Changer de service de stockage en ligne bute presque toujours sur le même obstacle : personne n'a envie de payer pour vérifier si la migration tiendra la route. pCloud contourne le problème avec son Photo Day 2026 en créditant 500 Go d'espace pendant trois mois, sans engagement ni moyen de paiement à renseigner. Il vous suffit de profiter de cette opération pCloud pour voir l'espace apparaître sur votre compte, qu'il soit tout neuf ou déjà utilisé depuis des années.

Le volume n'a rien d'anecdotique. Chez pCloud, 500 Go correspondent au forfait Premium, facturé 4,99 € par mois ou 49,99 € par an le reste de l'année. Trois mois offerts représentent donc une quinzaine d'euros d'abonnement, mais surtout une période assez longue pour juger le service sur pièces plutôt que sur une page commerciale.