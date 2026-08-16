Les espaces de stockage gratuits de Google, Apple et Microsoft arrivent vite à saturation, et la facture mensuelle suit rarement de très loin. Jusqu'au 22 août 2026, pCloud ouvre 500 Go pendant trois mois sans carte bancaire, l'occasion de tester une alternative européenne avant de vous engager.
Changer de service de stockage en ligne bute presque toujours sur le même obstacle : personne n'a envie de payer pour vérifier si la migration tiendra la route. pCloud contourne le problème avec son Photo Day 2026 en créditant 500 Go d'espace pendant trois mois, sans engagement ni moyen de paiement à renseigner. Il vous suffit de profiter de cette opération pCloud pour voir l'espace apparaître sur votre compte, qu'il soit tout neuf ou déjà utilisé depuis des années.
Le volume n'a rien d'anecdotique. Chez pCloud, 500 Go correspondent au forfait Premium, facturé 4,99 € par mois ou 49,99 € par an le reste de l'année. Trois mois offerts représentent donc une quinzaine d'euros d'abonnement, mais surtout une période assez longue pour juger le service sur pièces plutôt que sur une page commerciale.
Voici les 500 Go pCloud offerts pendant 3 mois au lieu de 4,99 €/mois chez pCloud !
Pourquoi choisir l'offre pCloud 500 Go ?
- 500 Go pendant 3 mois : un volume équivalent au forfait Premium de pCloud, facturé 4,99 € par mois hors opération.
- Aucune carte bancaire : l'espace est crédité automatiquement, sans reconduction ni prélèvement au terme des trois mois.
- Hébergement européen possible : pCloud permet de placer vos données dans son datacenter luxembourgeois, donc au sein de l'Union européenne.
Trois mois pour déménager vos fichiers sans tout retélécharger
La vraie difficulté, quand un cloud sature, reste le déménagement des fichiers. L'interface web de pCloud intègre une fonction d'import direct depuis Google Drive, Dropbox et OneDrive, ainsi que depuis les albums Facebook et Instagram. Comme le détaille notre test pCloud, ce transfert s'effectue de serveur à serveur, sans passer par le disque dur de votre ordinateur, ce qui change beaucoup de choses sur les gros volumes.
Le reste suit la même logique pratique : sauvegarde automatique des photos du smartphone, disque virtuel pCloud Drive sur Windows, macOS et Linux, absence de limite de taille par fichier et vitesses de transfert non bridées. La rédaction de Clubic attribue 9,1/10 au service et le place en tête de sa sélection 2026 du stockage en ligne, en particulier pour cette combinaison de sécurité et de simplicité. Un point mérite votre attention dès l'inscription : le choix du datacenter, luxembourgeois ou américain, est définitif et ne pourra plus être modifié par la suite.
Ce que ces 500 Go ne remplacent pas
Pendant ces trois mois, pCloud reste ce qu'il est le reste de l'année, à savoir un excellent coffre de sauvegarde mais pas un espace de travail collaboratif, faute d'éditeur de documents en ligne et d'intégrations avec des applications tierces. Notre test rappelle aussi que le chiffrement zero-knowledge n'est pas actif par défaut et passe par l'option payante pCloud Encryption, facturée 49,99 € par an ou 150 € en achat définitif.
✅ Les points forts
- 500 Go crédités pendant 3 mois, sans carte bancaire ni engagement
- Import direct des fichiers depuis Google Drive, Dropbox et OneDrive
- Choix d'un hébergement au Luxembourg, conforme au RGPD
- Chiffrement AES 256 bits et double authentification inclus
- Aucune limite de taille par fichier et vitesses de transfert non bridées
❌ Les limites
- Opération valable uniquement jusqu'au 22 août 2026
- Retour à l'offre gratuite classique (4 Go, extensible à 10 Go) au bout de 3 mois
- Chiffrement zero-knowledge réservé à l'option payante pCloud Encryption
- Ni édition de documents en ligne ni intégration d'applications tierces, comme le note le test Clubic
Cette opération vise clairement les personnes coincées entre un espace gratuit saturé et un abonnement qu'elles n'ont pas envie de souscrire à l'aveugle. Trois mois et 500 Go suffisent largement pour rapatrier une photothèque complète, éprouver la synchronisation sur plusieurs appareils et vérifier si l'écosystème pCloud colle à vos habitudes, sans le moindre prélèvement à la clé.
Si vous cherchez un espace collaboratif pour travailler à plusieurs sur des documents, ou un chiffrement de bout en bout activé nativement sur l'ensemble de vos fichiers, d'autres services répondront mieux à votre besoin. Pour toutes celles et ceux qui veulent simplement mettre leurs souvenirs et leurs documents à l'abri en Europe, la parenthèse est ouverte jusqu'au 22 août 2026, et elle ne coûte rien d'autre que le temps de créer un compte.
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