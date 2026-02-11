Ce qui distingue d’abord l’iPhone Air, c’est son épaisseur annoncée de 5,6 mm et son cadre en titane ultra-léger. En main, cela se traduit par un smartphone particulièrement discret et confortable, sans sacrifier la robustesse grâce au Ceramic Shield renforcé.

Son écran de 6,5 pouces avec taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz vise les utilisateurs exigeants : navigation fluide, jeux, streaming ou réseaux sociaux profitent d’une excellente réactivité. La puce A19 Pro, annoncée comme la plus puissante intégrée à un iPhone, promet des performances solides sur la durée, aussi bien en multitâche qu’en traitement photo ou vidéo.

Côté photo, le capteur principal Fusion 48 MP avec zoom 2x de qualité optique et la caméra avant 18 MP avec Center Stage répondent aux usages actuels : réseaux sociaux, visioconférences, création de contenu. Comme nous le soulignons régulièrement dans nos analyses chez Clubic, l’optimisation logicielle d’Apple reste un atout majeur pour exploiter pleinement le matériel embarqué.