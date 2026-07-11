Ce week-end du 11 et 12 juillet marque la dernière ligne droite avant la fin de la remise pCloud sur ses forfaits de stockage à vie, lancée à l'occasion de la fête nationale. Voici de quoi faire le point, sans pression, sur cette formule à paiement unique avant que les tarifs et le bonus chiffrement ne reviennent à leur niveau habituel le 15 juillet.
À quelques jours de partir en vacances, l'espace qui manque sur un smartphone plein de photos et de vidéos devient vite un problème récurrent. pCloud propose une réponse différente des abonnements cloud classiques avec cette formule de stockage à vie en paiement unique, disponible jusqu'au 15 juillet avec le chiffrement pCloud Encryption inclus.
Basé en Suisse et fort de plus de 24 millions d'utilisateurs à travers le monde, le service revendique des centres de données hébergés dans l'Union européenne, notamment au Luxembourg, dans le respect du RGPD. Trois capacités sont proposées durant cette opération, 1 To, 2 To et 10 To, chacune accompagnée du module de chiffrement pCloud Encryption offert.
Pourquoi choisir le pCloud Lifetime ?
- Un tarif verrouillé avant la fin de l'offre : 199 € pour 1 To, 299 € pour 2 To ou 890 € pour 10 To, sans mensualité à surveiller ensuite.
- Le chiffrement inclus sans supplément : pCloud Encryption, habituellement facturé à part, accompagne les trois formules pendant l'opération.
- Une fenêtre qui se referme le 15 juillet : passé cette date, les tarifs et le bonus chiffrement reviennent à leur niveau habituel.
Libérer de la place sur son smartphone avant l'été
Pour un usage familial, sauvegarder automatiquement les photos et vidéos accumulées sur un téléphone avant un départ en vacances reste l'un des usages les plus concrets du stockage à vie, surtout lorsque la mémoire interne commence à saturer à quelques jours du départ. Le palier 1 To convient largement à un usage courant, quand les 2 To offrent une marge plus confortable pour les vidéastes amateurs ou les familles nombreuses qui accumulent plusieurs années de souvenirs. Les 10 To s'adressent davantage aux créateurs de contenu ou aux professionnels qui manipulent régulièrement des fichiers volumineux, comme de la vidéo en haute définition ou des archives RAW. Dans notre test complet de pCloud, la rédaction Clubic attribue la note de 9,1/10 au service et détaille notamment la sauvegarde automatique des photos, la synchronisation sélective entre appareils ainsi que le lecteur multimédia intégré à l'application.
Stockage à vie ou abonnement cloud classique ?
Un abonnement mensuel classique reste plus flexible si les besoins de stockage sont encore incertains ou évolutifs, puisqu'il peut être ajusté à la hausse, à la baisse ou résilié à tout moment sans engagement. Le paiement unique de pCloud s'adresse plutôt à celles et ceux qui savent déjà qu'ils utiliseront cet espace sur plusieurs années, condition nécessaire pour amortir réellement l'investissement face à un abonnement équivalent.
✅ Les points forts
- Un paiement unique, sans facture récurrente à surveiller
- Le chiffrement pCloud Encryption inclus pendant toute la durée de l'opération
- Jusqu'à 10 To disponibles pour les besoins les plus volumineux
- Des centres de données hébergés en Europe, notamment au Luxembourg
- La synchronisation sélective et le lecteur multimédia intégrés à l'application
❌ Les limites
- Un budget de départ plus conséquent qu'un abonnement mensuel
- Aucune période d'essai spécifique à la formule Lifetime
- Le chiffrement redevient payant pour les achats effectués après le 15 juillet
- Un engagement qui repose sur la confiance accordée à la pérennité de l'entreprise
Le stockage à vie pCloud avec chiffrement inclus reste disponible jusqu'au 15 juillet chez pCloud !
Ce dernier week-end avant l'échéance du 15 juillet est le bon moment pour trancher, sans attendre la dernière minute où le trafic sur le site du marchand peut ralentir la finalisation d'une commande. L'offre s'adresse avant tout à celles et ceux qui savent déjà qu'ils garderont leur espace de stockage sur plusieurs années, seule condition pour rentabiliser réellement le paiement unique face à un abonnement mensuel équivalent chez la concurrence.
Les indécis, ou celles et ceux dont les besoins évoluent rapidement, resteront mieux servis par une formule classique, plus simple à ajuster au fil du temps sans immobiliser tout un budget d'un coup. Pour les autres, ce week-end offre une dernière fenêtre pour sécuriser un espace de stockage à vie et son chiffrement inclus avant que les tarifs ne remontent à leur niveau habituel dès le 15 juillet.
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