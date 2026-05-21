Les familles numériques accumulent des milliers de photos, de vidéos et de documents chaque année, sur des appareils qui tombent en panne et des abonnements qui augmentent sans préavis. La promotion Family Day 2026 de pCloud expire le 24 mai, dans seulement trois jours : voici ce qu'il faut savoir avant de décider.
Chaque foyer accumule, souvent sans le réaliser, une bibliothèque numérique considérable : albums photos, vidéos de moments importants, documents administratifs partagés entre plusieurs membres. Confier tout cela uniquement à des appareils locaux, c'est s'exposer à une perte définitive en cas de panne, de vol ou d'incident. pCloud propose jusqu'au 24 mai son forfait Family 2 To à vie pour cinq utilisateurs à 449 €, soit une réduction de 60 % sur le tarif habituel, avec pCloud Encryption inclus sans supplément. Pour les familles qui souhaitent sécuriser durablement leurs données, l'offre pCloud Family 2 To à vie est disponible directement sur la page dédiée de pCloud.
Ce bon plan s'inscrit dans la promotion Family Day 2026, une fenêtre temporaire couvrant plusieurs capacités de stockage. Le plan 2 To est le point d'entrée de la gamme et convient aux foyers dont les usages restent dans des volumes raisonnables : photos compressées, vidéos du quotidien et documents courants, sans besoin de collaboration en temps réel sur des fichiers partagés.
Pourquoi choisir le pCloud Family 2 To à vie ?
- Cinq comptes indépendants : chaque utilisateur dispose de son propre espace et de ses propres identifiants, sans mélange de données personnelles entre membres du foyer.
- Chiffrement zero-knowledge offert dès ce forfait : pCloud Encryption (valeur habituelle 150 €) est inclus, avec un chiffrement effectué sur votre appareil avant l'envoi vers les serveurs, inaccessible même pour pCloud.
- Hébergement européen et conformité RGPD : les serveurs se trouvent au Luxembourg, à l'abri des législations extraterritoriales, avec une garantie contractuelle de service couvrant 99 ans.
pCloud Family 2 To : une médiathèque familiale sécurisée, accessible partout
Le service dépasse largement le simple dossier de stockage en ligne. pCloud embarque un lecteur audio et vidéo en streaming, une galerie organisée automatiquement par date, un éditeur de photos intégré depuis début 2026, et une sauvegarde incrémentielle depuis PC ou Mac. La synchronisation passe par pCloud Drive, un disque virtuel qui ne mobilise pas l'espace de stockage local, compatible avec Windows, macOS, Linux, iOS et Android, avec accès hors-ligne sur mobile pour retrouver ses fichiers sans réseau.
Dans son avis 2026, la rédaction Clubic attribue au service une note de 9,1/10, en soulignant la fluidité des transferts et l'absence de limitation sur la taille des fichiers envoyés, un atout concret pour les familles qui accumulent des médias au fil des années sans vouloir se soucier de contraintes techniques.
Un forfait 2 To : pour qui c'est juste, et pour qui ça ne suffira pas
Le volume de 2 To convient aux petites familles ou aux couples dont la bibliothèque numérique est composée principalement de photos compressées, de vidéos légères et de documents courants. Les familles nombreuses qui filment régulièrement en 4K ou travaillent avec des fichiers RAW en volume important risquent d'atteindre cette limite avant la fin de la décennie, et le forfait 5 To à 599 € sera alors plus adapté à leur trajectoire.
✅ Les points forts
- Stockage à vie sans abonnement : un seul achat, aucune mensualité à anticiper quelle que soit l'évolution des tarifs du marché.
- pCloud Encryption inclus (valeur 150 €) : chiffrement RSA 4096 bits et AES 256 bits, effectué côté client avant l'envoi, zero-knowledge par conception.
- Cinq comptes indépendants avec espace et identifiants distincts pour chaque utilisateur, sans mélange de données personnelles.
- Compatibilité multiplateforme complète sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android, avec mode hors-ligne sur mobile.
- Hébergement européen au Luxembourg, conformité RGPD et garantie contractuelle de service couvrant 99 ans.
❌ Les limites
- 2 To peuvent s'avérer insuffisants pour une famille nombreuse filmant régulièrement en 4K ou gérant des fichiers RAW en volume.
- Le chiffrement zero-knowledge est limité au dossier Crypto dédié : les fichiers stockés en dehors de ce dossier ne bénéficient pas de cette protection renforcée.
- Aucune collaboration en temps réel sur documents partagés : pCloud n'est pas un substitut à une suite bureautique.
- La perte du mot de passe du dossier Crypto est irréversible : les fichiers chiffrés deviennent définitivement inaccessibles sans lui.
Il reste trois jours pour profiter du pCloud Family 2 To à vie à 449 € : l'offre Family Day 2026 ferme le 24 mai.
Le pCloud Family 2 To à vie à 449 € s'adresse aux familles qui souhaitent protéger leurs souvenirs numériques sur le long terme, photos, vidéos et documents, dans un espace sécurisé par chiffrement zero-knowledge, hébergé en Europe et totalement indépendant des abonnements récurrents. Si votre foyer compte entre deux et cinq personnes avec des usages numériques standards, l'offre représente un arbitrage sérieux pour quiconque veut reprendre le contrôle de ses données sans subir les hausses tarifaires des grands acteurs du cloud.
Les familles qui produisent de gros volumes de contenu 4K, celles qui ont besoin de collaborer sur des documents en temps réel ou celles dont les besoins de stockage sont difficiles à anticiper gagneront à envisager le forfait 5 To ou à comparer pCloud avec d'autres solutions de la catégorie. La promotion expire le 24 mai 2026 : si la protection durable de vos données familiales compte pour vous, c'est maintenant qu'il faut trancher.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité
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