À quelques jours de partir en vacances, l'espace qui manque sur un smartphone plein de photos et de vidéos devient vite un problème récurrent. pCloud propose une réponse différente des abonnements cloud classiques avec cette formule de stockage à vie en paiement unique, disponible jusqu'au 15 juillet avec le chiffrement pCloud Encryption inclus.

Basé en Suisse et fort de plus de 24 millions d'utilisateurs à travers le monde, le service revendique des centres de données hébergés dans l'Union européenne, notamment au Luxembourg, dans le respect du RGPD. Trois capacités sont proposées durant cette opération, 1 To, 2 To et 10 To, chacune accompagnée du module de chiffrement pCloud Encryption offert.