À l’occasion de la Fête nationale, pCloud propose 1 To de stockage à vie avec Encryption offert pour 199 € au lieu de 664 €. Les offres 2 To et 10 To Lifetime bénéficient du même bonus d’Encryption et d’une grosse remise, mais il faut en profiter avant le ce soir minuit.
2 To Lifetime + Encryption gratuit à 299 € au lieu de 828 €
10 To Lifetime + Encryption gratuit à 890 € au lieu de 2219 €
Les trois offres sont des plans à vie : une fois payés, il n’y a plus de renouvellement mensuel ou annuel. La page dédiée précise les conditions détaillées et la durée de validité de la promotion.
Pourquoi choisir pCloud Lifetime ?
- Un paiement unique pour du stockage cloud à vie, qui remplace les abonnements mensuels classiques.
- Encryption offert : un coffre-fort chiffré côté client pour les fichiers les plus sensibles.
- Trois tailles de stockage (1, 2 et 10 To) qui couvrent des besoins allant de l’usage personnel à des volumes semi‑professionnels.
Un modèle Lifetime qui remplacera plusieurs années de mensualités
L’argument principal du Lifetime chez pCloud, c’est l’effet cumul des abonnements classiques : un forfait de quelques euros par mois finit rapidement par dépasser la barre des centaines d’euros lorsqu’il est conservé plusieurs années. Ici, le ticket d’entrée de 199 € pour 1 To à vie, avec Encryption offert, représente l’équivalent de plusieurs années de forfait standard, mais sans reconduction ni hausse tarifaire inattendue. Pour une personne qui sait qu’elle utilisera du stockage cloud longtemps (photos, sauvegardes, dossiers pro), ce modèle est plus proche d’un achat d’infrastructure que d’un abonnement consommable.
Encryption gratuit : un coffre-fort chiffré pour les fichiers sensibles
L’Encryption chez pCloud correspond à un espace chiffré côté client : les fichiers déposés dans ce coffre-fort sont protégés par une clé que pCloud ne connaît pas, ce qui signifie que même en interne, les équipes du service ne peuvent pas lire le contenu. En pratique, cela permet de séparer clairement les fichiers “courants” (stockage classique) des fichiers très sensibles (documents administratifs, archives perso, dossiers pro), pour lesquels un niveau de protection supplémentaire est justifié. Le fait que ce module soit inclus gratuitement dans les trois offres Lifetime en fait un bonus conséquent : dans la plupart des cas, ce type d’option est facturé en supplément.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
✅ Les points forts
- Plans Lifetime qui remplacent plusieurs années de mensualités clou…
- Encryption inclus pour protéger un sous-ensemble de fichiers sensibles sans coût additionnel.
- Trois capacités (1, 2, 10 To) qui s’adaptent à des profils très différents, de l’utilisateur personnel au gros stockeur.
❌ Les limites
- Un paiement unique conséquent à l’entrée, qui peut paraître élevé si l’on n’est pas sûr d’utiliser le service longtemps.
- Le modèle Lifetime repose sur la pérennité de pCloud : comme pour tout service, il faut accepter une certaine dépendance à un fournisseur.
- Les 10 To sont clairement surdimensionnés pour un usage très basique, à réserver à ceux qui ont des volumes importants (raw photo, vidéo, archives, etc.).
2 To Lifetime + Encryption gratuit à 299 € au lieu de 828 €
10 To Lifetime + Encryption gratuit à 890 € au lieu de 2219 €
Les trois offres sont des plans à vie : une fois payés, il n’y a plus de renouvellement mensuel ou annuel. La page dédiée précise les conditions détaillées et la durée de validité de la promotion.
Avec ses plans Lifetime à 1, 2 et 10 To et l’Encryption offert, pCloud profite de la Fête nationale pour proposer une façon différente de penser le stockage cloud : payer une fois, utiliser longtemps. L’offre 1 To à 199 € constitue le point d’entrée le plus raisonnable pour un usage personnel intensif, tandis que les 2 et 10 To visent des besoins plus lourds en photo, vidéo ou archivage. Comme la promotion se termine le 14 juillet à minuit, elle s’adresse surtout à celles et ceux qui réfléchissaient déjà à une solution cloud de long terme et qui veulent basculer sur un modèle sans abonnement récurrent.
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