Les offres de stockage cloud familiales se ressemblent toutes… jusqu’à ce que l’on tombe sur une promotion qui change vraiment la donne. Du 11 au 24 mai 2026, pCloud propose ses forfaits Family à vie avec le chiffrement zero-knowledge inclus gratuitement, jusqu’à 65% sous le prix affiché. Avant de vous jeter dessus, voici ce qu’il faut vraiment savoir.
Découvrez le pCloud Family 5 To à vie à 599 € au lieu de 1 698 € sur la page officielle de l’offre Family Day 2026
Les forfaits à vie ont quelque chose de particulier : ils demandent un effort financier immédiat, mais évitent des années de prélèvements automatiques. pCloud, service de stockage cloud suisse fort de plus de 22 millions d’utilisateurs, en fait sa marque de fabrique depuis sa création en 2013. Avec cette promotion Family Day 2026, l’éditeur va plus loin en incluant pCloud Encryption, son module de chiffrement zero-knowledge, normalement facturé 150 € en achat à vie, dans chacun des trois forfaits proposés.
L’offre s’adresse avant tout aux foyers, aux familles et aux groupes d’amis qui jonglent aujourd’hui entre plusieurs abonnements cloud disparates, et qui cherchent à tout centraliser sans se ruiner sur la durée. Les tarifs promotionnels sont valables jusqu’au 24 mai 2026 sur la page dédiée FamilyDay2026.
Pourquoi choisir le pCloud Family à vie ?
- Paiement unique, stockage pour 99 ans : à 599 € pour le forfait 5 To, le seuil de rentabilité face à Google One (99,99 €/an pour 2 To) ou iCloud+ (9,99 €/mois pour 2 To) est atteint en moins de 5 ans, et l’économie s’amplifie ensuite chaque année
- pCloud Encryption offert : d’une valeur de 150 € en achat séparé, ce module de chiffrement zero-knowledge (RSA 4096 bits + AES 256 bits) chiffre vos fichiers sur votre appareil avant leur envoi, si bien que même pCloud ne peut techniquement pas y accéder
- 5 comptes individuels distincts : contrairement à un simple partage de quota, chaque membre dispose de son propre espace privé avec ses propres identifiants
Un cloud suisse taillé pour un usage quotidien polyvalent
pCloud n’est pas qu’un simple répertoire distant : la plateforme intègre un lecteur audio/vidéo en streaming, un éditeur de photos lancé en janvier 2026, une galerie organisée automatiquement par date, et une sauvegarde incrémentielle des fichiers depuis PC ou Mac.
La synchronisation s’effectue via un disque virtuel (pCloud Drive) sans encombrer votre disque local, sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android, avec un mode hors-ligne disponible sur mobile. Selon le test, qui attribue une note de 9,1/10 au service en 2026, pCloud se distingue notamment par l’absence de limite de taille de fichier et des vitesses de transfert non bridées.
Les profils créatifs, les familles qui gèrent beaucoup de photos et de vidéos, ou encore les utilisateurs Linux trouveront ici une alternative sérieuse aux solutions des GAFAM.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Ce que pCloud n’est pas : replacer l’offre dans son contexte
Face à Google Drive ou Dropbox, pCloud ne propose pas d’édition collaborative en temps réel de documents, et son chiffrement zero-knowledge ne s’applique qu’aux fichiers placés dans le dossier Crypto dédié, pas à l’ensemble du stockage.
Cela le positionne clairement comme un cloud de stockage et de partage sécurisé, plus que comme une suite bureautique.
✅ Les points forts
- Offre à vie avec pCloud Encryption inclus gratuitement pour la durée de la promotion
- Chiffrement zero-knowledge côté client, avec un défi de hacking lancé en 2015 qui n’a jamais été remporté
- Datacenter au Luxembourg pour les utilisateurs européens, pleinement conforme au RGPD
- Applications disponibles sur toutes les plateformes, y compris Linux, avec un mode hors-ligne sur mobile
- Jusqu’à 5 comptes indépendants dans un seul forfait familial
❌ Les limites
- Aucun audit de sécurité indépendant publié, contrairement à Proton Drive ou Tresorit
- Absence de collaboration en temps réel sur les documents : pour un usage type Google Docs, il faudra un outil tiers
- Le chiffrement zero-knowledge ne couvre pas l’ensemble du stockage, uniquement le dossier Crypto
- Perte de mot de passe Crypto = perte définitive des fichiers chiffrés, sans recours possible
- Pas de support par chat en direct, uniquement par email
Découvrez le pCloud Family 5 To à vie à 599 € au lieu de 1 698 € sur la page officielle de l’offre Family Day 2026
pCloud Family Day 2026 est une offre solide pour les foyers qui cherchent à rationaliser leur stockage cloud sur le long terme, sans l’effet boule de neige des abonnements mensuels. L’inclusion gratuite de pCloud Encryption change vraiment la valeur de l’offre : c’est un module que Clubic identifie comme un vrai coffre-fort robuste, avec un niveau de chiffrement au-delà des recommandations de l’ANSSI.
Elle conviendra particulièrement aux familles ou groupes de 3 à 5 personnes déjà convaincues par l’écosystème pCloud, aux utilisateurs soucieux de la souveraineté de leurs données en Europe, et à quiconque en a assez de payer 10€ par mois sans fin.
En revanche, si vous travaillez en équipe sur des documents partagés en temps réel, ou si la transparence totale en matière de sécurité est un impératif absolu, Proton Drive ou Google Workspace répondront mieux à vos besoins. La fenêtre de promotion se ferme le 24 mai : si l’option vous intéresse, c’est maintenant qu’il faut arbitrer.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- Le stockage cloud lnternxt à -90%, 1To à 190€ au lieu de 1900€
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT