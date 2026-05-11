Les forfaits à vie ont quelque chose de particulier : ils demandent un effort financier immédiat, mais évitent des années de prélèvements automatiques. pCloud, service de stockage cloud suisse fort de plus de 22 millions d’utilisateurs, en fait sa marque de fabrique depuis sa création en 2013. Avec cette promotion Family Day 2026, l’éditeur va plus loin en incluant pCloud Encryption, son module de chiffrement zero-knowledge, normalement facturé 150 € en achat à vie, dans chacun des trois forfaits proposés.

L’offre s’adresse avant tout aux foyers, aux familles et aux groupes d’amis qui jonglent aujourd’hui entre plusieurs abonnements cloud disparates, et qui cherchent à tout centraliser sans se ruiner sur la durée. Les tarifs promotionnels sont valables jusqu’au 24 mai 2026 sur la page dédiée FamilyDay2026.