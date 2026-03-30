Internxt grandi d'année en années. Sa politique de protection des données, ses garanties en matière de sécurité, ses tarifs compétitifs et son interface conviviale en font une solution particulièrement séduisante, même face aux acteurs majeurs du secteur. En 2026, en plus de ses atouts indéniables en termes de sécurité, Internxt est-il à la hauteur pour prétendre à une place parmi les meilleurs services de stockage en ligne ?
- mood1 Go d'espace gratuit
- upload5 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs décentralisés
Prise en main, fonctionnalités, infrastructure, sécurité, synchronisation, sauvegarde… retrouvez notre protocole de test détaillé pour les services de stockage en ligne.
Internxt est une sorte d'anomalie dans le domaine des services de stockage en ligne. En effet, lors de sa mise en service, l'outil présentait de nombreux défauts qui le disqualifiaient sans aucun doute face aux plus grands acteurs du marché. Son principal problème résidait dans le manque de fonctionnalités mises en avant.
Mais, et c'est là l'avantage des structures plus petites et plus jeunes, l'entreprise a fait preuve d'une grande persévérance, et de travail qui finit par payer. Mais ces nombreux efforts fournis par l'entreprise au fil des mois sont-ils suffisants pour tenir la distance face à des acteurs démentiels tels que Google, Apple ou Microsoft ? Nous avons vérifié les principaux défauts et avantages d'Internxt en 2026.
Internxt en un coup d'oeil
Retrouvez ci-dessous les points essentiels à connaître avant de choisir Internxt.
|Critère
|Note
|Commentaire
|Sécurité & confidentialité
|★★★★★
|Chiffrement post-quantique, zero-knowledge, open source, certifié ISO 27001 & HIPAA
|Facilité d'utilisation
|★★★★☆
|Interface épurée, prise en main rapide, quelques lenteurs sur le dashboard web
|Fonctionnalités
|★★★☆☆
|Stockage et partage bien couverts, pas de collaboration en temps réel ni de versioning
|Vitesse de transfert
|★★☆☆☆
|Parmi les moins rapides du marché, conséquence directe du chiffrement côté client
|Tarifs
|★★★★★
|Parmi les plus compétitifs, surtout grâce aux plans lifetime
|Support
|★★★☆☆
|Chat 24h/24 disponible, délais variables selon les retours utilisateurs
|Note globale
|7/10
|Idéal pour la privacy, moins adapté à un usage collaboratif ou exigeant en vitesse
Présentation d'Internxt
Créée à Valence (Espagne), Internxt rejoint ainsi un secteur déjà très prisé, et surtout investi par divers géants de la tech (à savoir Google, Apple, Microsoft notamment). Cependant, ses créateurs partent du principe que le respect des données et de la vie privée est un droit fondamental, à protéger à tout prix. Ce faisant, Internxt Drive est un outil de stockage de données décentralisé qui met l’emphase sur la protection des données en utilisant l’IPFS (InterPlanetary File System).
Ce système permet d’assurer l’anonymat localement ou globalement grâce à la cryptographie. Autrement dit, Internxt permet de ne plus avoir à confier toutes ses données à de grandes entreprises, au risque potentiel de les voir exposées à un tiers, voire de les perdre complètement. D'autre part, Internxt se démarque d’autres logiciels employant l’IPFS grâce à une interface et un design plus attrayants.
L'écosystème Internxt en 2026
Internxt ne se limite plus au seul stockage de fichiers. En 2026, le service espagnol propose un véritable écosystème de confidentialité, dont voici les composantes principales :
- Internxt Drive reste le cœur de l'offre : stockage chiffré de bout en bout, synchronisation multi-appareils, partage sécurisé par lien.
- Internxt Send permet de transférer des fichiers volumineux de manière sécurisée, sans passer par une boîte mail, avec chiffrement et lien à durée de vie limitée.
