Chaque mois d'août ramène son lot de photos de vacances et de vidéos qui saturent la mémoire des smartphones. Pour la Journée mondiale de la photographie, pCloud ouvre 500 Go d'espace cloud gratuit pendant trois mois, sans carte bancaire.
Chaque été, les téléphones et les disques durs se remplissent de photos de vacances, de vidéos de soirées et de fichiers professionnels laissés en suspens. Pour marquer la Journée mondiale de la photographie, pCloud propose une offre inhabituellement généreuse : 500 Go d'espace cloud accessibles gratuitement pendant trois mois, sans engagement ni carte bancaire.
Cette formule s'adresse à celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas du stockage en ligne, ou qui souhaitent simplement tester un service reconnu pour sa sécurité suisse. Il suffit de créer un compte chez pCloud pour voir l'espace crédité automatiquement. L'opération reste disponible jusqu'au 22 août 2026, un délai suffisant pour organiser sa sauvegarde sans précipitation.
Pourquoi choisir le pCloud 500 Go ?
- 500 Go offerts pendant 3 mois : largement de quoi archiver plusieurs dizaines de milliers de photos ou plusieurs centaines de vidéos.
- Aucun engagement : l'inscription se fait sans carte bancaire, et l'espace est crédité automatiquement sur le compte.
- Offre limitée dans le temps : disponible seulement jusqu'au 22 août 2026, pour marquer la Journée mondiale de la photographie.
Un espace taillé pour les amateurs de photo et de vidéo
Avec 500 Go, il devient possible de synchroniser automatiquement les photos prises depuis un smartphone ou un appareil hybride, y compris les fichiers RAW qui pèsent rapidement plusieurs dizaines de mégaoctets pièce. L'application pCloud classe les images par date et propose un éditeur intégré pour retoucher les clichés sans quitter l'interface.
Dans son comparatif du meilleur stockage cloud pour la photo, la rédaction de Clubic souligne que pCloud figure parmi les solutions les plus complètes pour les passionnés d'images, grâce à la prise en charge des aperçus RAW et à des vitesses de transfert élevées. De quoi couvrir aussi bien un usage personnel qu'une sauvegarde professionnelle plus volumineuse.
Une offre ponctuelle, pas un abonnement déguisé
Contrairement aux 10 Go habituellement proposés lors des précédentes éditions de cette opération, ce Photo Day 2026 démultiplie l'espace offert sans imposer de renouvellement automatique payant. Une fois les trois mois écoulés, le compte repasse simplement sur l'offre gratuite standard, sans prélèvement ni relance commerciale forcée.
✅ Les points forts
- 500 Go gratuits pendant 3 mois, sans carte bancaire
- Chiffrement et infrastructure basés en Suisse
- Synchronisation automatique sur tous les appareils
- Éditeur photo intégré et classement automatique par date
- Offre accessible aux nouveaux comptes comme aux utilisateurs déjà inscrits
❌ Les limites
- Offre strictement limitée dans le temps, jusqu'au 22 août 2026
- Au terme des 3 mois, le compte revient à l'offre gratuite classique (jusqu'à 10 Go)
- Peu d'intégrations natives avec des applications tierces, comme le note le test Clubic
Cette offre pCloud s'adresse avant tout à celles et ceux qui repoussent depuis longtemps la question du stockage cloud, ou qui cherchent un service fiable pour souffler avant la rentrée. Avec 500 Go gratuits pendant trois mois, l'occasion est idéale pour tester en conditions réelles la synchronisation, la sécurité suisse et l'éditeur photo intégré de pCloud, sans engagement financier.
Les personnes qui n'ont que quelques photos à sauvegarder pourront se contenter de l'offre gratuite classique, plus limitée mais suffisante pour un usage ponctuel. Pour tous les autres, cette parenthèse gratuite mérite clairement d'être ouverte avant le 22 août 2026.
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