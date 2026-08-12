Chaque été, les téléphones et les disques durs se remplissent de photos de vacances, de vidéos de soirées et de fichiers professionnels laissés en suspens. Pour marquer la Journée mondiale de la photographie, pCloud propose une offre inhabituellement généreuse : 500 Go d'espace cloud accessibles gratuitement pendant trois mois, sans engagement ni carte bancaire.

Cette formule s'adresse à celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas du stockage en ligne, ou qui souhaitent simplement tester un service reconnu pour sa sécurité suisse. Il suffit de créer un compte chez pCloud pour voir l'espace crédité automatiquement. L'opération reste disponible jusqu'au 22 août 2026, un délai suffisant pour organiser sa sauvegarde sans précipitation.