Le chargeur Ugreen Nexode 65W facilite la vie quand plusieurs appareils doivent être branchés sur un même bureau ou lors d'un déplacement. Sa puissance permet d'alimenter un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, sans avoir à choisir entre rapidité et sécurité. On branche le câble, on pose ses affaires, et tout se recharge en même temps, sans se soucier d'un éventuel manque de prise.

Le bloc détecte chaque appareil et adapte la puissance délivrée pour éviter toute surchauffe. Cela rassure quand on laisse ses équipements branchés sur une multiprise partagée. On peut trouver que ce côté polyvalent aide à garder un espace de travail plus net, avec moins de câbles qui traînent. Certains diront que la compacité de l'ensemble fait vraiment la différence en déplacement, surtout quand le sac est déjà bien rempli.