Du 11 au 24 mai 2026, pCloud propose son forfait Family 2 To à vie avec chiffrement zero-knowledge inclus à 449 €, soit 60 % sous le prix habituel. À ce tarif, c'est le point d'entrée le moins cher de la gamme Family Day 2026, et on vous dit exactement ce qui en fait un arbitrage pertinent ou non.
Payer son stockage cloud mois après mois, c'est accepter une dépense qui ne s'arrête jamais. pCloud a fait de l'achat à vie sa marque de fabrique depuis 2013, et la promotion Family Day 2026 pousse encore plus loin la logique en incluant pCloud Encryption à chaque forfait sans surcoût. Le forfait 2 To, accessible directement sur la page officielle pCloud jusqu'au 24 mai, devient le seuil d'entrée le plus compétitif pour centraliser le stockage d'une famille entière en une seule transaction, sans prélèvement mensuel en vue.
L'offre s'adresse en priorité aux petites familles, aux couples ou à tout foyer qui génère des photos, vidéos et documents au quotidien sans pour autant atteindre des volumes massifs. Avec 2 To répartis entre cinq comptes distincts, chaque membre conserve son espace privé avec ses propres identifiants, sans partage de quota ni mélange des fichiers personnels.
Pourquoi choisir le pCloud Family 2 To à vie ?
- Le forfait Family le moins cher de la promotion : à 449 €, soit 150 € en dessous du plan 5 To, vous bénéficiez des mêmes cinq comptes indépendants et du même chiffrement zero-knowledge inclus sans supplément.
- Rentabilité calculée en moins de 4 ans : face à iCloud+ 2 To à 9,99 €/mois ou Google One au même tarif, le seuil de rentabilité des 449 € est franchi avant la 4e année, et l'économie s'accélère ensuite chaque mois.
- pCloud Encryption offert, valeur 150 € : ce module chiffre vos fichiers sur votre appareil avant envoi grâce à RSA 4096 bits et AES 256 bits, si bien que pCloud lui-même ne peut techniquement pas y accéder.
pCloud 2 To : un cloud familial complet, bien au-delà du simple dossier distant
Derrière les 2 To, pCloud embarque un lecteur audio et vidéo en streaming, une galerie organisée automatiquement par date, un éditeur de photos intégré depuis janvier 2026, et une sauvegarde incrémentielle des fichiers depuis PC ou Mac. La synchronisation s'effectue via pCloud Drive, un disque virtuel qui préserve l'espace de votre stockage local, compatible avec Windows, macOS, Linux, iOS et Android, avec accès hors-ligne sur mobile pour retrouver vos fichiers sans réseau.
Dans son analyse 2026, la rédaction Clubic attribue au service une note de 9,1/10, en soulignant notamment l'absence de bridage des vitesses de transfert et l'absence de limite de taille de fichier. Les profils qui brassent beaucoup de médias, les utilisateurs Linux ou quiconque souhaite s'affranchir des écosystèmes des grands acteurs du numérique trouveront ici un cloud fiable, réellement multiplateforme et hébergé en Europe.
Ce que ce forfait couvre, et où il rencontre ses limites
Le forfait 2 To est suffisant pour une utilisation quotidienne standard : photos, documents, vidéos légères et sauvegardes ponctuelles, mais une famille nombreuse produisant du contenu vidéo 4K ou des photos RAW à haut volume atteindra rapidement cette capacité et devra envisager le forfait 5 To à 599 €. pCloud se positionne avant tout comme un cloud de stockage et de partage sécurisé, sans collaboration en temps réel sur documents, ce qui en fait un complément plutôt qu'un substitut à une suite bureautique comme Google Workspace ou Microsoft 365.
✅ Les points forts
- Point d'entrée le plus abordable de la gamme Family à 449 €, avec accès à vie et chiffrement inclus dès la souscription
- pCloud Encryption (valeur 150 €) offert : chiffrement effectué sur votre appareil avant envoi vers les serveurs, zero-knowledge garanti
- Cinq comptes indépendants avec identifiants et espace privé distincts pour chaque membre du foyer
- Disponible sur toutes les plateformes, Windows, macOS, Linux, iOS et Android, avec mode hors-ligne sur mobile
- Hébergement en Europe (Luxembourg), conformité RGPD assurée et garantie de service inscrite sur 99 ans
❌ Les limites
- 2 To peuvent se révéler insuffisants pour les familles nombreuses gérant des vidéos 4K ou des photos RAW en volume important
- Le chiffrement zero-knowledge ne s'applique qu'aux fichiers placés dans le dossier Crypto dédié, pas à l'ensemble du stockage
- Aucune collaboration en temps réel sur documents : pCloud n'est pas un remplacement de Google Docs ou Notion
- Perte du mot de passe Crypto sans recours possible : les fichiers chiffrés deviennent définitivement inaccessibles sans lui
La promotion Family Day 2026 se ferme le 24 mai : vérifiez que le tarif à 449 € est encore actif avant de valider votre commande.
Le pCloud Family 2 To à vie à 449 € est le point d'entrée le moins cher de cette promotion Family Day 2026, et l'inclusion gratuite de pCloud Encryption renforce sa valeur de façon concrète. Il conviendra aux petites familles, aux couples ou aux foyers de 2 à 3 personnes qui souhaitent rationaliser leur stockage numérique sur le long terme, sans s'engager dans des prélèvements mensuels à durée indéterminée et sans renoncer à la sécurité de leurs données.
Si votre foyer génère de gros volumes de vidéos 4K ou si vous anticipez une forte croissance de vos données dans les prochaines années, le forfait 5 To à 599 € sera plus adapté à votre trajectoire. Et si la collaboration en temps réel sur des documents partagés est au coeur de vos usages quotidiens, une suite bureautique dédiée répondra mieux à ce besoin spécifique. L'offre est valable jusqu'au 24 mai 2026 : si le calcul tient pour vous, c'est maintenant qu'il faut arbitrer.
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- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité