À l’heure où les ultraportables premium dépassent facilement les 1 300 €, certaines offres méritent qu’on s’y attarde. Le Lenovo Yoga Slim 7 OLED profite aujourd’hui d’une baisse significative qui rebat les cartes face aux références du marché.
Derrière son châssis fin et soigné, le Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 se positionne comme un ultraportable Windows premium, pensé pour les usages exigeants mais nomades. Affiché à 949,99 € au lieu de 1 499,99 €, il vise clairement les utilisateurs qui hésitent entre un MacBook Air et un PC OLED bien équipé, comme on peut le constater sur cette offre actuellement disponible chez Amazon.
Une baisse de prix qui change le positionnement
Voir ce Yoga Slim 7 passer sous la barre symbolique des 950 € n’a rien d’anodin. Lenovo repositionne ici un modèle initialement conçu pour le haut de gamme, avec une configuration qui dépasse largement les standards habituels de cette tranche de prix. L’intérêt ne tient donc pas seulement à la remise, mais à l’équilibre global entre performances, affichage et finition.x
OLED, puissance et confort pour les usages exigeants
Ce Yoga Slim 7 repose sur une fiche technique clairement orientée vers les créatifs et les utilisateurs avancés. Son écran OLED 14 pouces WUXGA se distingue par une luminosité élevée, des contrastes profonds et une excellente précision des couleurs, des qualités régulièrement mises en avant par la rédaction Clubic dans ses tests et comparatifs d’ordinateurs portables OLED.
Associé au processeur Intel Core Ultra 7 155H et à 32 Go de mémoire vive, l’ensemble se montre à l’aise sur de la retouche photo, du montage vidéo léger ou du développement multitâche.
Une alternative crédible au MacBook Air… mais différente
Face à un MacBook Air, ce Lenovo joue une carte différente. Il propose plus de mémoire, un stockage plus généreux (SSD 1 To) et une dalle OLED, là où Apple mise sur l’autonomie et l’écosystème. En revanche, il n’atteint pas la même sobriété énergétique ni la même intégration logicielle, un point à considérer selon vos priorités.
Un ultraportable pensé pour un usage réel
Au quotidien, le Yoga Slim 7 vise avant tout le confort et la polyvalence. Son clavier rétroéclairé AZERTY facilite le travail prolongé, tandis que la puce graphique Intel Arc intégrée permet de conserver une interface fluide et quelques usages créatifs accélérés matériellement. On est clairement face à une machine conçue pour remplacer un poste principal mobile, pas un simple PC d’appoint.
✅ Les points forts
- Écran OLED 14" précis et confortable pour le travail visuel
- Processeur Intel Core Ultra 7 performant et moderne
- 32 Go de RAM, rare à ce niveau de prix
- SSD 1 To offrant espace et réactivité
- Design sobre et premium, facile à transporter
❌ Les points faibles
- Autonomie correcte, mais en retrait face aux MacBook Apple Silicon
- Pas de GPU dédié pour les tâches graphiques lourdes
- Windows 11 Home qui pourra limiter certains usages professionnels avancés
✅ Verdict de la rédaction :
À moins de 950 €, le Lenovo Yoga Slim 7 OLED devient une proposition très cohérente pour celles et ceux qui recherchent un PC Windows premium, puissant et bien équipé, sans basculer vers l’univers Apple. Il s’adresse particulièrement aux créatifs, développeurs et utilisateurs avancés qui privilégient l’écran, la mémoire et la polyvalence.
En revanche, si votre priorité absolue reste l’autonomie maximale ou l’écosystème macOS, le MacBook Air conserve une longueur d’avance. À ce tarif, ce Yoga Slim 7 mérite toutefois une attention sérieuse avant tout achat.