- Internxt VPN est un VPN basé sur un navigateur (Chrome, Firefox, Brave…), inclus dans les plans payants. Il couvre plusieurs localisations européennes, sans journalisation des données.
- Internxt Antivirus propose une analyse rapide ou complète du système pour détecter les menaces. Basique mais fonctionnel pour une protection du quotidien.
- Internxt Meet (lancé en septembre 2025) est un outil de visioconférence chiffré, pensé pour les échanges confidentiels.
- Internxt Cleaner complète l'ensemble avec un outil de nettoyage de fichiers inutiles sur PC.
- Internxt AI est une IA privée gratuite et open source basée sur un modèle zero-access. Elle n'enregistre pas les discussions et ne nécessite aucun abonnement ni email.
Cette convergence vers une "suite privacy" complète est un argument de différenciation fort face à des concurrents comme pCloud, qui restent centrés sur le seul stockage.
Plateformes et applications mobiles
Internxt est d’abord accessible via sa page web dédiée, qui permet directement d’effectuer les transferts et d’opérer le stockage de données choisi. Les ressources de cette jeune entreprise ne sont pas limitées : elle inclut des outils de bureau pour Mac, Windows et Linux, mais aussi des applications mobiles pour smartphones et tablettes Android et iOS. Grâce à cette diversité dans les plateformes compatibles, Internxt permet à l'internaute d’accéder à ses données où et quand il le souhaite.
On peut ainsi modifier son espace et les documents qu’il contient à tout instant, ce qui est un gros plus. La seule restriction est assez évidente : puisque l’on est sur le cloud, il est requis de bénéficier d’une connexion internet pour pouvoir accéder au service espagnol.
Sécurité et confidentialité des données
Localisation des serveurs
C’est sans aucun doute une des plus grandes qualités d’Internxt : le stockage proposé par l'outil est décentralisé, et permet de diviser les informations reçues vers de nombreuses localisations différentes en europe. Autrement dit, les fichiers ne sont pas stockés sur un seul et même serveur, ce qui poserait un véritable problème en cas de faille de sécurité. En réalité, toutes les données de l'utilisateur sont dispersées via de nombreux serveurs et appareils différents.
Code open source et audits indépendants
L'un des arguments les plus solides d'Internxt en matière de transparence est que l'intégralité de son code est disponible sur GitHub. N'importe quel développeur ou chercheur en sécurité peut examiner, vérifier et signaler d'éventuelles failles. C'est une garantie que des services comme Google Drive ou Dropbox ne peuvent tout simplement pas offrir.
Au-delà de l'open source, Internxt soumet régulièrement ses applications à des audits de sécurité indépendants conduits par Securitum, l'une des principales entreprises européennes de tests d'intrusion. Le dernier audit en date, réalisé en 2025 sur les applications web, desktop et mobiles ainsi que sur l'infrastructure cloud, a conclu à l'absence de toute faille de sécurité grave. C'est une nette progression par rapport à l'audit de 2022, qui avait relevé plusieurs points à corriger, tous immédiatement pris en charge par les équipes à l'époque.
Certifications : RGPD, ISO 27001 et HIPAA
Internxt indique que ses centres de données sont « conformes à de nombreuses normes : RGPD, ISO 27001, SOC 2, HIPAA, ENS Alto, PCI DSS, et autres exigences des secteurs de la santé et des administrations publiques. » Il s'agit de l'un des rares fournisseurs de stockage cloud grand public à cumuler trois certifications majeures :
- RGPD : en tant qu'entreprise espagnole basée dans l'Union européenne, Internxt est soumis au règlement général sur la protection des données. Toutes les données sont hébergées sur des serveurs européens.
- ISO 27001 : cette norme internationale atteste d'un système de management de la sécurité de l'information rigoureux. Elle nécessite des audits de surveillance annuels, ce qui témoigne d'un engagement continu — et non d'un simple label obtenu une fois pour toutes.
- HIPAA : cette certification américaine, habituellement réservée au secteur médical, garantit la conformité pour le traitement de données de santé sensibles. Internxt est à ce jour le seul fournisseur de stockage cloud lifetime à détenir cette certification, ce qui le rend adapté aux professionnels de santé, juristes ou journalistes manipulant des données confidentielles.
Double authentification
C’est une méthode qui n’est pas encore employée par tous les fournisseurs de stockage en ligne, mais Internxt ne fait pas l'impasse sur cette dernière. Cette technique permet de sécuriser au maximum l’accès d’un utilisateur à son compte pour empêcher toute fraude et accès tiers malencontreux. Le site bénéficie par ailleurs d’un fournisseur de connaissances zéro, ce qui signifie par exemple que l’entreprise ne peut jamais voir ou accéder aux données de l’utilisateur.
Chiffrement des données/dossiers cryptés
Autre grande qualité du fournisseur : il emploie un cryptage AES-256 bits, que l'on qualifie communément de protocole de chiffrement de niveau militaire. C'est la technique employée par tous les services les plus sécurisés dans le domaine, laquelle permet de brouiller et de déguiser les données des utilisateurs avant même qu'elles ne quittent l'appareil local afin de les protéger des potentielles lectures tierces malveillantes.
Mais Internxt va plus loin que la quasi-totalité de ses concurrents en 2026 en intégrant également le chiffrement post-quantique Kyber 512. Ce protocole, recommandé par le NIST (Institut américain des normes), est conçu pour résister aux futures attaques d'ordinateurs quantiques, capables de briser les chiffrements classiques.
Quelles sont les fonctionnalités du stockage Internxt ?
La synchronisation des fichiers
Sur Internxt, la synchronisation ne démarre pas automatiquement. Il faut appuyer manuellement sur le bouton de synchronisation afin de la lancer. Actuellement, ce n’est pas la méthode la plus simple mais les équipes du service ont pu indiquer que des améliorations de ces fonctionnalités étaient prévues pour un futur proche.
Par ailleurs, il y a à l’heure actuelle deux méthodes différentes pour stocker ses fichiers : la synchronisation abordée plus tôt et la sauvegarde. Il est ainsi possible de stocker les dossiers de son ordinateur sur le cloud, et les modifications apportées à ces derniers seront ensuite répercutées sur le nuage, mais pas en temps réel : il faut sélectionner la fréquence de mise à jour dans les paramètres. D’autre part, la fonction de sauvegarde ne conserve actuellement pas les versions antérieures des fichiers. Il n’est donc pas possible de revenir sur une précédente version de ces derniers si l’on a fait une erreur lors de leur précédente utilisation. Une fonctionnalité pourtant disponible chez beaucoup d’alternatives de ce genre, que l’on espère voir arriver bientôt chez le fournisseur.
Y a-t-il une synchronisation sélective ?
Pour rappel, la synchronisation sélective permet de choisir des dossiers que l’on souhaite stocker sur le disque dur de son ordinateur, parmi ceux qui sont déjà sur notre compte cloud. Elle permet aussi de supprimer de son disque dur des dossiers spécifiques afin de libérer de l’espace sur son ordinateur ou son smartphone. Ces dossiers restent par ailleurs stockés sur le compte de son service de de stockage en ligne.
Malheureusement, à l’heure actuelle, Inxt n’offre pas la possibilité de choisir les dossiers du lecteur web que l’on souhaite synchroniser sur son lecteur local. La synchronisation en temps réel et la synchronisation sélective ne sont donc pour le moment pas disponibles sur Internxt.
Comment fonctionne la synchronisation sur un réseau local (Web/P2P) ?
Dans le cas d’un transfert ou d’une synchronisation de dossier ou de fichier d’un PC à un autre sur un même réseau local, Internxt oblige un transfert via ses serveurs, et non pas par le LAN, comme c’est le cas chez d’autres fournisseurs tel que Dropbox. Le principal inconvénient de cette méthode réside dans la vitesse de transfert des données, qui en pâtit forcément.
