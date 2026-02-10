Ce Yoga Slim 7 repose sur une fiche technique clairement orientée vers les créatifs et les utilisateurs avancés. Son écran OLED 14 pouces WUXGA se distingue par une luminosité élevée, des contrastes profonds et une excellente précision des couleurs, des qualités régulièrement mises en avant par la rédaction Clubic dans ses tests et comparatifs d’ordinateurs portables OLED.

Associé au processeur Intel Core Ultra 7 155H et à 32 Go de mémoire vive, l’ensemble se montre à l’aise sur de la retouche photo, du montage vidéo léger ou du développement multitâche.