Rares sont les offres cloud capables d’inverser la tendance face à Google Drive ou iCloud, mais Koofr s’y essaie avec une proposition singulière : 1 To de stockage à vie pour 199,99 $, soit environ 182 €, sans frais récurrents ni engagement mensuel.

Ce service slovène, hébergé en Europe et conforme au RGPD, s’adresse avant tout aux particuliers et indépendants qui veulent stocker photos, vidéos et documents sans surveiller leur facture chaque mois. L’offre est disponible via StackSocial, la marketplace spécialisée dans les deals à vie, et affiche déjà plus de 10 000 ventes à son compteur, ce qui témoigne d’un intérêt réel pour ce type de modèle.