Vitesse de transfert (PC/Serveur - PC/PC)
La rapidité de transfert est l'un des défauts les plus régulièrement cités par les testeurs indépendants. Selon les mesures publiées par Cloudwards en 2025-2026 sur des dossiers tests de 5 Go, Internxt se classe parmi les moins performants des services comparés, loin derrière pCloud ou MEGA. Les téléchargements sont particulièrement lents, et la synchronisation des gros fichiers peut s'avérer laborieuse.
Cette lenteur n'est pas une anomalie technique, mais la contrepartie directe du chiffrement côté client : chaque fichier est chiffré sur votre appareil avant d'être envoyé, ce qui consomme des ressources locales et ralentit mécaniquement les transferts. Sync.com, autre service à chiffrement fort, présente les mêmes caractéristiques. Si la sécurité de vos données prime sur la vitesse, ce compromis est acceptable. En revanche, si vous manipulez fréquemment de grandes quantités de fichiers lourds, ce point mérite d'être sérieusement pesé avant de s'abonner.
Partage et collaboration
Comment partager un fichier ? Un dossier ?
Par le passé, Internxt permettait de partager uniquement un fichier, et non pas les dossiers complets. Désormais, le site permet l’accès de tierces personnes aux deux entités, par le biais d’un lien de téléchargement. L’utilisateur a la possibilité de choisir combien de fois le lien pourra être ouvert afin de limiter son accès. Pour partager des données, il suffit de se rendre sur un dossier ou un document précis, puis de cliquer sur l’icône de partage, qui permet l’accès direct au lien à copier/coller par la suite.
Une fois que la personne tierce obtient le lien de téléchargement, elle peut ainsi obtenir l’ensemble des fichiers d’un dossier ou un fichier simple sous le format compressé Zip. Il sera donc primordial pour elle de posséder un logiciel de décompression dédié pour accéder au contenu dudit dossier.
Comment s’intègre Internxt aux outils de travail ?
Internxt a progressé sur ce point depuis ses débuts, même si des lacunes importantes persistent. Le service propose désormais une compatibilité WebDAV, disponible sur les plans Premium et Ultimate, qui permet de connecter Internxt à des outils tiers supportant ce protocole. Le plan Ultimate ajoute depuis peu la prise en charge de Rclone (pour la synchronisation en ligne de commande) et des solutions NAS (stockage en réseau), ce qui ouvre des possibilités intéressantes pour les utilisateurs avancés.
En revanche, Internxt ne dispose toujours pas d'intégrations natives avec les suites bureautiques (Google Workspace, Microsoft 365), ni avec des outils de collaboration comme Slack ou Notion. L'absence d'éditeur de documents intégré reste un frein pour les équipes qui souhaitent travailler directement sur des fichiers stockés dans le cloud. Sur ce terrain, des alternatives comme kDrive (Infomaniak) ou Google Drive conservent un avantage décisif.
La prise en charge des médias
Upload automatique des photos du smartphone
Sur mobile, Internxt propose un onglet "photo" très complet qui permet de stocker toutes vos photos et fichiers de type image. Avec cet onglet, il est donc possible de synchroniser toutes les images prises sur son smartphone directement en ligne, afin de les visualiser et les gérer via n’importe quel appareil.
C’est une fonctionnalité très pratique et particulièrement complète, du moins beaucoup plus que sur la version web/desktop d’Internxt. En effet, cet onglet bénéficie d’une galerie qui donne la possibilité à quiconque le souhaite de visualiser une preview de toutes les photos, de les gérer en supprimant celles qui ne sont plus souhaitées, etc. L’option permet aussi de les télécharger et d’envoyer des liens de partage pour y accéder. Au-delà de ces fonctionnalités, Internxt n’atteint certainement pas le niveau d’autres applications comme Flickr Pro ou Google Photos pour gérer ce type de fichiers.
Présence d’une galerie sur l’interface web
Sur l’interface web, en revanche, les choses sont beaucoup plus compliquées pour le fournisseur. Les images synchronisées à partir de l'application mobile sont réunies dans un menu appelé "Photos" et présentées dans une galerie sommaire, mais efficace. Mais pour les images ajoutées depuis un PC par exemple, directement dans l'application web, il n’y a tout simplement pas de galerie, et pour visualiser les photos, il faudra double-cliquer sur chacune d’entre elles individuellement. C’est assez clairement contre-intuitif, et bien en deçà de ce que l’on peut attendre d’un service de ce genre en 2026, surtout avec la concurrence qui se fait de plus en plus pointue dans le domaine.
Prise en charge des vidéos
Autre point noir pour Internxt : les vidéos ne sont tout simplement pas lisibles. Il est évidemment possible de transférer et stocker une vidéo sur le service, mais aucune prévisualisation n'est proposée. Il faudra donc à chaque fois télécharger la vidéo que l’on souhaite gérer, puis la visualiser sur un lecteur tiers en local. Ce n’est certainement pas le plus intuitif.
Y a-t-il une offre gratuite chez Internxt ?
Fonctionnalités et limites de l’offre gratuite
Internxt propose un espace de 1 Go gratuit à l'inscription, accessible sans carte bancaire. Contrairement aux versions précédentes du service, il n'est plus possible d'obtenir des gigaoctets supplémentaires via des actions de parrainage ou d'installation : cette option a été supprimée. Le plan gratuit donne néanmoins accès à l'ensemble des fonctionnalités de sécurité : chiffrement post-quantique, architecture zero-knowledge et partage par lien protégé par mot de passe.
Que vaut l’offre gratuite par rapport à la concurrence ?
Avec seulement 1 Go, l'offre gratuite d'Internxt est désormais la moins généreuse du marché dans sa catégorie. À titre de comparaison : Google Drive offre 15 Go, MEGA et kDrive proposent également 15 Go, pCloud jusqu'à 10 Go, et même iCloud ou OneDrive démarrent à 5 Go. Proton Drive offre 1 Go comme Internxt, mais son écosystème gratuit inclut aussi une messagerie chiffrée et un VPN.
Le plan gratuit d'Internxt se justifie donc uniquement comme période d'essai pour tester l'interface et la sécurité du service, avant de passer à un plan payant. Pour un usage réel, même minimaliste, un abonnement s'impose rapidement.
Les différentes offres proposées par Internxt
Plans annuels
Pour les particuliers, Internxt propose en 2026 trois plans annuels correspondant à trois niveaux d'usage :
- Essential (1 To) : environ 24 €/an pour la première année. Ce plan inclut le stockage chiffré, la 2FA, les sauvegardes, le VPN et l'antivirus. Attention : le tarif de renouvellement est nettement plus élevé (environ 4 fois le prix de la première année). Si vous souhaitez rester sur un plan annuel sur le long terme, anticipez cette hausse.
- Premium (3 To) : environ 48 €/an la première année, avec en plus le partage de fichiers et dossiers, la collaboration et l'outil Cleaner.
- Ultimate (5 To) : environ 72 €/an la première année. Ce plan ajoute le support CLI, WebDAV, NAS, Rclone et l'accès à Internxt Meet (visioconférence chiffrée).
Tous les plans incluent un support client premium et une garantie de remboursement de 30 jours. Point important : les tarifs de première année bénéficient d'une remise promotionnelle très significative (jusqu'à 87% selon les périodes). Le prix de renouvellement est sensiblement plus élevé. Pour un usage long terme, les plans lifetime sont généralement plus avantageux dès la deuxième ou troisième année.
Plans pour les Famille
Internxt propose également deux plans à destination des familles, qui permettent « de stocker, de gérer et de partager des fichiers en toute sécurité sur différents appareils, avec jusqu'à 100 utilisateurs ». Voici les prix en tarification annuelle :
- L'offre Standard, à 80 € par personne, fournit 1 To de stockage par utilisateur ;
- L'offre Pro, à 100 € par personne, fournit 1 To de stockage par utilisateur.
