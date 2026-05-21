Chaque foyer accumule, souvent sans le réaliser, une bibliothèque numérique considérable : albums photos, vidéos de moments importants, documents administratifs partagés entre plusieurs membres. Confier tout cela uniquement à des appareils locaux, c'est s'exposer à une perte définitive en cas de panne, de vol ou d'incident. pCloud propose jusqu'au 24 mai son forfait Family 2 To à vie pour cinq utilisateurs à 449 €, soit une réduction de 60 % sur le tarif habituel, avec pCloud Encryption inclus sans supplément. Pour les familles qui souhaitent sécuriser durablement leurs données, l'offre pCloud Family 2 To à vie est disponible directement sur la page dédiée de pCloud.

Ce bon plan s'inscrit dans la promotion Family Day 2026, une fenêtre temporaire couvrant plusieurs capacités de stockage. Le plan 2 To est le point d'entrée de la gamme et convient aux foyers dont les usages restent dans des volumes raisonnables : photos compressées, vidéos du quotidien et documents courants, sans besoin de collaboration en temps réel sur des fichiers partagés.