à surveiller.
- Le chiffrement en prime : pCloud Encryption, habituellement facturé à part, est intégré sans supplément sur les trois formules.
- Des serveurs en Europe : possibilité d'héberger ses données au Luxembourg, sous droit suisse et RGPD.
Quel forfait choisir selon vos besoins ?
Pour un usage familial classique (photos, sauvegardes de smartphone, documents administratifs), le palier 1 To suffit largement pour plusieurs années d'accumulation de fichiers. Les utilisateurs qui travaillent avec de la vidéo ou des fichiers RAW se dirigeront plutôt vers les 2 To, un format que Clubic positionne parmi les plus équilibrés dans son test du service. Les 10 To restent réservés aux besoins professionnels ou à l'archivage volumineux, notamment pour les créateurs de contenu qui produisent régulièrement de gros fichiers. Le test complet de la rédaction Clubic, qui attribue la note de 9,1/10 à pCloud, détaille plus précisément les usages avancés du service, sauvegarde automatique, synchronisation sélective et lecteur multimédia intégré.
Stockage à vie ou abonnement mensuel : que choisir ?
Un abonnement classique reste plus flexible si les besoins de stockage sont encore incertains ou évolutifs, puisqu'il peut être ajusté ou résilié à tout moment. Le paiement unique de pCloud, lui, s'adresse à ceux qui savent déjà qu'ils utiliseront leur espace sur plusieurs années, condition nécessaire pour rentabiliser l'achat face à un abonnement mensuel équivalent.
✅ Les points forts
- Un seul paiement, aucune facture récurrente à surveiller
- Chiffrement pCloud Encryption inclus pendant toute la durée de l'opération
- Jusqu'à 10 To disponibles pour les besoins les plus volumineux
- Centres de données en Europe, conformes au RGPD
- Synchronisation sélective et lecteur multimédia intégrés à l'application
❌ Les limites
- Un budget de départ plus conséquent qu'un abonnement mensuel
- Aucune période d'essai spécifique à la formule Lifetime
- Passé le 15 juillet, seuls les futurs acheteurs paieront le chiffrement en supplément, les commandes passées pendant l'opération conservent l'offre gratuite à vie
- Un choix qui repose sur la confiance accordée à la pérennité de l'entreprise sur le long terme
L'offre de stockage à vie pCloud, chiffrement compris, reste valable jusqu'au 15 juillet chez pCloud !
Ce samedi matin est une occasion adaptée pour comparer calmement cette offre à d'autres solutions de stockage, sans la pression d'une décision prise en fin de promotion. Le principe reste simple : un paiement unique, une capacité choisie à l'achat, et un chiffrement habituellement payant intégré sans frais supplémentaire pendant la période en cours.
Les indécis ou ceux dont les besoins évoluent rapidement resteront mieux servis par un abonnement mensuel, plus simple à ajuster au fil du temps. Pour les autres, celles et ceux prêts à s'engager sur la durée, cette fenêtre jusqu'au 15 juillet mérite d'être regardée avant que les tarifs ne reviennent à leur niveau habituel.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité
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