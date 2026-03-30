La synchronisation des fichiers

Sur Internxt, la synchronisation ne démarre pas automatiquement. Il faut appuyer manuellement sur le bouton de synchronisation afin de la lancer. Actuellement, ce n’est pas la méthode la plus simple mais les équipes du service ont pu indiquer que des améliorations de ces fonctionnalités étaient prévues pour un futur proche.

Par ailleurs, il y a à l’heure actuelle deux méthodes différentes pour stocker ses fichiers : la synchronisation abordée plus tôt et la sauvegarde. Il est ainsi possible de stocker les dossiers de son ordinateur sur le cloud, et les modifications apportées à ces derniers seront ensuite répercutées sur le nuage, mais pas en temps réel : il faut sélectionner la fréquence de mise à jour dans les paramètres. D’autre part, la fonction de sauvegarde ne conserve actuellement pas les versions antérieures des fichiers. Il n’est donc pas possible de revenir sur une précédente version de ces derniers si l’on a fait une erreur lors de leur précédente utilisation. Une fonctionnalité pourtant disponible chez beaucoup d’alternatives de ce genre, que l’on espère voir arriver bientôt chez le fournisseur.

Y a-t-il une synchronisation sélective ?

Pour rappel, la synchronisation sélective permet de choisir des dossiers que l’on souhaite stocker sur le disque dur de son ordinateur, parmi ceux qui sont déjà sur notre compte cloud. Elle permet aussi de supprimer de son disque dur des dossiers spécifiques afin de libérer de l’espace sur son ordinateur ou son smartphone. Ces dossiers restent par ailleurs stockés sur le compte de son service de de stockage en ligne.

Malheureusement, à l’heure actuelle, Inxt n’offre pas la possibilité de choisir les dossiers du lecteur web que l’on souhaite synchroniser sur son lecteur local. La synchronisation en temps réel et la synchronisation sélective ne sont donc pour le moment pas disponibles sur Internxt.

Comment fonctionne la synchronisation sur un réseau local (Web/P2P) ?

Dans le cas d’un transfert ou d’une synchronisation de dossier ou de fichier d’un PC à un autre sur un même réseau local, Internxt oblige un transfert via ses serveurs, et non pas par le LAN, comme c’est le cas chez d’autres fournisseurs tel que Dropbox. Le principal inconvénient de cette méthode réside dans la vitesse de transfert des données, qui en pâtit forcément.

Vitesse de transfert (PC/Serveur - PC/PC)

La rapidité de transfert est l'un des défauts les plus régulièrement cités par les testeurs indépendants. Selon les mesures publiées par Cloudwards en 2025-2026 sur des dossiers tests de 5 Go, Internxt se classe parmi les moins performants des services comparés, loin derrière pCloud ou MEGA. Les téléchargements sont particulièrement lents, et la synchronisation des gros fichiers peut s'avérer laborieuse.

Cette lenteur n'est pas une anomalie technique, mais la contrepartie directe du chiffrement côté client : chaque fichier est chiffré sur votre appareil avant d'être envoyé, ce qui consomme des ressources locales et ralentit mécaniquement les transferts. Sync.com, autre service à chiffrement fort, présente les mêmes caractéristiques. Si la sécurité de vos données prime sur la vitesse, ce compromis est acceptable. En revanche, si vous manipulez fréquemment de grandes quantités de fichiers lourds, ce point mérite d'être sérieusement pesé avant de s'abonner.