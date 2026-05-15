Payer son stockage cloud mois après mois, c'est accepter une dépense qui ne s'arrête jamais. pCloud a fait de l'achat à vie sa marque de fabrique depuis 2013, et la promotion Family Day 2026 pousse encore plus loin la logique en incluant pCloud Encryption à chaque forfait sans surcoût. Le forfait 2 To, accessible directement sur la page officielle pCloud jusqu'au 24 mai, devient le seuil d'entrée le plus compétitif pour centraliser le stockage d'une famille entière en une seule transaction, sans prélèvement mensuel en vue.

L'offre s'adresse en priorité aux petites familles, aux couples ou à tout foyer qui génère des photos, vidéos et documents au quotidien sans pour autant atteindre des volumes massifs. Avec 2 To répartis entre cinq comptes distincts, chaque membre conserve son espace privé avec ses propres identifiants, sans partage de quota ni mélange des fichiers personnels.