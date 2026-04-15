Les abonnements cloud s’accumulent discrètement, et la note finit toujours par tomber en fin de mois. Koofr propose de rompre avec cette logique en échange d’un paiement unique : nous avons passé l’offre au crible pour vous aider à décider si elle vaut vraiment l’investissement.
Rares sont les offres cloud capables d’inverser la tendance face à Google Drive ou iCloud, mais Koofr s’y essaie avec une proposition singulière : 1 To de stockage à vie pour 199,99 $, soit environ 182 €, sans frais récurrents ni engagement mensuel.
Ce service slovène, hébergé en Europe et conforme au RGPD, s’adresse avant tout aux particuliers et indépendants qui veulent stocker photos, vidéos et documents sans surveiller leur facture chaque mois. L’offre est disponible via StackSocial, la marketplace spécialisée dans les deals à vie, et affiche déjà plus de 10 000 ventes à son compteur, ce qui témoigne d’un intérêt réel pour ce type de modèle.
L’essentiel en bref :
- 199,99 $ (environ 182 €) en paiement unique, contre un prix catalogue de 810 $ soit 75 % de réduction
- 1 To de stockage à vie, chiffrement AES 256 bits, hébergement en Europe, compatible RGPD
- Compatible Dropbox, Google Drive et OneDrive via WebDAV, disponible sur Windows, Mac, Linux, iOS et Android
Ce que Koofr fait concrètement pour vos fichiers
Fondé en Slovénie et opérant depuis des centres de données certifiés ISO 27001 en Allemagne, Koofr mise sur la confidentialité et la centralisation. Concrètement, le service vous permet de relier vos comptes Dropbox, Google Drive et OneDrive dans une interface unique, avec prévisualisation, partage et gestion de fichiers depuis un seul tableau de bord.
Vous bénéficiez également d’outils pratiques souvent absents des offres équivalentes : suppression des doublons, gestion des versions sur 5 itérations, partage par lien avec mot de passe et date d’expiration, et édition Office en ligne. Le comparatif du meilleur stockage en ligne tenu à jour par la rédaction place régulièrement Koofr parmi les solutions les plus intéressantes pour un usage personnel sécurisé hors des écosystèmes américains.
Koofr face à ses concurrents : une niche bien définie
L’offre à vie de Koofr répond à un besoin précis que ni Google One (9,99 €/mois pour 1 To), ni iCloud+ (9,99 €/mois) ne couvrent : sortir définitivement de la logique d’abonnement récurrent, avec un hébergement resté en Europe.
Ce n’est pas un concurrent direct de Microsoft 365 ou Google Workspace pour les usages collaboratifs intensifs, mais pour stocker, sauvegarder et partager des fichiers personnels ou professionnels simples, l’argument économique tient sur le long terme.
✅ Les points forts
- Paiement unique sans engagement : rentabilisé face à Google One en moins de 19 mois
- Hébergement 100 % européen, conformité RGPD, chiffrement AES 256 bits au repos et SSL/TLS en transit
- Centralisation de plusieurs comptes cloud tiers (Dropbox, Google Drive, OneDrive) dans une seule interface
- Applications natives sur toutes les plateformes majeures, accès WebDAV
- Partage de fichiers avancé avec liens protégés par mot de passe et date d’expiration
- Authentification à deux facteurs disponible
❌ Les limites
- Aucun chiffrement de bout en bout sur l’ensemble des fichiers : seul le dossier « Vault » en bénéficie, ce qui peut freiner les usages les plus sensibles
- Koofr reste un acteur de taille modeste face aux géants : la promesse « à vie » dépend de la pérennité du service sur le long terme
- Pas de synchronisation sélective sur le plan gratuit, uniquement sur les plans payants
- L’intégration multi-cloud se limite à trois services (Dropbox, Google Drive, OneDrive), sans possibilité d’en ajouter d’autres pour l’instant
- L’offre transite par StackSocial, une marketplace américaine : facture en dollars, potentiels frais de conversion à prévoir
Notre verdict
À 199,99 $, Koofr Cloud Storage 1 To à vie s’adresse clairement aux utilisateurs qui ont compris que payer leur cloud chaque mois revient cher sur la durée et qui souhaitent une solution stable, sécurisée et hébergée en Europe. C’est un choix pertinent pour les particuliers qui accumulent des photos de famille ou des archives, mais aussi pour les freelances qui cherchent un espace de sauvegarde fiable sans abonnement récurrent.
En revanche, si votre quotidien numérique repose sur la suite Google ou Microsoft, passer à Koofr seul ne suffira pas à remplacer ces écosystèmes. À condition d’accepter les limites inhérentes à tout acteur de taille intermédiaire, le rapport investissement / tranquillité d’esprit est difficile à ignorer.
Les meilleures promos services en ligne de la semaine
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian