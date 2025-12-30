Ce chargeur compact alimente simultanément plusieurs appareils, du téléphone à l'ordinateur portable. L'offre actuelle permet d'équiper un bureau ou un sac de voyage avec un budget maîtrisé.
Le chargeur Ugreen Nexode 65W atteint aujourd'hui 25,99 € chez Amazon, soit une réduction de 38 % et le prix le plus bas jamais vu. Sa puissance de 65 W suffit pour recharger un ordinateur portable, une tablette et un smartphone en même temps, grâce à ses quatre ports USB dont trois au format USB-C. Le design reste compact, ce qui facilite son transport au quotidien, sans sacrifier la vitesse de charge ni la sécurité. Certains diront que regrouper tous ses appareils sur un seul bloc simplifie la vie, surtout quand on jongle entre travail et déplacements.
Ce chargeur multiports permet de brancher plusieurs appareils sans multiplier les prises. La puissance délivrée reste stable, même lorsque plusieurs équipements sont connectés. Le format compact facilite le transport dans un sac ou une valise.
- Puissance totale de 65 W pour charger un ordinateur portable, un smartphone et une tablette simultanément
- 4 ports (3 USB-C, 1 USB-A) pour connecter plusieurs appareils à la fois
- Technologie GaNInfinity : meilleure efficacité énergétique et moins de chauffe, prolongeant la durée de vie du chargeur
- Large compatibilité : fonctionne avec MacBook, iPad, iPhone, Galaxy, Pixel, et autres appareils USB-C
- Format compact : seulement 181 g, facile à transporter dans une sacoche ou un sac à dos
- La puissance maximale (65 W) se divise entre les ports si plusieurs appareils sont branchés
- Peu adapté aux ordinateurs portables très puissants nécessitant plus de 65 W en charge rapide
Une recharge rapide pour tous vos appareils
Le chargeur Ugreen Nexode 65W facilite la vie quand plusieurs appareils doivent être branchés sur un même bureau ou lors d'un déplacement. Sa puissance permet d'alimenter un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, sans avoir à choisir entre rapidité et sécurité. On branche le câble, on pose ses affaires, et tout se recharge en même temps, sans se soucier d'un éventuel manque de prise.
Le bloc détecte chaque appareil et adapte la puissance délivrée pour éviter toute surchauffe. Cela rassure quand on laisse ses équipements branchés sur une multiprise partagée. On peut trouver que ce côté polyvalent aide à garder un espace de travail plus net, avec moins de câbles qui traînent. Certains diront que la compacité de l'ensemble fait vraiment la différence en déplacement, surtout quand le sac est déjà bien rempli.
Un format compact bien pensé pour le quotidien
Amazon propose le chargeur Ugreen Nexode 65W à 25,99 €. Le format tient facilement dans une poche ou un sac, ce qui reste pratique pour les déplacements. Sa puissance et ses ports multiples s'adaptent bien à un usage quotidien, au bureau comme à la maison. Ce modèle convient à ceux qui cherchent une solution fiable pour recharger plusieurs appareils sans s'encombrer. La simplicité d'installation et la compatibilité avec de nombreux équipements facilitent l'intégration dans un environnement numérique déjà bien fourni.
