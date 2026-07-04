Plutôt que de laisser s'accumuler photos, vidéos et documents sur un disque dur externe qui finit toujours par manquer de place, pCloud propose une alternative à vie, en paiement unique et sans frais mensuels. L'entreprise suisse, forte de plus de 24 millions d'utilisateurs, héberge une partie de ses serveurs au Luxembourg, dans le respect du RGPD. Jusqu'au 15 juillet 2026, trois formules sont accessibles, 1 To, 2 To et 10 To, toutes accompagnées du module de chiffrement pCloud Encryption offert. Un week-end sans contrainte peut être l'occasion d'étudier calmement ce type d'offre de stockage à vie avant de se décider.

Ce module de chiffrement à connaissance nulle coûte habituellement jusqu'à 150 € en supplément lorsqu'il est acheté séparément. Son intégration gratuite dans les trois formules de l'opération représente donc une économie additionnelle, au delà de la seule remise affichée sur le prix du stockage.