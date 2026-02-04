Le lendemain des soldes réserve parfois de meilleures surprises que la période officielle. Avec cette remise, le TCL 65T8C change clairement de catégorie et attire l’attention des amateurs de TV grand format.
Pensé pour les salons à la recherche d’un grand écran polyvalent, le TCL 65T8C combine dalle QLED, définition 4K et compatibilité HDR étendue. Affiché à 449,99 € au lieu de 549 €, ce téléviseur vise clairement le segment du rapport équipement/prix.
Il peut faire sens pour qui souhaite moderniser un écran vieillissant sans basculer vers l’OLED. L’offre est actuellement visible chez Amazon, où le tarif est appliqué directement sur la fiche produit.
Une remise qui repositionne clairement le TCL 65T8C
Sous la barre des 500 €, les téléviseurs de 65 pouces capables de gérer le HDR avancé et le 144 Hz restent encore rares. Cette promotion permet au TCL 65T8C de venir concurrencer des modèles habituellement moins bien dotés sur le plan technique. L’intérêt n’est donc pas seulement financier, mais aussi fonctionnel, notamment pour les usages cinéma et gaming. À ce prix, l’équilibre entre taille d’écran, technologies embarquées et concessions devient plus favorable.
Usages et expérience au quotidien
Grâce à la technologie QLED (Quantum Dot), le TCL 65T8C promet une palette de couleurs étendue, avec plus d’un milliard de nuances affichables. La compatibilité HDR multi-format (HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision) lui permet de s’adapter aux principaux contenus des plateformes de streaming.
Le mode Filmmaker séduira les cinéphiles en désactivant les traitements superflus. De son côté, la dalle 144 Hz, associée au FreeSync, cible clairement les joueurs sur console ou PC, un point régulièrement mis en avant dans les comparatifs TV 4K publiés par la rédaction Clubic.
Face au marché actuel, que propose vraiment cette TV ?
Ce modèle se distingue par sa polyvalence et son taux de rafraîchissement élevé, encore peu courant à ce niveau de prix. En revanche, il ne joue pas sur le terrain des technologies auto-émissives comme l’OLED, avec les compromis que cela implique sur les noirs absolus.
Ce qu’il faut attendre à l’usage
Dans un usage quotidien, le TCL 65T8C vise avant tout la constance et la compatibilité. Il s’adresse à ceux qui consomment aussi bien des films que des séries ou des jeux, sans vouloir multiplier les réglages ou les boîtiers externes.
✅ Les points forts
- Grande diagonale de 65 pouces adaptée aux salons spacieux
- Système audio Onkyo 2.1 avec Dolby Atmos intégré
- Google TV fluide et compatible commande vocale
- Dalle 144 Hz avec FreeSync, intéressante pour le jeu vidéo
- QLED et HDR multi-format pour une image polyvalente
❌ Les points faibles
- Classe énergétique F, peu flatteuse sur la consommation
- Contraste dépendant des limites inhérentes aux dalles LCD
- Audio correct mais qui ne remplace pas une vraie barre de son
- Design sobre, sans réelle originalité
✅ Verdict de la rédaction :
Le TCL 65T8C s’adresse avant tout aux utilisateurs qui veulent un grand téléviseur 4K moderne, bien équipé et capable de tout faire correctement, sans viser l’excellence absolue. À 449,99 €, l’offre devient cohérente pour un usage mixte cinéma, streaming et jeu vidéo occasionnel ou régulier.
En revanche, les puristes de l’image ou ceux très sensibles à la consommation électrique pourront préférer d’autres technologies, plus coûteuses. Pour les autres, cette baisse de prix rend le compromis nettement plus intéressant à considérer aujourd’hui.
