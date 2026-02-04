Pensé pour les salons à la recherche d’un grand écran polyvalent, le TCL 65T8C combine dalle QLED, définition 4K et compatibilité HDR étendue. Affiché à 449,99 € au lieu de 549 €, ce téléviseur vise clairement le segment du rapport équipement/prix.

Il peut faire sens pour qui souhaite moderniser un écran vieillissant sans basculer vers l’OLED. L’offre est actuellement visible chez Amazon, où le tarif est appliqué directement sur la fiche produit.