Plans Lifetime
C'est sans doute l'atout commercial le plus différenciant d'Internxt sur le marché en 2026. Contre un paiement unique, l'utilisateur accède à son espace de stockage pour toujours, sans frais récurrents (on peut payer depuis peu en cryptomonnaie ou en plusieurs fois avec Klarna). Les trois plans disponibles sont :
- Essential (1 To) : à partir de 380 € en paiement unique
- Premium (3 To) : à partir de 580 €
- Ultimate (5 To) : à partir de 780 €
Pour situer ces prix dans leur contexte : pCloud propose un plan lifetime 2 To à environ 399 €, et son plan 10 To est à 1 190 €. Les plans à vie sont cumulables et incluent tous le chiffrement post-quantique, la 2FA, les sauvegardes automatiques, le partage protégé par mot de passe, le VPN et l'antivirus, ainsi que la garantie de remboursement de 30 jours.
Plans Business
Pour les offres entreprise, la tarification est déterminée par utilisateur, avec un nombre minimum d'utilisateurs requis. Les formules ne sont pas directement souscriptibles en ligne : il faut contacter l'équipe commerciale en renseignant son adresse mail, après quoi Internxt s'engage à répondre pour établir un devis personnalisé.
Internxt face à la concurrence
Pour situer Internxt parmi les alternatives disponibles, voici une comparaison sur les critères essentiels avec ses principaux concurrents dans le segment du stockage cloud sécurisé :
|Internxt
|pCloud
|Proton Drive
|MEGA
|Stockage gratuit
|1 Go
|10 Go
|1 Go
|20 Go
|Chiffrement E2E inclus
|✅ Par défaut
|⚠️ En option payante
|✅ Par défaut
|✅ Par défaut
|Zero-knowledge
|✅
|⚠️ Option payante
|✅
|✅
|Open source
|✅
|❌
|✅
|✅
|Plan lifetime
|✅ (dès 380 €/1 To)
|✅ ( dès 199 €/ 500 Go)
|❌
|❌
|Versioning de fichiers
|❌ (prévu)
|✅
|✅
|✅
|Collaboration en temps réel
|❌
|❌
|❌
|❌
|Vitesse de transfert
|Lente
|Rapide
|Lente
|Moyenne
|VPN inclus
|✅ (plans payants)
|❌
|✅ (Proton VPN)
|❌
|Certifications
|ISO 27001, HIPAA, RGPD
|RGPD
|RGPD, loi suisse
|RGPD
|Serveurs
|Europe (décentralisés)
|Luxembourg
|Suisse
|Europe/NZ
Les tarifs et fonctionnalités des services cloud évoluent régulièrement. Consultez le site officiel d'Internxt pour vous assurer de disposer des informations les plus récentes avant de souscrire.
Pour qui est fait Internxt ?
Après analyse complète du service, il est possible d'identifier clairement les profils pour lesquels Internxt est ou non le bon choix.
Internxt est particulièrement adapté si vous :
- accordez une importance primordiale à la confidentialité et la sécurité de vos données, et ne souhaitez pas confier vos fichiers à Google, Microsoft ou Apple ;
- cherchez un stockage à vie à tarif compétitif, sans frais récurrents sur le long terme ;
- êtes un utilisateur individuel souhaitant sauvegarder des documents, photos ou vidéos personnels de manière sécurisée ;
- travaillez dans un secteur sensible (médical, juridique, journalisme) et avez besoin des certifications HIPAA ou ISO 27001 ;
- êtes un profil technique qui souhaite une solution open source, auditable et compatible WebDAV/Rclone/NAS.
Internxt est moins adapté si vous :
- avez besoin de synchronisation fréquente de gros volumes de fichiers et que la vitesse est un critère clé ;
- travaillez en équipe et avez besoin d'édition collaborative en temps réel ou d'intégrations avec des outils bureautiques ;
- préférez une offre avec un plan gratuit généreux pour tester avant de vous engager.
Assistance et support utilisateur
Exhaustivité de la FAQ
Internxt offre bien l’accès à une FAQ, mais il faut bien avouer que cette dernière n’est pas très exhaustive. Ce manque d’informations est cependant expliqué assez simplement : le service étant particulièrement aisé à employer avec un nombre très limité de fonctionnalités, même les néophytes peuvent sauront se frayer un chemin dans leur emploi quotidien de l’outil.
Comment contacter le support utilisateur ?
Il arrive cependant que l’on se retrouve face à un problème, auquel cas Internxt offre diverses solutions accessibles en permanence. S’il n’est pas possible de téléphoner pour bénéficier du conseil d’une personne de vive voix, un chat pop-up est accessible directement sur le site du fournisseur pour obtenir une réponse à toutes les questions et ce 24h/24, 7j/7. Par ailleurs, Internxt permet une assistance par mail même si cette méthode est généralement plus lente que celle proposée par le chat en direct.
Conclusion
Pour peu que la sécurité, la confidentialité et le prix soient les facteurs primordiaux dans votre choix pour un fournisseur de stockage en ligne, Internxt est devenue en 2026 l'une des meilleures offres du marché. Son chiffrement post-quantique, son architecture zero-knowledge, son code open source et ses certifications ISO 27001 et HIPAA en font de loin le service le plus solide dans ces domaines pour le grand public. Les plans lifetime y ajoutent une proposition de valeur difficile à égaler en termes de coût sur la durée.
En revanche, si l'on recherche une vitesse de transfert élevée, de la collaboration en temps réel ou une synchronisation sans accroc de grands volumes de fichiers, il vaudra mieux se tourner vers la concurrence : pCloud pour l'équilibre fonctionnalités/prix, ou Proton Drive pour rester dans un écosystème privacy cohérent.
Ce manque de fonctionnalités peut néanmoins être perçu comme une qualité pour une certaine catégorie d'utilisateurs : grâce à son côté épuré, Internxt permet aux néophytes de ne jamais se sentir perdus, et effectue son travail principal, stocker des données de façon sécurisée, de la manière la plus rigoureuse qui soit.
Internxt Drive est une solution de stockage cloud axée sur la sécurité et la confidentialité des données. Avec son chiffrement de bout en bout et son architecture à connaissance nulle, Internxt Drive garantit que seuls les utilisateurs ont accès à leurs fichiers, sans que l'entreprise puisse y accéder. Le service respecte également des normes de conformité strictes comme HIPAA et ISO 27001, ce qui le rend adapté aux secteurs sensibles. Disponible sur plusieurs plateformes, il propose des fonctionnalités telles que la collaboration sécurisée et des sauvegardes automatiques. En plus de son engagement envers la durabilité, Internxt Drive offre un plan gratuit et des options payantes, répondant ainsi aux besoins variés des utilisateurs.
- Une sécurité exemplaire
- Une simplicité d'utilisation inédite
- Une grande compatibilité de supports
- Des tarifs avantageux
- Gestion des versions de fichiers
- Manque quelques fonctionnalités
- Pas de galerie ni de prévisualisation de vidéos
- Pas de réelles intégrations tierces
Nos autres avis sur les services de stockage en ligne :
- Avis Dropbox : l'incontournable des services cloud
- Avis Microsoft OneDrive : le service Windows et Office
- Avis Google Drive : une solution ultra complète
- Avis iCloud : le cloud pour Mac, iPhone et iPad
- Avis Proton Drive : un service sécurisé qui ne cesse de se bonifier
- Avis kDrive : l'alternative éco-responsable, sécurisée et collaborative
- Avis Icedrive : service en ligne jeune mais prometteur
- Avis Nextcloud : solution open source pour les experts